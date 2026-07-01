ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μια γιορτή της Τέχνης που περνά στην αντεπίθεση

Σε μια μεγάλη γιορτή της Τέχνης και του Πολιτισμού που αντιστέκεται και ανοίγει δρόμους δημιουργίας και έκφρασης μετατράπηκε το βράδυ της Δευτέρας η πλατεία Μακεδονομάχων στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή τοτου «ραδιοφώνου που θες να ακούς!».

Με κεντρικό σύνθημα «Από τον Πολιτισμό που αντιστέκεται, στην Τέχνη που αντεπιτίθεται», το Φεστιβάλ άνοιξε τα μικρόφωνά του στο κοινό, φιλοξενώντας συζητήσεις, μουσικές, θεατρικά δρώμενα, εικαστικές δράσεις και συναυλίες, με πρωταγωνιστές τους παραγωγούς του σταθμού, τους φίλους και ακροατές του, αλλά και νέους καλλιτέχνες.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε η δημοσιογράφος και υπεύθυνη προγράμματος του «904 Αριστερά στα FM», Ευδοξία Γραβαλά, η οποία χαρακτήρισε το Φεστιβάλ «μια γιορτή της Τέχνης, που κόντρα στη μαυρίλα των επαναλαμβανόμενων playlists και στην αορατότητα της πλατφόρμας στέκεται όρθια, και από την αντίσταση περνά στην αντεπίθεση».

Αναφερόμενη στην πορεία του σταθμού σημείωσε ότι ο «904 Αριστερά στα FM», που εκπέμπει από το 1988, δεν έκρυψε ποτέ ότι είναι το ραδιόφωνο του ΚΚΕ. Χτίστηκε με το μεράκι και την εθελοντική προσφορά δεκάδων ανθρώπων, άντεξε διώξεις και επιθέσεις, και συνεχίζει να κρατά ανοιχτά τα μικρόφωνά του «σε κάθε φωνή που δεν βολεύεται με λιγότερο ουρανό». «Δεν είναι τυχαίο ότι αποτελούσε πάντα βήμα για νέους καλλιτέχνες, το σπίτι του κάθε μουσικού», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν επέβαλε ποτέ playlist. Δεν χαμήλωσε τη φωνή του, δεν έτρεξε όμως με ρυθμούς γρήγορους και ακαταλαβίστικους που συσκοτίζουν την αλήθεια. Κράτησε φρουρούς της κονσόλας τούς ηχολήπτες του και αρνήθηκε να κάνει τους ραδιοφωνικούς του παραγωγούς άβουλα πολυεργαλεία μιας τέχνης που αναπαράγει τη σκοτεινιά της εμπορευματοποίησης. Διαλεγμένοι ένας και ένας κάθε φορά, εδώ και 38 χρόνια οι μουσικοί και θεματικοί παραγωγοί μας ρίχνουν φως μέσα στα σκοτάδια».





«Το ραδιόφωνο που θες να ακούς» δεν μετρά «ακροαματικότητες και αριθμούς», αλλά «στιγμές, ποιότητες και ουσία», παραμένοντας ένας ζωντανός χώρος πολιτιστικής δημιουργίας, που δίνει βήμα σε νέους καλλιτέχνες και σε όσους αρνούνται να συμβιβαστούν με την εμπορευματοποίηση της Τέχνης.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε και τα τρία μεγάλα αφιερώματα του σταθμού, στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Μάνο Λοΐζο και στον Γιάννη Ρίτσο, τα οποία αποτέλεσαν την αφετηρία για τη φετινή θεματική του Φεστιβάλ, «Η Τέχνη που αντεπιτίθεται μέσα από τα ραδιοκύματα».

Ακολούθησε βίντεο σε επιμέλεια του Κλείτου Κυριακίδη με πρωταγωνιστές τους παραγωγούς του σταθμού, οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα μέσα από στίχους εμπνευσμένους από τα μεγάλα εβδομαδιαία αφιερώματά του στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Μάνο Λοΐζο και στον Γιάννη Ρίτσο, δίνοντας το στίγμα του επόμενου αφιερώματος, στον Μπέρτολτ Μπρεχτ.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η μουσική παραγωγός της εκπομπής «Να σ' αγναντεύω ποίηση», Μορφούλα Μυλωνά, αναφέρθηκε στα μεγάλα αφιερώματα του σταθμού αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο ο «904» φέρνει σε επαφή τους ακροατές με το έργο σπουδαίων δημιουργών.

Ο Αντώνης Μεϊμάρης, μέλος του συγκροτήματος «Κοινοί Θνητοί» και πλέον παραγωγός του σταθμού, μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση του με το ραδιόφωνο, περιγράφοντας την εμπειρία του πίσω από το μικρόφωνο και τη σημασία ενός σταθμού που δίνει χώρο σε μουσικές και δημιουργούς έξω από τα εμπορικά καλούπια.

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Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το καλλιτεχνικό δρώμενο της Ιροντίνας Κάνδραλη μαζί με τη Θεατρική Ομάδα της ΕΔΥΕΘ, που παρουσίασαν το «Τραγούδι του νεκρού στρατιώτη», συγκινώντας το κοινό.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με την Σίσσυ Πολυκάρπου από την εκπομπή «Λογοτεχνικοί Παλμοί της Θεσσαλονίκης», η οποία μίλησε για την ανάδειξη της λογοτεχνίας μέσα από τις ραδιοσυχνότητες και τη σταθερή επαφή του σταθμού με τους λογοτέχνες της πόλης, ενώ η Χρύσα Κοφίνα από την εκπομπή «Τεχνηκράτες» στάθηκε στην ανάγκη να αναδεικνύεται μια καλλιτεχνική δημιουργία που έχει άποψη, παίρνει θέση και συνομιλεί με τα προβλήματα και τις αγωνίες του λαού.

Στο πάνελ συμμετείχαν ακόμα ο Θοδωρής Βλαχάκης από τους Magic de Spell, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία ύπαρξης ελεύθερων ραδιοφώνων, χωρίς έτοιμες playlists και εμπορικούς περιορισμούς, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο «904» χρησιμοποιώντας την τεχνολογία μέσω του ίντερνετ ακούγεται πλέον και στην Αθήνα και παντού, ενισχύοντας τη δημιουργία. Επίσης ο τραγουδοποιός Γιώργος Αετόπουλος, παλιός παραγωγός του «904», αναφέρθηκε στον ρόλο του σταθμού στην ανάδειξη τραγουδιών και δημιουργών που δύσκολα βρίσκουν θέση στα κυρίαρχα μέσα, ενώ μίλησε για τον αξιακό κώδικα που έδωσαν στη ζωή του η Τέχνη και η ζωή του Γιάννη Ρίτσου. Συμφώνησαν ότι το έργο του καλλιτέχνη δεν μπορεί να είναι ξεκομμένο από τη δράση, όχι απλά περιγράφοντας αλλά περνώντας και στην αντεπίθεση για μια ζωή που μας αξίζει.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου. Η Ελένη Μπούσμαλη, η Βάσω Μπότη και η Κατερίνα Αραμπατζή ερμήνευσαν γνωστές έντεχνες μελωδίες, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Ακολούθησε συναυλία με τον Γιώργο Αετόπουλο και τον Δημήτρη Αλιστρατινό, με τη συμμετοχή του Hak από τους Urban Pulse, που έδωσε ξεχωριστό χρώμα σε διασκευές τραγουδιών όπως ο «Μετανάστης».

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα είχε και η πειραματική μουσική αφήγηση του Κλείτου Κυριακίδη, ενώ το Φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με την acoustic live εμφάνιση των Magic de Spell, οι οποίοι ερμήνευσαν μεταξύ άλλων τα «Πρόγονε πίθηκε, εσύ τι λες;», «Σφαγείο», «Κυρ Παντελής», «Σαράγεβο» και «Εμένα οι φίλοι μου», ευχαριστώντας τον «904 Αριστερά στα FM» για την πρόσκληση και τη διοργάνωση.

Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν ακόμα στην εικαστική έκθεση και στο εργαστήρι χαρακτικής της ομάδας «FireArt», που συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τα χαρακτικά αφιερωμένα στον Τσε και στο 2ο Φεστιβάλ του «904» να γίνονται ανάρπαστα.

Στον χώρο λειτούργησαν επίσης περίπτερα φορέων, μεταξύ των οποίων και του ΕΣΥΝ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών, στέκι του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στον σοσιαλισμό», που από φέτος έχει τη δική του εκπομπή στο πρόγραμμα του «904», αλλά και της ΕΔΥΕΘ και του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, ενώ οι μικροί φίλοι συμμετείχαν στις δραστηριότητες που διοργάνωσε το «κόκκινο Αερόστατο».

Μαζί και το ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης, που καλώντας τους παρευρισκόμενους στο 1ο Φεστιβάλ του Σωματείου την Τρίτη 7 Ιούλη στον ίδιο χώρο μίλησε για την αξία του Πολιτισμού, αλλά και για τη σημαντική προσφορά του «904», που έχει πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνά του για να μεταφερθεί η φωνή των εργαζομένων.

Το 2ο Φεστιβάλ του «904 Αριστερά στα FM» αποτέλεσε ένα πολύμορφο σημείο συνάντησης ανθρώπων του Πολιτισμού, δημιουργών, ακροατών και νέων καλλιτεχνών, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η Τέχνη που αντιστέκεται μπορεί να εμπνέει, να ενώνει και να περνά στην αντεπίθεση.

Ραντεβού στο 3ο!