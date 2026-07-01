Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από οπαδούς ομάδας

Εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από οπαδούς ομάδας, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε έκνομες ενέργειες σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, σε φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σε πρόκληση σωματικών βλαβών, στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εξαρθρώθηκε με συντονισμένη επιχείρηση τη Δευτέρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου.

Συνελήφθησαν συνολικά 20 άτομα, από τα οποία 15 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, 4 διότι συνήργησαν ή επωφελήθηκαν από τη δράση της ή συμμετείχαν σε άλλες έκνομες ενέργειες και 1 μητέρα ανήλικου, μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, για παραμέληση της εποπτείας του.

Επιπλέον, ως βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορείται ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται 3 ακόμη βασικά μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 51 άτομα.

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και ναρκωτικές ουσίες.