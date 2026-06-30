Τρίτη 30 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Με συσκέψεις και συνελεύσεις οργανώνεται η απεργιακή μάχη στις 19/7
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Κάλεσμα οργάνωσης και αγώνα απευθύνει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, κλιμακώνοντας με απεργία την Κυριακή 19 Ιούλη. Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο Εργαζομένων στα ΙΚΕΑ πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή Γενική Συνέλευση όπου αποφάσισε τη συμμετοχή στην απεργία και στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ, αλλά και στάση εργασίας η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση των ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου «Φουρλής», έχει εξαγγείλει απολύσεις με τη μορφή της «εθελούσιας εξόδου», στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Ομίλου, με σκοπό να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο η ανταγωνιστικότητά του. Τη «νύφη» των αναδιαρθρώσεων καλούνται να πληρώσουν οι εργαζόμενοι, με απολύσεις αλλά και με ακόμα πιο εντατική δουλειά για όσους μείνουν, και το Σωματείο διαμηνύει ότι τα σχέδια αυτά «απορρίπτονται»!

Σε σύσκεψη προχώρησε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων και με τους εργαζόμενους του «Γαλαξία», που σε μια σειρά δημοσιεύματα παρουσιάζεται ως παράδειγμα «νοικοκυρεμένης επιχείρησης». Τι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους; Σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι καταμαρτυρούν, η εργοδοσία ανακοίνωσε ότι το επίδομα αδείας θα δοθεί τον Νοέμβρη για όσους εργαζόμενους είναι κάτω από 2 χρόνια, ενώ προσπαθεί να επαναφέρει σε μια σειρά καταστήματα την επιβάρυνση των εργαζομένων για τα ταμειακά λάθη, κάτι που είχε πάρει πίσω υπό την αποφασιστική παρέμβαση των ίδιων. Οι εργαζόμενοι ξεκαθαρίζουν ότι η συμμετοχή στην απεργία είναι μονόδρομος, ενώ θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους στα καταστήματα.

Να γίνει υπόθεση όλων η επιτυχία της απεργίας

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας πραγματοποίησε σύσκεψη την Κυριακή ώστε η επιτυχία της απεργίας να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. «Τώρα είναι η ώρα ο κάθε χώρος δουλειάς να γίνει εστία διεκδίκησης, να δυναμώσει η συλλογική δράση με το σωματείο μας για να μην είμαστε οι εργαζόμενοι μόνοι απέναντι στους εργοδότες, για να επιβάλουμε τα δικά μας αιτήματα. Παλεύουμε για νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας και υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του κλάδου η οποία θα κατοχυρώνει μισθούς, συνθήκες και ωράρια με βάση τις δικές μας ανάγκες», σημειώνει ο Σύλλογος, δίνοντας συνέχεια στη διεκδίκηση, μετά και την παρέμβαση που πραγματοποίησε στη Συνομοσπονδία Εμπορίου την περασμένη Τετάρτη.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων διεκδικεί μεταξύ άλλων: Κατοχύρωση της Κυριακής αργίας, να μην υπάρξει καμία σκέψη για επέκταση της κυριακάτικης εργασίας και σε άλλους κλάδους. Μείωση του εργάσιμου χρόνου, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και κατάργηση του «σπαστού» ωραρίου. Επίσης, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα εργασίας, σταθερή βάρδια μέσα στη βδομάδα, κυλιόμενο ρεπό, διάλειμμα 30 λεπτών που να περιλαμβάνεται στο ωράριο. Στο επίκεντρο μπαίνουν και οι αυξήσεις, με τον Σύλλογο να απαιτεί βασικό μισθό 1.000 ευρώ, με προσαύξηση 10% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας. Επιπρόσθετα διεκδικεί κατοχύρωση επιδομάτων: Γάμου, παιδιών, πολυετίας, ανθυγιεινής εργασίας, ταμειακών λαθών, πτυχίου, ξένης γλώσσας, κατοχύρωση ειδικοτήτων με συγκεκριμένα καθήκοντα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. «Γιατί δεν ανεχόμαστε να τσακιζόμαστε για τα κέρδη της εργοδοσίας, να δουλεύουμε σε 2 και 3 πόστα στα σούπερ μάρκετ, στις αποθήκες και στα καταστήματα».

    
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