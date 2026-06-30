ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η Ρωσία εστιάζει στρατιωτικά στην κατάληψη τεσσάρων περιοχών

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Την αποφασιστικότητα της Ρωσίας να συνεχίσει και να κλιμακώσει στρατιωτικά την εισβολή στην Ουκρανία για να πετύχει τους στόχους της εξέφρασε ο Ρώσος Πρόεδροςμε φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές αλλά και τη συζήτηση περί ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για έναν συμβιβασμό στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση με το ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Η ΕΕ, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες την τακτική «"αποκλιμάκωσης" διά της κλιμάκωσης» με τη Ρωσία, και η συγκυρία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης.

Επιχειρησιακά αυτό αποτυπώνεται στα πλήγματα - κυρίως με drones - τα οποία εξαπολύει η ουκρανική πλευρά βαθιά στη ρωσική επικράτεια εναντίον υποδομών και βιομηχανικών στόχων, με στόχο να διαταράξει την αίσθηση κανονικότητας της ζωής του μέσου Ρώσου, αλλά και στα ρητά διακηρυγμένα σχέδια αποκοπής της Κριμαίας από τη ζώνη ρωσικού ελέγχου, μέσω νέων επιθέσεων.

Ηδη οι τοπικές αρχές της Κριμαίας επέβαλαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χερσόνησο, αναστέλλοντας τις τουριστικές δραστηριότητες και τις θερινές κατασκηνώσεις έως τον Σεπτέμβρη λόγω ανησυχιών ασφαλείας, ενώ τα πρατήρια καυσίμων σταμάτησαν όλες τις πωλήσεις καυσίμων σε ιδιώτες και επιχειρήσεις από τις 21 Ιούνη.

Πούτιν: Οι ουκρανικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν καθόλου το μέτωπο

Ο Πούτιν τόνισε ότι η Ρωσία δεν θα επιτρέψει στις ουκρανικές επιθέσεις να αποσπάσουν την προσοχή της από τα σχέδια να προχωρήσει στην πρώτη γραμμή του πολέμου: «Ολες οι επιθέσεις, όπου κι αν χτυπήσουν τις υποδομές μας, δεν επηρεάζουν καθόλου την κατάσταση στη γραμμή του μετώπου».

Απέρριψε ξανά την πρόταση του Κιέβου και των Ευρωπαίων για αμοιβαία διακοπή των επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας «ως ένα βήμα προς την ειρήνη». «Είναι σαφές γιατί γίνεται αυτή η πρόταση, επειδή οι αντεπιθέσεις μας βαθιά στο εσωτερικό του ουκρανικού εδάφους είναι πολύ ισχυρότερες, έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο και ειλικρινά είναι πιο καταστροφικές», δήλωσε ο Πούτιν προσθέτοντας πως η Ρωσία δεν έχει καμία πρόθεση «να σώσει το καθεστώς του Κιέβου».

Μάλιστα, μιλώντας στην «Ukrainska Pravda» αποκάλυψε ότι η ουκρανική πλευρά έχει υποβάλει νέες προτάσεις για τον περιορισμό του πολέμου. «Υπάρχουν νέες προτάσεις. Για παράδειγμα, διακοπή των επιθέσεων βαθιά στο έδαφος και των δύο χωρών. Μια άλλη πρόταση είναι να περιοριστούν οι μάχες - παρακαλώ σημειώστε το αυτό - σε μόνο τέσσερις περιοχές, δηλαδή να διεξάγονται μάχες μόνο στην περιοχή της Χερσώνας, στη Ζαπορίζια, στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ, και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες σε όλες τις άλλες περιοχές», συνέχισε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος Πρόεδρος πρόσθεσε μάλιστα ότι «αν και αυτό δεν αποτελεί μέρος των σχεδίων» του, θέλει να εξετάσει «προσεκτικά οποιαδήποτε πρόταση προέρχεται από αυτήν την πλευρά».

Παρότι παραδέχτηκε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος έχουν προκαλέσει προβλήματα στον ανεφοδιασμό καυσίμων, υπογράμμισε πως αυτές οι επιθέσεις «στοχεύουν στην απόσπαση της προσοχής μας και των δυνάμεών μας από την επίτευξη των κύριων στόχων: Της πλήρους απελευθέρωσης του Ντονμπάς και της Νοβοροσίγια», δηλαδή της πλήρους κατάληψης των περιοχών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Οπως είπε ο Πούτιν, με φόντο τις ελλείψεις καυσίμων σε Κριμαία και αλλού, μια ειδική ομάδα εργάζεται για να διασφαλίσει ότι παρέχονται επαρκείς ποσότητες σε όλη τη χώρα. Ζήτησε δε τη λήψη μέτρων ώστε να διασφαλιστεί ότι ο γεωργικός τομέας θα έχει επαρκείς προμήθειες, και εξετάζεται η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ.

«Πρώτο καθήκον» - συνέχισε - «είναι να αυξηθεί γρήγορα και σημαντικά η παραγωγή των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, που είναι τα περισσότερο απαραίτητα» για να αντιμετωπίζονται οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε πετρελαϊκές υποδομές και αλλού.

Την Κυριακή σημειώθηκε μία ακόμα μαζική επίθεση με ουκρανικά drones στην περιοχή του Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία, κατά την οποία ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και προκλήθηκε πυρκαγιά στο μεγάλο διυλιστήριο Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας.

Τα πλήγματα αυτά «σημαίνουν λιγότερους πόρους για τη ρωσική πολεμική μηχανή και ένα νέο βήμα προς την ειρήνη», σχολίασε ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι.

Αργή ρωσική προέλαση στην Κοστιαντίνιβκα

Η Ρωσία προελαύνει σταδιακά προς την Κοστιαντίνιβκα, ένα κομβικό οχυρό στην ανατολική «ζώνη - φρούριο» της Ουκρανίας, το οποίο αποτελεί διαχρονικό στόχο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από την άλλη, η προέλασή τους στο υπόλοιπο μέτωπο των 1.200 χιλιομέτρων έχει επιβραδυνθεί σε μεγάλο βαθμό.

Οι μάχες έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και μέσα στην ίδια την πόλη, και μικρές ομάδες Ρώσων στρατιωτών επιχειρούν να διεισδύσουν στα περίχωρά της, ανέφεραν την περασμένη βδομάδα Ουκρανοί ανώτεροι διοικητές, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν συγκρούσεις σώμα με σώμα.

Η Κοστιαντίνιβκα είναι ο νοτιότερος από τους τέσσερις βασικούς οικισμούς που συγκροτούν μια αμυντική γραμμή η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της προσπάθειας της Ουκρανίας να διατηρήσει τον έλεγχο της ιδιαίτερα σημαντικής βιομηχανικής περιφέρειας του Ντονέτσκ.