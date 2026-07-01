ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

Σε ρυθμούς hip hop και εναλλακτικής μουσικής

Ενα μεγάλο μουσικό γεγονός για τη νεολαία της πόλης, μια μοναδική urban συναυλία με δωρεάν είσοδο για το κοινό, φιλοξενεί ο δήμος Πατρέων στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ. Η συναυλία, με τίτλο «Patras Urban Youth Live», θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, με ώρα έναρξης 8 μ.μ., στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία.

Στη σκηνή θα βρεθούν μερικά από τα πιο δυνατά και αυθεντικά ονόματα της hip hop και της εναλλακτικής σκηνής, όπως «Ταφ Λάθος», Tiny Jackal, Fundracar, The Noodles, Sigmataf, Sane, δίνοντας βήμα στη μουσική που μιλάει στην ψυχή, προβληματίζει, εμψυχώνει και ξεσηκώνει.

Στην εκδήλωση είναι καλεσμένη η Μάγδα Φύσσα, που θα απευθύνει συμβολικό χαιρετισμό, «στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης και συλλογικής συνείδησης, σε μία πόλη που ξέρει να ενώνει, να εμπνέει και να διεκδικεί ένα καλύτερο αύριο», όπως σημειώνεται και στο κάλεσμα του Φεστιβάλ.