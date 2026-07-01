Η «Αλμπιρόχα» έσβησε τον ...μύθο των Γερμανών και προκρίθηκε στους «16»
Οι Παραγουανοί έσπασαν και την παράδοση των Γερμανών στα Μουντιάλ όσον αφορά τα πέναλτι, όπου μέχρι τώρα μετρούσαν 4 προκρίσεις σε ισάριθμες διαδικασίες.
Πρωταγωνιστής στην επιτυχία της Παραγουάης αναδείχθηκε ο τερματοφύλακάς της, Ορλάντο Χιλ, που εκτός από σημαντικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάφερε να αποκρούσει και δύο πέναλτι, των Χάβερτς και Βολτεμάντε, ενώ ο Γιόχαν Τα έστειλε την μπάλα άουτ στη δική του εκτέλεση. Για την Παραγουάη αστόχησαν οι Σανάμπρια (άουτ) και Μπαλμπουένα (απέκρουσε ο Νόιερ), ενώ ο Κανέλε ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι και σφράγισε τη νίκη.
Πριν από αυτά, σε ένα ματς με λιγοστές φάσεις η Γερμανία κυριάρχησε στην κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σπουδαία πράγματα απέναντι στην άριστα οργανωμένη άμυνα των Παραγουανών. Οι Λατίνοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν με τον Ενσίσο (20'), με τον Χάβερτς (56') να ισοφαρίζει στην επανάληψη, ενώ για τη Γερμανία ακυρώθηκε γκολ μέσω VAR λίγο πριν τη λήξη της παράτασης.
Associated Press
Παραγουάη: Χιλ, Κάσερες (99' Οζέντα), Αλόνσο (120'+2 Μπαλμπουένα), Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν (91' Βελάσκες), Κουμπάς, Μπομπαντίγια (99' Σανάμπρια), Γκαλάρζα, Ενσίσο (57' Μαουρίτσιο), Αβαλος (55' Καμπαγιέρο).