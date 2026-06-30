ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»

Απεργούν οι ναυτεργάτες την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφήνας

Απεργία στα ακτοπλοϊκά βαπόρια στο λιμάνι της Ραφήνας την Παρασκευή 3 Ιούλη και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. έξω από το επιβατηγό - οχηματαγωγό «Super Ferry» κήρυξαν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», καθώς οι μεγάλες ελλείψεις των λιμενικών υποδομών οδηγούν σε συνθήκες που υπονομεύουν την ασφάλεια ναυτεργατών και επιβατών.

Τα σωματεία σημειώνουν πως οι ελλείψεις των λιμενικών υποδομών γιγαντώνονται «από τον συνωστισμό των πλοίων και την υπερφόρτωση του λιμανιού», καθώς η Ραφήνα διαθέτει μόλις 5 θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και 11 πλοία.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης πλοία αναγκάζονται να παραμένουν εκτός λιμένα και να αγκυροβολούν σε θαλάσσια περιοχή που δεν είναι χαρακτηρισμένη ως αγκυροβόλιο. Αυτή η τακτική οδηγεί σε εξουθένωση των ναυτεργατών, καθώς αυξάνει τον εργάσιμο χρόνο, ενώ όσοι ναυτεργάτες είναι εκτός υπηρεσίας στερούνται το δικαίωμα της εξόδου. Με τη σειρά της η εξουθένωση των πληρωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, με απώλειες τόσο υλικές όσο και ανθρώπινες.

Περαιτέρω, η συσσώρευση πλοίων επιβαρύνει την κυκλοφορία στο οδικό σύστημα της περιοχής, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους. Για παράδειγμα, βυτία μεταφοράς καυσίμων διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό, ενώ σε ώρες αιχμής οι δρόμοι «μπλοκάρουν», δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την ασφάλεια των κατοίκων. Επιπλέον, ο κίνδυνος αυξάνεται σε συνθήκες αντιπυρικής περιόδου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής.

Ολα αυτά, τονίζουν τα δύο σωματεία, «γίνονται στο όνομα της κερδοφορίας και του ανταγωνισμού των ναυτιλιακών εταιρειών. Αυτήν την περίοδο, ειδικά στη Ραφήνα, οι εταιρείες FAST FERRIES, GOLDEN STAR FERRIES, SEAJETS κονταροχτυπιούνται δημόσια για το ποια θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα της ακτοπλοϊκής κίνησης».

Ξεκαθαρίζουν ότι «οι ναυτεργάτες δεν έχουν καμία δουλειά να στοιχηθούν πίσω από τα συμφέροντα της μίας ή της άλλης εταιρείας» και καταγγέλλουν τη στάση της πλειοψηφίας στη διοίκηση της ΠΝΟ, που για ακόμη μια φορά δεν έχει πάρει θέση γι' αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.

Τα σωματεία απαιτούν: Αύξηση των οργανικών συνθέσεων, ώστε να μην παραβιάζονται οι ΣΣΕ και οι ώρες ανάπαυσης του πληρώματος. Σύγχρονη, ασφαλή λιμενική υποδομή. Να τοποθετηθεί άμεσα βοηθητικό ρυμουλκό στο λιμάνι της Ραφήνας, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων.

Παράλληλα, δηλώνοντας πως έχουν πλήρη επίγνωση ότι απεργία γίνεται σε περίοδο θερινών διακοπών, τα ναυτεργατικά σωματεία σημειώνουν ότι πρόκειται για αγώνα που δίνεται ως «αποτέλεσμα των συνθηκών εργασίας και των κινδύνων που ελλοχεύουν από την εντατικοποίηση της δουλειάς, τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις και τα πρόσθετα προβλήματα που επιφορτιζόμαστε, με διανυκτερεύσεις εκτός λιμένα της Ραφήνας».

Γι' αυτό και ζητούν η απεργία τους «να γίνει υπόθεση των επιβαινόντων, των κατοίκων της Ραφήνας, απαιτώντας καμία θυσία της ασφάλειας και της ζωής μας για την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών».