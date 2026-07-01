Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το σημερινό πρόγραμμα

04.00: Μεξικό - Εκουαδόρ (ΕΡΤ1)

19.00: Αγγλία - ΛΔ Κονγκό (ΕΡΤ2 Σπορ)

23.00: Βέλγιο - Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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