Τρίτη 30 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΥΓΕΙΑ
Αμεση επαναπρόσληψη της καθαρίστριας - μάνας δύο παιδιών ΑμεΑ

Καθαρίστρια, μάνα δυο παιδιών με βαριά αναπηρία, απολύθηκε για δεύτερη φορά, τώρα από το Νοσοκομείο «Γεννηματάς», με τον Ενιαίο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων να καλεί αύριο Τετάρτη σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 10.30 π.μ. στη διοίκηση του Νοσοκομείου. Να σημειωθεί ότι η καθαρίστρια, που εργάζεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια, είχε απολυθεί και από το 401 ΣΝ, επειδή απεργούσε, και κάτω από κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις επαναπροσλήφθηκε.

«Είναι πρόκληση ότι η απόλυση της συναδέλφισσας έγινε λίγες μέρες μετά τη βράβευση ...του Αδ. Γεωργιάδη ως ευαίσθητου για τα ΑμεΑ!», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Ενιαίος Σύλλογος και προσθέτει: «Είναι αισχρό να μεγαλώνεις δύο παιδιά με αναπηρία σε αυτό τους το κράτος, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη, να δουλεύεις για να στηρίξεις την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και επειδή δεν σκύβεις το κεφάλι, δεν παρακαλάς, και μάλιστα διεκδικείς μαζί με τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους σου να ζείτε σαν άνθρωποι από τη δουλειά σας, να σε απολύουν. Και επειδή σαν μάνα, σαν γονιός, παρά τις πίκρες και τις δυσκολίες βρίσκεις τη δύναμη να διεκδικείς μαζί με τους άλλους γονείς μια κοινωνία ανθρώπινη για τα παιδιά σου, να θέλουν να σε πατήσουν κάτω!».

Εκτακτη σύσκεψη των βαριά κινητικά αναπήρων σήμερα

Το προεκλογικό σόου που στήθηκε στον χώρο των γραφείων του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, με πρωταγωνιστή τον υπουργό εμπορίου της Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, ο οποίος βραβεύτηκε από την πλειοψηφία του ΔΣ για την ...«προσφορά του στην Υγεία», στηλιτεύει η ΕΣΚ Παρατετραπληγικών και Κινητικά Ανάπηρων. Και καλεί σήμερα στις 7 μ.μ. σε έκτακτη σύσκεψη των βαριά κινητικά αναπήρων στα γραφεία της ΕΣΚ (Χαλκοκονδύλη 37, 2ος όροφος). ΖΟΟΜ: https://us02web.zoom.us/j/86247445662?pwd=aipoTboYZbP3BTox3VaNHAqtaiIhl2.1 | Meeting ID: 862 4744 5662 | Passcode: 978469

    

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