«Ο Πολιτικός Επίτροπος στον ΔΣΕ»

Στο πλαίσιο του 45ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης η «Σύγχρονη Εποχή» οργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίουτηςδρ. Ιστορίας. Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθείστις 9 μ.μ. στην παραλία Θεσσαλονίκης (πίσω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Θα μιλήσουν η συγγραφέας του βιβλίου και ηδιδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.