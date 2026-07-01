Τετάρτη 1 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Ο Πολιτικός Επίτροπος στον ΔΣΕ»

Παρουσίαση της έκδοσης της «Σύγχρονης Εποχής» στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο του 45ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης η «Σύγχρονη Εποχή» οργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Ο Πολιτικός Επίτροπος στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας», της Φιλιώς Τόλια, δρ. Ιστορίας. Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 9 μ.μ. στην παραλία Θεσσαλονίκης (πίσω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Θα μιλήσουν η συγγραφέας του βιβλίου και η Σταυρούλα Τσιολάκη, διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

    

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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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