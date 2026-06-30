ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΛΑΪΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

Αγωνιστικό αντάμωμα μπροστά στις μεγάλες μάχες και το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Γέμισε το άλσος της Νέας Σμύρνης το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, από εκατοντάδες συνδικαλιστές και εργαζόμενους από σωματεία της Αττικής, στη μεγάλη εκδήλωση - λαϊκό γλέντι του ΠΑΜΕ.

Ενα μαζικό αγωνιστικό αντάμωμα, με όμορφες στιγμές που γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη, με ανθρώπους του μόχθου και της συλλογικής διεκδίκησης να βρίσκονται μαζί, να παίρνουν ανάσες ξεκούρασης, δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουν τους αγώνες μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς.

Το γλέντι άλλωστε πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των απεργιακών κινητοποιήσεων σε κλάδους όπως τα Τρόφιμα - Ποτά, ο Επισιτισμός - Τουρισμός και οι Κατασκευές. Ενας αγωνιστικός αναβρασμός που συνεχίζεται με σωματεία και Ομοσπονδίες να δίνουν τη μάχη για ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, κόντρα στο δόγμα κυβέρνησης, εργοδοσίας, αστικών κομμάτων «τα κεφάλια μέσα».

Η αγωνιστική δράση κλιμακώνεται και το γλέντι αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τα εκατοντάδες σωματεία που οργανώνουν το μεγάλο παλλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Γι' αυτό και η συμμετοχή στο γλέντι είχε στόχο την ενίσχυση και οικονομικά της πανελλαδικής - παλλαϊκής κινητοποίησης των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη.

Με τραγούδια της βιοπάλης και παραδοσιακό γλέντι ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα

Οπως ανέφερε και το ΠΑΜΕ στο κάλεσμά του: «Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει, με δικαιώματα, με ασφάλεια στη δουλειά, με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, με πολιτισμό».

Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς το συγκρότημα του Βαγγέλη Κορακάκη «ζέστανε» τη βραδιά, με τις μελωδίες του, για τους καημούς και τα όνειρα των ανθρώπων της βιοπάλης, αλλά και συνθέσεις του Θεοδωράκη και του Τσιτσάνη να τραγουδιούνται από μικρούς και μεγάλους.

Στη συνέχεια το κέφι άναψε για τα καλά με το παραδοσιακό γλέντι με την Ρίτσα Ποζιού, με ήχους απ' όλη την Ελλάδα και τους χορούς να «κυκλώνουν» το άλσος.

Εμπόριο: Βήμα κλιμάκωσης η απεργία στις 19 Ιούλη

Την ανάγκη των εργαζομένων να βρίσκουν στα σωματεία μια «ανάσα» και έναν τόπο συνάντησης απέναντι στην καθημερινή πίεση και την εντατικοποίηση ξεχώρισε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό της η Ηλιάνα Χατζηευσταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Υπογράμμισε ότι την ίδια στιγμή, η εργοδοσία, το κράτος και τα αστικά κόμματα επιτίθενται όλο και πιο σκληρά στα δικαιώματά τους, καλώντας τους να «λουφάξουν στη γωνία» με την ψευδαίσθηση μιας κυβερνητικής αλλαγής.





Από την άλλη, ανέδειξε ότι είναι πολλοί οι εργαζόμενοι και στον συγκεκριμένο κλάδο που δεν αποδέχονται αυτήν την κανονικότητα, «ότι για τα κέρδη της εργοδοσίας, για τις μπίζνες και τη στροφή στην πολεμική βιομηχανία θα ματώνουμε εμείς».

Αναφέρθηκε σε εστίες αντίστασης, όπως στον αγώνα των εργαζομένων στα καταστήματα «NOTOS» ενάντια στις απολύσεις, αλλά και την κινητοποίηση των εργαζομένων στα «ΙΚΕΑ» απέναντι στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου του Ομίλου Φουρλή. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή επιχειρησιακής σύμβασης στα «Praktiker» απέδειξε τη δύναμη των συλλογικών αγώνων, συμπληρώνοντας με έμφαση: «Είναι ξεκάθαρο πως για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσει η εργοδοσία από τα κέρδη της!».

Απέναντι στους μισθούς πείνας, τα εξαντλητικά ωράρια και την επέκταση της εργασίας τις Κυριακές, τονίστηκε πως το Σωματείο οργανώνει τον αγώνα για Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αγωνιστική κλιμάκωση αποτελεί η πανελλαδική απεργία στο Εμπόριο την Κυριακή των εκπτώσεων στις 19 Ιουλίου, ενώ ολοκληρώνοντας κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, προκειμένου να δοθεί μια ηχηρή απάντηση στα νέα αντιλαϊκά μέτρα, καταλήγοντας με το μήνυμα: «Τον τελευταίο λόγο τον έχουμε εμείς!».

Η πρωτιά των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στη ΔΟΕ θα κατατεθεί στους αγώνες και τις διεκδικήσεις

Χαιρετισμό απήθυνε και ο Νίκος Βουρδουμπάς, πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και μέλος της Διοίκησης της ΔΟΕ, ξεχωρίζοντας το αποτέλεσμα του εκλογικού συνεδρίου της ΔΟΕ και της 95ης Γενικής Συνέλευσης.

Ανέφερε πως σε ένα δίμηνο έντονης επαφής, συζήτησης και δράσης με χιλιάδες εκπαιδευτικούς, καθώς και στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν σε 127 σωματεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετείχαν σχεδόν 50.000 εκπαιδευτικοί.

Σημείωσε ότι μετά από μια σκληρή και δύσκολη μάχη δύο ετών απέναντι στην κυβέρνηση και τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού, η ΑΣΕ, οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, αναδείχθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρώτη δύναμη στη ΔΟΕ με μεγάλη διαφορά.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει ότι καθόλου συγκυριακή και τυχαία δεν ήταν η νίκη των δυνάμεών μας πριν δύο χρόνια», συμπληρώνοντας ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι να ανησυχούν η κυβέρνηση, το ΥΠΑΙΘΑ και όσοι στηρίζουν την πολιτική που εξουθενώνει τους εργαζόμενους.

Υπογράμμισε ότι η πρωτιά της ΑΣΕ αποτελεί σάλπισμα αγώνα και αισιοδοξίας που θα κατατεθεί στην οργάνωση της διεκδίκησης για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Στόχος είναι να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και τη συστημική βολική αντιπολίτευση που βαδίζει στον ίδιο δρόμο, ο οποίος, όπως ανέφερε, κινείται στη λογική: «Ολα για τα κέρδη και τους πολέμους των λίγων, κόντρα στις ανάγκες και τις ζωές των πολλών».

Κλείνοντας, τόνισε πως το αποτέλεσμα είναι δέσμευση και κάλεσμα αγώνα προς κάθε συνάδελφο που αισθάνεται οργή για την καθημερινότητα εντός και εκτός σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δάσκαλοι θα οργανώσουν την μαζική συμμετοχή τους στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. «Η ελπίδα βρίσκεται στον δικό μας οργανωμένο αγώνα», κατέληξε.