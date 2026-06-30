ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

«Τέλος» στα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης με κληρονομιά το «νόμιμο φακελάκι»

Τη στόχευση που είχε το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ για ένταση της εμπορευματοποίησης της Υγείας και της επιχειρηματικής λειτουργίας σε όλες τις βαθμίδες επιβεβαιώνει και ο τρόπος που ολοκληρώνονται σήμερα οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Τόσο τα πολυδιαφημισμένα «δωρεάν» απογευματινά χειρουργεία όσο και τα προγράμματα «Προλαμβάνω» σήμερα τελειώνουν, με το υπουργείο Υγείας να μιλά μάλιστα για ...θρίαμβο, σε συνέχεια της προπαγάνδας περί «κοσμογονίας του ΕΣΥ», την ίδια στιγμή που το μόνο που απομένει είναι οι απευθείας πληρωμές στα δημόσια νοσοκομεία με το «νόμιμο φακελάκι» και οι σκόρπιες και πανάκριβες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Συγκεκριμένα και με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το «υπερμνημόνιο» που στήριξαν όλα τα αστικά κόμματα, η κυβέρνηση σφύριξε τη «λήξη» στα απογευματινά «δωρεάν» χειρουργεία, αφήνοντας ανέγγιχτα τα επί πληρωμή. Την ίδια στιγμή, δεκάδες είναι οι χειρουργικές αίθουσες (πάνω από 100 μόνο στην Αττική) που παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ απειλούνται και νέα λουκέτα, όπως στο αντικαρκινικό νοσοκομείο «Μεταξά» λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.

Σήμερα λήγει και το ανεπαρκές και αποσπασματικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο σύμφωνα με κυβερνητικούς ισχυρισμούς θα επανέλθει από ...Σεπτέμβρη, αφήνοντας όμως ξεκρέμαστους χιλιάδες ανθρώπους, ακόμα κι εκείνους με ανησυχητικά ευρήματα, παίζοντας και πάλι τη ζωή του λαού στα ζάρια.

Συγκεκριμένα, και επιβεβαιώνοντας ότι ήταν πασαλείμματα για «λίγους και για λίγο», το πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας λήγει σήμερα, δηλαδή δεν θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης παραπεμπτικού ανάλυσης PAP TEST/HPV DNA TEST, ενώ όσα παραπεμπτικά εκδόθηκαν για βιοψία και κολποσκόπηση εξίσου εκτελούνται μέχρι σήμερα. «Σε περίπτωση ευρημάτων, δεν θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης επόμενων παραπεμπτικών στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του Προγράμματος», αναφέρεται στις οδηγίες του υπουργείου Υγείας προς τους παρόχους.

Για το πρόγραμμα πρόληψης καρκίνου παχέος εντέρου, οι κωδικοί self test, τα παραπεμπτικά ή οι κωδικοί γαστρεντερολογικής επίσκεψης, τα παραπεμπτικά κολονοσκόπησης και τα παραπεμπτικά βιοψίας λήγουν όλα σήμερα, «ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης τους όταν εκδόθηκαν. Μετά τις 30/6 δεν θα υπάρχει δυνατότητα έκδοσης επόμενων κωδικών ή παραπεμπτικών επόμενης φάσης στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του Προγράμματος».

Σήμερα λήγουν και όλα τα παραπεμπτικά για το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων, νεφρικής δυσλειτουργίας (Εργαστηριακές εξετάσεις καρδιαγγειακών και νεφρικής δυσλειτουργίας, Ιατρική επίσκεψη, καρδιολογικός έλεγχος, έλεγχος ισχαιμίας) «χωρίς δυνατότητα έκδοσης επόμενης φάσης στο πλαίσιο του τρέχοντος κύκλου του Προγράμματος».

Εξίσου και για την παχυσαρκία «ακυρώνονται άμεσα όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού από την 1/7/2026 και εντεύθεν για τη συγκεκριμένη δράση του Προγράμματος», ενώ ήδη οι ασθενείς καταγγέλλουν το τεράστιο οικονομικό βάρος που επωμίζονται λόγω της μη αποζημίωσης των φαρμάκων άλλης μιας χρόνιας και σοβαρής νόσου, το κόστος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 164 - 447 ευρώ! Μάλιστα, υπάρχουν προειδοποιήσεις πως ακόμα και αν η παύση είναι δίμηνη η διακοπή της παρακολούθησης αυξάνει κατακόρυφα τον κίνδυνο υποτροπής.

«Θρίαμβος» με 25.000 σε λίστες αναμονής για χειρουργεία

Σε ένα τέτοιο εγκληματικό φόντο, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας παρουσίασε κατά τη διάρκεια της χτεσινής συνέντευξης Τύπου τη «μεταρρύθμιση στη διαχείριση των χειρουργείων» ως «τον θρίαμβο στο ΕΣΥ τα τελευταία 50 χρόνια»... αναμασώντας τα γνωστά ψέματα για τις «περισσότερες προσλήψεις, τα περισσότερα ανοιχτά χειρουργικά τραπέζια κ.α.».

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα γίνουν 50.000 «δωρεάν» απογευματινά χειρουργεία με το γνωστό «τυράκι» του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καθιερωθεί σαν κανονικότητα η απευθείας πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία.

Ακόμα και αυτό όμως αποδείχθηκε φιάσκο, αφού σύμφωνα με τις ίδιες τις θριαμβευτικές ανακοινώσεις του υπουργού «εμπορίου Υγείας», τελικά έγιναν τα μισά, δηλ. μόλις 26.845 χειρουργεία, εκ των οποίων τα 6.000 στον ιδιωτικό τομέα με τα voucher, δηλαδή ζεστό χρήμα στους κλινικάρχες.

Σύμφωνα με τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις «κάποιοι είχαν ήδη λύσει το πρόβλημά τους», και γι' αυτό δεν «πιάστηκε» ο στόχος των 30.000. Δηλαδή, είτε είχαν ήδη πάει στον ιδιωτικό τομέα είτε απλά διαγράφηκαν από τις λίστες, επιβεβαιώνοντας ότι η περιβόητη μείωση της λίστας είναι άλλη μια μούφα της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή βέβαια, 25.000 ασθενείς παραμένουν στις λίστες αναμένοντας τουλάχιστον 4 μήνες.

Μάλιστα, το υπουργείο παρουσίασε το ξεζούμισμα και την υπερεντατικοποίηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ως «αύξηση της παραγωγικότητας στα πρωινά χειρουργεία», καμαρώνοντας ότι «έχουμε το ρεκόρ, 525.000 επεμβάσεις στην πρωινή λειτουργία του ΕΣΥ», ένα ρεκόρ που στην πράξη σημαίνει χιλιάδες χρωστούμενες ημέρες άδειας και ρεπό. Κυνική στη σχετική συνέντευξη Τύπου του υπουργείου ήταν και η ωμή παραδοχή ότι η πολύχρονη παραμονή στις λίστες χειρουργείων που επιδείνωσε την υγεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων ήταν αποτέλεσμα και της επιλογής που έκανε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μετατρέποντας το δημόσιο σύστημα Υγείας σε μίας νόσου.

Οσο για την ανάγκη να εκτελούνται απογευματινά χειρουργεία δωρεάν, με κρατικούς πόρους, ο υπουργός Υγείας - ενόψει προεκλογικής περιόδου - απάντησε ...«προβληματισμένος μήπως χρειάζεται, θα δούμε 2-3 μήνες πώς πάνε οι αναμονές των 4 μηνών» δίνοντας και τη «λύση»: «Μπορούμε να μετακινούμε ασθενείς από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Είναι πολύ εύκολο. Ο θεσμός των απογευματινών επί πληρωμή συνεχίζεται».

Γ. Γαλανόπουλος: Μονόδρομος η πάλη για ένα πλήρως στελεχωμένο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας

Με αφορμή τα παραπάνω, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Γιάννης Γαλανόπουλος, δήλωσε στον «Ριζοσπάστη» τα εξής:

«Η λήξη του προγράμματος των επιδοτούμενων απογευματινών και ιδιωτικών χειρουργείων από το Ταμείο Ανάκαμψης αναδεικνύει αυτά που από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει:

Οι μεγάλες αναμονές στα τακτικά χειρουργεία δημιουργήθηκαν από την έλλειψη διαθέσιμων χειρουργικών αιθουσών. Για την ακρίβεια από τη μεγάλη έλλειψη προσωπικού που δεν επιτρέπει να λειτουργήσουν οι χειρουργικές αίθουσες που υπάρχουν υλικοτεχνικά. Συγκεκριμένα, μόνο στην Αττική παραμένουν κλειστές 100 από τις 210 χειρουργικές αίθουσες. Η πανδημία, και η μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου, συνέβαλε σε έναν βαθμό, αλλά δεν ήταν η μόνη, ούτε η βασική αιτία στις πολυετείς αναμονές για τακτικά χειρουργεία.

Η "αξιοποίηση" κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορήγηση απογευματινών χειρουργείων και για τη διενέργεια επεμβάσεων στα ιδιωτικά νοσοκομεία συνέβαλε:

Πρώτον, στην προσπάθεια της κυβέρνησης να νομιμοποιηθεί ηθικά σε υγειονομικούς και ασθενείς η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των νοσοκομείων, το απαράδεκτο και αισχρό μετρό του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, το νόμιμο φακελάκι.

Δεύτερον, στην προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα με διπλάσιες αποζημιώσεις για τις επεμβάσεις σε σχέση με το Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ στα δημόσια νοσοκομεία.

Δεν αρνείται κανείς ότι ορισμένοι ασθενείς κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν το πολυπόθητο χειρουργείο τους, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος να χειρουργηθούν χωρίς να πληρώσουν άμεσα.

Τι δεν λέει όμως το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση; Οτι αυτά τα χειρουργεία κάθε άλλο παρά δωρεάν ήταν, μιας και τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι και δικά μας λεφτά, από την τσέπη και των Ελλήνων φορολογουμένων δηλαδή. Οτι εκατοντάδες ασθενείς που δεν επέλεξαν να χειρουργηθούν στον ιδιωτικό τομέα, διαγράφηκαν από τις λίστες, γεγονός που οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στη θεραπεία τους. Και βέβαια το κυριότερο που κρύβουν είναι ότι τώρα που τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, καμία μόνιμη παρακαταθήκη δεν έμεινε στο σύστημα Υγείας. Καμία παραπάνω αίθουσα χειρουργείου δεν άνοιξε και άρα σε λίγο καιρό οι λίστες θα είναι πάλι στα προηγούμενα και σε χειρότερα επίπεδα.

Μόνη λύση είναι η ικανοποίηση των διεκδικήσεων της ΟΕΝΓΕ για μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών, τραυματιοφορέων και συνολικά όλου του απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού με μια ενιαία προκήρυξη όλων των κενών θέσεων και διπλασιασμό των καθαρών αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών. Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, καμία πληρωμή από τους ασθενείς, είτε άμεση είτε έμμεση. Καμία εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα Υγείας».