ΟΛΛΑΝΔΙΑ - ΜΑΡΟΚΟ 2-3 πέν. (κ.α. 1-1)

Στους «16» με οδηγό το 2022

Στα χνάρια της εντυπωσιακής του πορείας στο Μουντιάλ του 2022, όπου είχε καταλάβει την 4η θέση, βαδίζει το Μαρόκο και στη φετινή διοργάνωση, φιγουράροντας στις 16 καλύτερες ομάδες. Οι Μαροκινοί νίκησαν 3-2 την Ολλανδία στα πέναλτι, μετά από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, αφήνοντας πρόωρα εκτός συνέχειας τους «Οράνιε». Στους «16» το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον εκ των διοργανωτών Καναδά.

Στο ματς κυριάρχησε ο γρήγορος ρυθμός μεταξύ των δύο αντιπάλων, που είχαν αρκετές καλές στιγμές. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με τον Χάκπο (72'), με το Μαρόκο όμως να μην τα παρατάει και να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις με τον Ντιόπ, ενώ η ισοπαλία διατηρήθηκε και στην παράταση. Στα πέναλτι, με τους παίκτες των δύο ομάδων να βγάζουν κούραση και έλλειψη ψυχραιμίας, γράφτηκε ιστορία με τέσσερα χαμένα πέναλτι, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί σε αγώνα Μουντιάλ. Τελικά, στα δύο πιο καθοριστικά χτυπήματα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου Μπόνο απέκρουσε το πέναλτι του Σάμερσβιλ, με τον Σαϊμπάρι να ευστοχεί στη συνέχεια και να κάνει το 3-2 για τους Βορειοαφρικάνους.

Ολλανδία: Φερμπρούγκεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν Ντάικ, Φαν Ντε Φεν (86' Χάτο), Ακέ (71' Κουπμάινερς), Χράφενμπερχ (86' Τίμπερ), Ντε Γιονγκ (110' Ντε Ρουν), Σάμερβιλ, Χάκπο (113' Κλάιφερτ), Μπρόμπεϊ (71' Βέγκχορστ).

Μαρόκο: Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ (75' Σαλάχ - Εντίν), Μαζραουί, Μπουαντί (79' Μουραμπέτ), Ουναΐ (86' Ραχίμι), Ελ Αναουί, Ελ Κανούς (87' Ταλμπί), Ντίαζ (79' Γιασίν), Σαϊμπάρι.