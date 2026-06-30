ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ 2-1

Αγχωτική πρόκριση για τη «Σελεσάο»

Τα βρήκε σκούρα η Βραζιλία απέναντι στην αξιόμαχη Ιαπωνία αλλά κατάφερε να επικρατήσει 2-1 (Κασεμίρο 76', Μαρτινέλι 90'+6 - Σάνο 29') σε αγώνα για τη φάση των «32» του Μουντιάλ και να σφραγίσει το εισιτήριο για τους «16», όπου θα βρει στον δρόμο της τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία. Οι δε Ιάπωνες, παρά την αξιόλογη προσπάθειά τους, δεν μπόρεσαν να κάνουν την υπέρβαση.

Σε ένα ματς με δύο όψεις, η Ιαπωνία αφού απορρόφησε την πίεση των Βραζιλιάνων στο ξεκίνημα κατάφερε με υποδειγματική αντεπίθεση να προηγηθεί, και εκμεταλλευόμενη και το σοκ των αντιπάλων να ελέγχει το ματς μέχρι το ημίχρονο. Στην επανάληψη η εικόνα άλλαξε, με τη «Σελεσάο» να ανεβάζει ρυθμούς και χάρη σε ένα εκπληκτικό δεκαπεντάλεπτο να ισοφαρίζει, αλλά και να έχει τουλάχιστον τρεις σημαντικές ευκαιρίες, με το δοκάρι του Βινίσιους και τις ευκαιρίες των Γκιμαράε και Κασεμίρο. Με τους Ιάπωνες να ισορροπούν την κατοχή της μπάλας και τον τερματοφύλακά τους, Σουζούκι, να κάνει καίριες επεμβάσεις, η ισοπαλία παρέμενε για τις δύο αντιπάλους. Τη λύση για τους Βραζιλιάνους έδωσε στις καθυστερήσεις ο Μαρτινέλι, εκμεταλλευόμενος λάθος στην ιαπωνική άμυνα.

Βραζιλία: Αλισον, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος, Καζεμίρο (90'+2 Φαμπίνιο), Μπρούνο Γκιμαράες (90'+8 Ντανίλο Σάντος), Πακετά (46' Εντρικ), Βινίσιους, Κούνια (66' Μαρτινέλι), Ράγιαν.





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Ζ. Σουζούκι, Τανιγκούτσι, Χ. Ιτο, Τομιγιάσου, Ντόαν (66' Σουγκαβάρα), Μαέντα, Νακαμούρα (Γ. Σουζούκι), Γ. Ιτο (78' Ματσίνο), Καμάντα (78' Τανάκα), Σάνο, Ουέντα (90'+7 Ογκάβα).