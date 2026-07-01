Στο πλαίσιο του 45ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης η «Σύγχρονη Εποχή» οργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Ο Πολιτικός Επίτροπος στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας»,
της Φιλιώς Τόλια,
δρ. Ιστορίας. Η βιβλιοπαρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη
στις 9 μ.μ. στην παραλία Θεσσαλονίκης (πίσω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου). Θα μιλήσουν η συγγραφέας του βιβλίου και η Σταυρούλα Τσιολάκη,
διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ και επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.