Νέες ισραηλινές επιθέσεις σε επαρχίες της Συρίας

Ghaith Alsayed

Δύναμη του ισραηλινού στρατού με τέσσερα τεθωρακισμένα οχήματα εισήλθε το απόγευμα της Κυριακής 28/6, σε περίχωρα της επαρχίας Νταράα της Νότιας Συρίας, ρίχνοντας αδιάκριτα πυρά κατά τη διέλευσή της και στη συνέχεια έστησε φυλάκιο ελέγχου ζητώντας από τους κατοίκους να συγκεντρωθούν για να «ελεγχθούν». Δύναμη παρατηρητών της αποστολής UNDOF του ΟΗΕ προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τον εκφοβισμό των αμάχων από τον ισραηλινό στρατό αλλά αυτός την αγνόησε αποχωρώντας, εν τέλει, μετά από μερικές ώρες.

Ανάλογη «επιχείρηση» καταγράφηκε και στη νότια επαρχία Κουνέιτρα.

Χτες, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των συριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων από τον ισραηλινό στρατό μετά τη ρίψη όλμων στις νότιες επαρχίες Κουνέιτρα και Νταράα, επισημαίνοντας πως τις απορρίπτει κατηγορηματικά, καθώς συνιστούν «εκφοβισμό αθώων πολιτών και παραβίαση των διεθνών νόμων».