ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣ

Απειλούν τα αουτσάιντερ

Ματς με αρκετές παγίδες για τα θεωρητικά φαβορί περιλαμβάνει η σημερινή συνέχεια της φάσης των «32» του Μουντιάλ.

Ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Αγγλίας, ενός από τα φετινά φαβορί για το τρόπαιο, με τη ΛΔ Κονγκό στην Ατλάντα. Τα «τρία λιοντάρια», αν και δεν έχουν πείσει με την απόδοσή τους μέχρι τώρα, έχοντας θεωρητικά τον πρώτο λόγο θέλουν να αποφύγουν μπελάδες και να δώσουν συνέχεια στην πορεία τους. Από την άλλη πλευρά η ΛΔ Κονγκό, έχοντας καταφέρει να πάρει την 3η θέση στον δύσκολο 7ο όμιλο και την πρόκριση, επιδιώκει μια ιστορική υπέρβαση.

Πολύ πιο λεπτές φάνταζαν οι ισορροπίες στο ματς ξημερώματα ώρα Ελλάδας ανάμεσα σε Μεξικό και Εκουαδόρ, στην Πόλη του Μεξικού. Εφαλτήριο για την προσπάθεια των οικοδεσποτών Μεξικανών αποτελούσαν οι καλές εμφανίσεις τους στον 1ο όμιλο, όπου ήταν 1οι και αήττητοι με 3 στα 3, ενώ στο Εκουαδόρ η ψυχολογία ήταν στα ύψη μετά την πρόκριση και κυρίως τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας για τη φάση των ομίλων.

Στο Σιάτλ, το Βέλγιο (των πολλών αγωνιστικών ζητημάτων στη φάση των ομίλων, παρότι πήρε την πρωτιά) κοντράρεται με τη σκληροτράχηλη Σενεγάλη, που θέλει να του βάλει δύσκολα.