ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ 3-4 πέν. (κ.α. 1-1)

Ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη

Κάνοντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Παραγουάη έφτασε σε ιστορική επιτυχία απέναντι στη Γερμανία, την οποία νίκησε 4-3 στα πέναλτι, μετά από ισοπαλία 1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, και για τέταρτη φορά στην Ιστορία της πήρε την πρόκριση στους «16», όπου περιμένει τον νικητή της χθεσινοβραδινής αναμέτρησης Γαλλία - Σουηδία. Από την πλευρά της η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία απέτυχε για τρίτη συνεχόμενη φορά να βρεθεί στους «16».

Οι Παραγουανοί έσπασαν και την παράδοση των Γερμανών στα Μουντιάλ όσον αφορά τα πέναλτι, όπου μέχρι τώρα μετρούσαν 4 προκρίσεις σε ισάριθμες διαδικασίες.

Πρωταγωνιστής στην επιτυχία της Παραγουάης αναδείχθηκε ο τερματοφύλακάς της, Ορλάντο Χιλ, που εκτός από σημαντικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάφερε να αποκρούσει και δύο πέναλτι, των Χάβερτς και Βολτεμάντε, ενώ ο Γιόχαν Τα έστειλε την μπάλα άουτ στη δική του εκτέλεση. Για την Παραγουάη αστόχησαν οι Σανάμπρια (άουτ) και Μπαλμπουένα (απέκρουσε ο Νόιερ), ενώ ο Κανέλε ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και σφράγισε τη νίκη.

Πριν από αυτά, σε ένα ματς με λιγοστές φάσεις η Γερμανία κυριάρχησε στην κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σπουδαία πράγματα απέναντι στην άριστα οργανωμένη άμυνα των Παραγουανών. Οι Λατίνοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με τον Ενσίσο (20'), με τον Χάβερτς (56') να ισοφαρίζει στην επανάληψη, ενώ για τη Γερμανία ακυρώθηκε γκολ μέσω VAR λίγο πριν τη λήξη της παράτασης.





Associated Press

Νόιερ, Ρίντιγκερ (110' Τιάο), Τα, Κίμιχ, Μπράουν, Πάβλοβιτς (79' Αντόν), Βιρτς (110' Αμίρι), Σανέ (88' Βολτεμάντε), Ενμέτσα (46' Γκορέτσκα), Χάβερτς, Ουντάβ (63' Μουσιάλα).

Παραγουάη: Χιλ, Κάσερες (99' Οζέντα), Αλόνσο (120'+2 Μπαλμπουένα), Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν (91' Βελάσκες), Κουμπάς, Μπομπαντίγια (99' Σανάμπρια), Γκαλάρζα, Ενσίσο (57' Μαουρίτσιο), Αβαλος (55' Καμπαγιέρο).