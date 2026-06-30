Τρίτη 30 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΔΕΘ
Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!

Με spot που κυκλοφόρησε το ΠΑΜΕ καλεί σε μαζική συμμετοχή στο μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Το spot συγκεντρώνει όλα τα προκλητικά καλέσματα της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων - παραγόντων του κεφαλαίου με τα οποία καλούν τον λαό να κάνει θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους των επιχειρηματικών ομίλων, με τον «τελευταίο λόγο» όμως να ανήκει στους εργαζόμενους, στο οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

«Τον Σεπτέμβρη στην ΔΕΘ η πολιτική του κέρδους και του πολέμου είναι αυτή που θα μοστράρουν με τα προγράμματα στήριξης του κεφαλαίου η κυβέρνηση, τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, των παλιών και νέων "σωτήρων"», αναφέρει το ΠΑΜΕ και προσθέτει:

«Μαζί με τους βιομηχάνους και την ηγεσία της ΓΣΕΕ θέλουν να επιβληθεί το "τα κεφάλια μέσα", για να τσακίζονται δικαιώματα και κατακτήσεις, να επιβάλλονται μισθοί πείνας και ωράρια - λάστιχο, συνθήκες "κίνδυνος - θάνατος" στο μεροκάματο.

Απέναντί τους θα βρεθεί το μεγάλο παλλαϊκό ποτάμι από όλη τη χώρα στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις απεργίες στις 24 Ιούνη σε Κατασκευές, Τρόφιμα - Ποτά, Επισιτισμό - Τουρισμό - Ξενοδοχεία, Περιφέρειες, και τις κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται και σε άλλους κλάδους, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ακόμα και μέσα στον Ιούλη, για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του χρόνου εργασίας, μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια.

Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!».

Το spot έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στο YouTube του ΠΑΜΕ, όπως και στο «902.gr».

    

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