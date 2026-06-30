ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Σκηνικό ανάφλεξης με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Η συνεχιζόμενη διαπάλη ΗΠΑ και Ιράν για τον έλεγχο των στρατηγικών Στενών του Ορμούζ στο φόντο «μνημονίου κατανόησης», που υπέγραψαν οι δύο χώρες στις 22 Ιούνη, προκάλεσε νέα αναζωπύρωση των συγκρούσεων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τον εύθραυστο χαρακτήρα του προσωρινού συμβιβασμού.

Οι τουλάχιστον 10 επιθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) σε ιρανικές στρατιωτικές βάσεις του Νότιου Ιράν και τα σφοδρά ιρανικά αντίποινα με drone και πυραύλους σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, αποδεικνύουν ότι η φάση των αναφλέξεων και των προσωρινών «εκεχειριών» είναι χαρακτηριστικό της ανεπίστρεπτης πολεμικής κλιμάκωσης που αφορά στο ξαναμοίρασμα ενεργειακών πόρων, δρόμων μεταφοράς, σφαιρών επιρροής. Και η «βελόνα» της μεγάλης εικόνας δείχνει στην κατεύθυνση της σφοδρής σύγκρουσης και του ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα μπρος - πίσω στο πλαίσιο του εύθραυστου μνημονίου συνεχίζονται, με τα Στενά του Ορμούζ να «ανοιγοκλείνουν» διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την ένταση και την αβεβαιότητα για τις επόμενες εξελίξεις. Είναι χαρακτηριστικό πως μετά τις εχθροπραξίες του Σαββατοκύριακου οι δύο χώρες ανακοίνωσαν το πρωί της Δευτέρας νέα... εκεχειρία.

Η κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ επιβραδύνθηκε το Σαββατοκύριακο, μετά το πλήγμα που δέχτηκε ένα τάνκερ και την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, Kpler, το Σάββατο πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ συνολικά 29 πλοία. Αλλα 12 πλοία πέρασαν τα Στενά την Κυριακή, αριθμός σαφώς μικρότερος σε σύγκριση με εκείνους προηγούμενων ημερών.

Προειδοποιήσεις Αραγτσί

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί την Κυριακή προειδοποίησε αυστηρά χώρες εντός και εκτός της περιοχής που προσπαθούν να παρακάμψουν τις ιρανικές προτεινόμενες διαδρομές πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας πως αυξάνουν τις εντάσεις επικίνδυνα. «Κάθε απόπειρα να υιοθετηθούν νέες ή ξεχωριστές διευθετήσεις σε σύγκριση με αυτά που δρομολογούνται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, θα οδηγήσουν μόνο σε πιο περίπλοκες καταστάσεις και καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμοόυζ και θα αυξήσουν τις εντάσεις, όπως είδαμε τις δύο τελευταίες νύχτες», ανέφερε ο Αραγτσί σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στην πρωτεύουσα του Ιράκ, Βαγδάτη.

Ο Ιρακινός ομόλογός του, Φουάντ Χουσεΐν, δήλωσε πως η Βαγδάτη δεν υποστηρίζει την διεύρυνση του πολέμου στον Κόλπο και πως δεν υποστηρίζει τις επιθέσεις στο Ιράν.

Τη Δευτέρα η νέα ιρακινή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Αλί αλ Ζαΐντι έδωσε προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου σε φιλοϊρανικές οργανώσεις που βρίσκονται σε ιρακινό έδαφος να αφοπλιστούν. Το τελεσίγραφο δόθηκε περίπου δύο βδομάδες πριν από την επίσκεψη του Ζαΐντι στις ΗΠΑ και συμπίπτει με την ημερομηνία αποχώρησης των αμερικανικών και άλλων ξένων στρατευμάτων της λεγόμενης «Διεθνούς Συμμαχίας κατά του Ισλαμικού Κράτους».

Στο μεταξύ, τα σφοδρά ιρανικά αντίποινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια άλλων χωρών της περιοχής. Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και χώρες της περιοχής όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ καταδίκασαν τα ιρανικά αντίποινα σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ.

Νέες απειλές Τραμπ

Οι πλευρές αυτές απέφυγαν να κάνουν το ίδιο για τις αμερικανικές επιδρομές στο Νότιο Ιράν και τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ προς την Τεχεράνη τα ξημερώματα του Σαββάτου, 28 Ιουνίου. Τότε ο Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν επικαλούμενος «την εκ νέου παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» στο πλαίσιο του μνημονίου. Πρόσθεσε δε πως «είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα μάθουν (οι Ιρανοί) ποτέ» και πως «ίσως έρθει η στιγμή που δεν θα μπορούμε πλέον να δείχνουμε αυτοσυγκράτηση και θα αναγκαστούμε να ολοκληρώσουμε στρατιωτικά το έργο που ξεκινήσαμε με μεγάλη επιτυχία». «Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα υπάρχει πλέον!», ανέφερε ο Τραμπ προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στην Τεχεράνη.

Ιρανοί αξιωματούχοι μεταξύ των οποίων ο υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, επιβεβαίωσε πως πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη συνάντηση ειδικών μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη μελλοντική διαχείριση των Στενών του Ορμούζ. «Η πρώτη συνεδρίαση της κοινής επιτροπής για το Στενό του Ορμούζ πραγματοποιήθηκε στη Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, για την ανταλλαγή "απόψεων για τη μελλοντική διαχείριση" του Στενού», έγραψε στο «Χ» ο Γκαριμπαμπαντί, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία.

Ο Γκαριμπαμπαντί διέψευσε χτεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ πως σήμερα, Τρίτη, θα γίνει συνάντηση των Ομάδων Εργασίας Εμπειρογνωμόνων στην Ντόχα του Κατάρ. Ο ίδιος έκανε λόγο για «εσφαλμένες πληροφορίες» που είχαν μεταδώσει διεθνή ΜΜΕ.

Ο Γκαριμπαμπαντί δήλωσε επίσης πως οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και το Κατάρ σχετικά με τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ συνεχίζονται όπως έχει σχεδιαστεί, αλλά οι συνομιλίες της τεχνικής ομάδας εργασίας στην Ντόχα δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Το ίδιο 24ωρο ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επισκεπτόμενος την πόλη Κομ επιβεβαίωσε πως αποδεσμεύονται άμεσα 6 από τα 12 δισ. δολάρια δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στο Κατάρ και πως τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν από την Ντόχα στην Τεχεράνη.

Σε αυτό το φόντο, ανακοινώθηκε χτες πως ο πληθωρισμός στο Ιράν μεταξύ 20 Μαΐου και 21 Ιουνίου έφθασε στο 88,6%.