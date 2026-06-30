ΛΙΒΑΝΟΣ

Αντιδράσεις για τη συμφωνία με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ

2026 The Associated Press. All

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βηρυτό προκαλεί η τριμερής συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου που ανακοινώθηκε στο «στρατηγείο» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον.

Η συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ άλλων συνδέει την αποχώρηση των παράνομων στρατευμάτων του Ισραήλ στον Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ δίχως κανένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των δυνάμεων κατοχής ή νομική ή άλλη επίπτωση σε περίπτωση διατήρησής τους...

Οι δύο χώρες αναφέρεται πως «στο όνομα της καλής πίστης» σταματούν «όλες τις εχθρικές ή επιβλαβείς ενέργειες σε διεθνή και νομικά φόρα», κάνοντας πολλούς στη Βηρυτό να ερμηνεύουν αυτή την αναφορά (άρθρο 13) με την πιθανή απεμπόληση νομικής προσφυγής κατά του Ισραήλ για τα αποδεδειγμένα εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει τα τελευταία χρόνια στον Λίβανο σε βάρος του λαού και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Η δήθεν «δρομολόγηση» της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων κατοχής αναφέρεται πως θα είναι «σταδιακή» και αφού ο λιβανικός στρατός επιτρέψει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες με τον «πιστοποιημένο αφοπλισμό όλων των μη κρατικών ενόπλων οργανώσεων και τη διάλυση σχετικών υποδομών».

Γίνεται σαφής αναφορά στις λεγόμενες «δυο αρχικές πιλοτικές ζώνες» που συμφωνήθηκαν «μεταξύ του ισραηλινού και λιβανικού στρατού» και πως οι μελλοντικές πιλοτικές ζώνες θα συμφωνηθούν «με αμοιβαία συναίνεση» στις οποίες ο λιβανέζικος στρατός στη συνέχεια θα έχει τον πλήρη έλεγχο και ευθύνη.

Υπό αυτές τις συνθήκες και μόνο τότε θα αρχίσουν «υπό διεθνή υποστήριξη προσπάθειες ανοικοδόμησης» και οι Λιβανέζοι πολίτες θα μπορούν με ασφάλεια να επιστρέψουν στα εδάφη τους. Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν ρόλο «τοποτηρητή» και πιστοποίησης του αποκλειστικού ελέγχου των εδαφών της χώρας από τον στρατό του Λιβάνου (αντί της Χεζμπολάχ).

Αναφέρεται πως το Ισραήλ αναγνωρίζει πως «οι στρατιωτικές ενέργειές του» (!) στον Λίβανο είναι «αποκλειστική συνέπεια των επιθέσεων, της απειλής και της εχθρικής πρόθεσης μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων, ιδιαιτέρως της Χεζμπολάχ» και πως, ως εκ τούτου, δεν έχει τάχα «εδαφικές βλέψεις» κατά του Λιβάνου.

Επισημαίνεται πως οι κυβερνήσεις αμφοτέρων χωρών δεν περιορίζουν το δικαίωμά τους «να υπερασπιστούν εαυτούς όπως αναγνωρίζεται στη Χάρτα του ΟΗΕ με τρόπους συμβατούς με το διεθνές δίκαιο, επιβεβαιώνοντας ότι κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα εκ μέρους τους». Και οι δύο κυβερνήσεις καλούνται να συγκροτήσουν «Ομάδα Στρατιωτικού Συντονισμού» με την υποστήριξη και συμμετοχή των ΗΠΑ «για την εξασφάλιση εφαρμογής της συμφωνίας - πλαίσιο».

Ανοίγουν τον δρόμο μετά από αυτή τη συμφωνία - πλαίσιο για «συγκρότηση ομάδων εργασίας με σκοπό το σχέδιο συμφωνίας πλήρους συνολικής ειρήνης και ασφάλειας» με τη «διευκόλυνση των ΗΠΑ».

Στο 13ο (προτελευταίο) άρθρο της συμφωνίας - πλαίσιο Ισραήλ και Λιβάνου παίρνουν «καλή πίστει» μέτρα για να δείξουν «θετική πρόθεση, συμπεριλαμβανομένης της παύσης όλων των εχθρικών ενεργειών σε διεθνή πολιτικά ή νομικά φόρα, και δηλώνουν πως θα εργαστούν για την έρευνα και επιστροφή αγνοουμένων και την απελευθέρωση κρατουμένων».

Στο 14ο σημείο εγκωμιάζεται ο ρόλος των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ, καθώς Λίβανος και Ισραήλ αναγκάζονται «να εκφράσουν τη βαθιά εκτίμηση για το όραμα και την ηγεσία του Προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ».

Ενα 48ωρο από την υπογραφή της συμφωνίας μετέβη χτες στη Βηρυτό ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, προκειμένου να συναντήσει τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν. Ο Αούν επιβεβαίωσε «την αποφασιστικότητα του λιβανέζικου κράτους να επεκτείνει την εξουσία του, μέσω των ενόπλων δυνάμεών του», στα σύνορα με το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε πως συζήτησαν τις προετοιμασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας - πλαισίου που υπογράφηκε με το Ισραήλ.

Απορρίπτουν την απαράδεκτη συμφωνία

Ο Ναμπίχ Μπέρι, σιίτης πρόεδρος της βουλής του Λιβάνου και ηγέτης του Κινήματος Αμάλ (που θεωρείται σύμμαχος της Χεζμπολάχ) αποδοκίμασε έντονα τη συμφωνία - πλαίσιο, τονίζοντας πως πρόκειται για συμφωνία που φέρει το Ισραήλ σε θέση ισχύος ώστε να υπαγορεύει μόνο του τις συνθήκες και το πότε θα αποχωρήσει από τον Λίβανο. Υποστήριξε πως υπό την παρούσα μορφή η συμφωνία - πλαίσιο δεν θα ψηφιστεί από το κοινοβούλιο της χώρας ούτε θα εφαρμοστεί στην πράξη θεωρώντας τη «νεκρή εν τη γενέσει» της. Εκτίμησε επίσης πως είναι «10 φορές χειρότερη από την συμφωνία Λιβάνου - Ισραήλ» που υπογράφηκε στις 17 Μάη 1985, θυμίζοντας πως και εκείνη «ακυρώθηκε στην πράξη υπό την πίεση της Συρίας και των συμμάχων του Λιβάνου».

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της καταδίκασε τη συμφωνία διαμηνύοντας πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος «να υπερασπιστεί την πατρίδα», μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο.

Εκτός από τη Χεζμπολάχ και το Κίνημα Αμάλ, πάνω από 12 κόμματα της αντιπολίτευσης στον Λίβανο καταδίκασαν τη συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ των οποίων το Λιβανέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα, το «Ελεύθερο Πατριωτικό Κίνημα», το «Προοδευτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα», το «Κίνημα Μαράντα», η «Ισλαμική Ομάδα», το «Συριακό Σοσιαλιστικό Εθνικό Κόμμα», το «Λαϊκό Κίνημα» κ.α.

Τα μόνα κόμματα που επικρότησαν τη συμφωνία - πλαίσιο ήταν τα τέσσερα που είναι κατά της Χεζμπολάχ: Λιβανικές Δυνάμεις, Καταέμπ, «Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα», «Κόμμα Εθνικού Διαλόγου».

Οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ - Λιβάνου στις ΗΠΑ αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα (30 Ιουνίου) μετά τις 9 το πρωί (ώρα Ουάσιγκτον).

Ανάλογες αντιδράσεις καταγράφηκαν και στο Ισραήλ κυρίως από εθνικιστικά κόμματα υπερορθόδοξων Εβραίων και των ακροδεξιών κυβερνητικών εταίρων του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ βλέπει ανασυγκρότηση της Χαμάς στην κατεστραμμένη Γάζα

Στο μεταξύ, η στασιμότητα που παρατηρείται εδώ και μήνες σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την έναρξη συνθηκών για «ανοικοδόμηση» της Γάζας και μετατροπής της σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο αξιοποιείται από τον ισραηλινό στρατό που βλέπει «κινητικότητα» επίλεκτων δυνάμεων της Χαμάς. Το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο ραδιοτηλεόρασης ΚΑΝ μετέδωσε την Κυριακή πληροφορίες του στρατού πως ο επιτελάρχης αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ προειδοποίησε την περασμένη βδομάδα με επιστολή του την κυβέρνηση πως οι επίλεκτες δυνάμεις της Χαμάς «ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον πόλεμο με το Ισραήλ». Αναφέρεται πως η οργάνωση ετοιμάζει εκατοντάδες εκρηκτικούς μηχανισμούς και αντιαρματικούς πυραύλους «κάθε μήνα» και πως έχει αρχίσει να στρατολογεί νέους μαχητές μεταξύ 18 και 22 ετών και να εκπαιδεύει τα μέλη της επίλεκτης δύναμης, Nukba.

Στην επιστολή του ο αντιστράτηγος Ααμίρ αναφέρει πως η «Χαμάς είναι ισχυρή στο έδαφος» και πως «κανένας δεν την απειλεί και είναι απρόθυμη να παραδώσει τον έλεγχο της Γάζας».

Μέσα στο τελευταίο 48ωρο, ο ισραηλινός στρατός σκότωσε άλλους πέντε Παλαιστίνιους άμαχους στη Γάζα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και τραυμάτισε πάνω από 40 άλλους.