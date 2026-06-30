ΣΥΣΚΕΨΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Απεργιακός ξεσηκωμός στις 14 Ιούλη ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

MotionTeam

Με εφόδιο τις απεργιακές αποφάσεις Ομοσπονδιών και Σωματείων, εκλεγμένοι συνδικαλιστές στο Δημόσιο μετέφεραν στη χθεσινή σύσκεψη Ομοσπονδιών της ΑΔΕΔΥ το μήνυμα του αγωνιστικού απεργιακού ξεσηκωμού στις 14 Ιούλη ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση.

Στάθηκαν στην κλιμάκωση της επίθεσης στη μόνιμη και σταθερή δουλειά μέσα και από την τυπική άρση της μονιμότητας, αλλά και στη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του άρθρου 16, που βαθαίνει την εμπορευματοποίηση. Επίσης του άρθρου 79, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να κατοχυρώσει συνταγματικά τον δημοσιονομικό «κόφτη» στις κοινωνικές δαπάνες.

Τόνισαν ότι οι αλλαγές στο Σύνταγμα σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων, συνολικά του λαού, αποτελώντας αιτία πολέμου, και ότι «μόνο οι εργαζόμενοι με την πάλη τους μπορούν να διεκδικήσουν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία, που υπονομεύτηκε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις».

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, σημειώνει η ΔΑΣ με αφορμή και τη χθεσινή σύσκεψη, «είναι σήμερα σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι να κρατούν όρθιες κρίσιμες λειτουργίες του Δημοσίου, φτάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις να αποτελούν ακόμα και την πλειοψηφία».

Στην αντίπερα όχθη από τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων στάθηκαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ηγεσιών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με την κυβερνητική ΔΑΚΕ στήριξαν για άλλη μια φορά την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την αντιλαϊκή της πολιτική!

Σε ανακοίνωσή της η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 24 Ομοσπονδιών, μεταφέρθηκε πολύτιμη πείρα για το πώς προωθείται «η πολιτική που γενικεύει την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, εμπορευματοποιεί κοινωνικά αγαθά και καταδικάζει τους δημοσίους υπαλλήλους και τον λαό στη φτώχεια», αλλά και για τις «αγωνιστικές πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν Ομοσπονδίες, όπως αυτή των εργαζομένων στους δήμους, οι οποίες στρίμωξαν την κυβέρνηση και την ανάγκασαν σε αναδίπλωση».

Στην τοποθέτηση της ΔΑΣ σημειώθηκε ότι οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές της «πρωτοστατούν για να μην επικρατήσει σιγή νεκροταφείου σε κανέναν χώρο δουλειάς, για να μη νομιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι την πολιτική που εμπλέκει τη χώρα στους πολέμους, για να μη φοβηθούν από τις αντιδραστικές διατάξεις του νέου πειθαρχικού δικαίου και βάλουν "τα κεφάλια μέσα".

Η προσπάθεια να βγουν στο προσκήνιο τα συμφέροντα και οι ανάγκες των εργαζομένων μπορεί να δυναμώσει μόνο μέσα από την καθημερινή δουλειά, την οργάνωση και την ανάπτυξη μαζικών εργατικών αγώνων ενάντια σε αυτήν την πολιτική».

Οι «φίλοι» της κυβερνητικής πολιτικής

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες των ΔΗΣΥΠ (ΠΑΣΟΚ) και της ΕΑΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ - Νέα Αριστερά), που «έχουν ήδη πιάσει στασίδι στο κόμμα Τσίπρα, μαζί με τη ΔΑΚΕ έδωσαν για ακόμα μια φορά τα ρέστα τους στη στήριξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη», καταγγέλλει η ΔΑΣ.

Συγκεκριμένα, ο εκλεγμένος της ΔΑΚΕ στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, αφού «διάβασε το γνωστό σκονάκι από το Μαξίμου, αποχώρησε. Πρόλαβε όμως να δώσει τη "γραμμή" και οι εκπρόσωποι της ΔΗΣΥΠ και της ΕΑΕΚ ανέλαβαν να τη συνεχίσουν, καλλιεργώντας λογικές όπως "δεν βλέπουμε συνδικαλιστές να ενδιαφέρονται", "η συνταγματική αναθεώρηση δεν θα περάσει για τους δημοσίους υπαλλήλους", "η απεργία δεν αποβλέπει πουθενά", "οι συγκεντρώσεις τον Ιούλη δεν έχουν κόσμο"».

Μάλιστα ο εκπρόσωπος της ΔΗΣΥΠ, μιας παράταξης που λειτουργεί πλέον σε πλήρη σύμπλευση με τη ΔΑΚΕ, ισχυρίστηκε ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες των εργαζομένων. Ο δε εκπρόσωπος της ΕΑΕΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση με τη συνταγματική αναθεώρηση απλώς υπεκφεύγει και επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα, ενώ προεξόφλησε ότι αν γίνει απεργία θα είναι μικρή και αποτυχημένη.

Σχολιάζοντας τις τοποθετήσεις του, η ΔΑΣ σημειώνει: «Δικαίως, λοιπόν, γεννήθηκε η απορία σε πολλούς για τις συνδικαλιστικές ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα: Αν η κυβέρνηση έχει τέτοιους "εχθρούς", τι τους χρειάζεται τους φίλους;

Για τις δυνάμεις αυτές είναι φυσιολογικό η κυβέρνηση να φέρνει μέσα στον Αύγουστο στη Βουλή την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων - γι' αυτό δεν είπαν κουβέντα - αλλά η προοπτική απεργιακής απάντησης των εργαζομένων στο Δημόσιο είναι καταδικαστέα και βαφτίζεται "επαναστατική γυμναστική". Η προσπάθειά τους να κρύψουν τη στρατηγική σύμπλευση των κομμάτων τους με αυτήν την πολιτική συνοδεύτηκε από πλήρη ένδεια επιχειρημάτων.

Σε απλά Ελληνικά: Οι εργαζόμενοι τους έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν θα κάνουν τη χάρη ούτε σε αυτούς ούτε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα τους περάσει! Η απάντηση θα δοθεί μαζικά, οργανωμένα, αγωνιστικά! Οι εργαζόμενοι, συσπειρωμένοι στα σωματεία τους, θα δώσουν μαχητική απάντηση με απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Ιούλη!».