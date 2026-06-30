ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

«Λιώνει» στον καύσωνα το αφήγημα της «πράσινης» - «προηγμένης» Ευρώπης

2026 The Associated Press. All

«Αυτές τις μέρες καταρρέει με κρότο η "πράσινη" αντιλαϊκή στρατηγική της ΕΕ, των κυβερνήσεων που μπούκωσαν με δισ. ευρώ επιδοτήσεις τα "πράσινα αρπακτικά" - ομίλους για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και την ολοένα και πιο πανάκριβη Ενέργεια, την ίδια ώρα που με την πολιτική τους έχουν καταστήσει άγνωστη λέξη τον κλιματισμό (διαθέτει μόλις το 20% των κατοικιών και το 1/3 των νοσοκομείων σε κράτη όπως η Γερμανία)» σημειώνει σε ανακοίνωσή της για τους θανάτους απ' τον καύσωνα η

Σημειώνει χαρακτηριστικά:

«1.300 ανθρώπινες ζωές, οι 1.000 μόνο στη Γαλλία, είναι μόλις μέχρι σήμερα ο τραγικός απολογισμός από τον καύσωνα που πλήττει την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη τις τελευταίες μέρες. Καταγράφεται αύξηση 40% των ηλικιών άνω των 65 που πέθαναν στα σπίτια τους εκτεθειμένοι όχι μόνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και των συντάξεων πείνας που τους καθιστά ανοχύρωτους σε οδηγίες του εχθρικού αστικού κράτους που εξαντλούνται στην ατομική ευθύνη και σε εκκλήσεις για να μείνει ο κόσμος στο σπίτι - "θερμοκήπιό" του. Ανάμεσα στα θύματα υπάρχουν και δεκάδες πνιγμοί από ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους που προσπάθησαν να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες».

Προσθέτει ότι «την ίδια στιγμή με τα αλλεπάλληλα κι εκτεταμένα μπλακάουτ, την κατάρρευση ενεργειακών δικτύων σε ολόκληρες πόλεις και γειτονιές, αποκαλύφθηκε η γύμνια κι η υποσυντήρηση των ενεργειακών υποδομών που έχουν αφεθεί στο κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους των ομίλων που δεν τις ιεραρχούν», ενώ επισημαίνει πως «τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά έζησαν αυτές τις μέρες ...στο πετσί και την τσέπη τους τι σημαίνει καπιταλιστική αγορά που είναι συνυφασμένη με την ξέφρενη αισχροκέρδεια για ...έναν ανεμιστήρα, με την τιμή του να εκτοξεύεται, αν δεν ήταν ήδη εξαφανισμένος από τα ράφια των καταστημάτων».

Επίσης, είδαν «να κλείνουν χιλιάδες σχολικές μονάδες και νηπιαγωγεία που συνεχίζουν να μην εξοπλίζονται με κλιματισμό, συνοδευόμενα με την εντολή "κρατείστε τα παιδιά στο σπίτι", χωρίς καμία μέριμνα για τους εργαζόμενους γονείς».

Εκεί όμως που πάνω από όλα αποκαλύφθηκε σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια το απάνθρωπο πρόσωπο αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, τονίζει η Τομεακή Επιτροπή, ήταν οι χώροι δουλειάς «όπου δια ροπάλου οι εργοδότες κρατούσαν σε χώρους - φούρνους τους εργαζόμενους μέχρι λιποθυμίας. Στις διαμαρτυρίες που οργανώθηκαν, στις παρεμβάσεις συνδικάτων για παύση εργασιών, κλιματισμό και μέτρα προστασίας, στήριξης των εργαζομένων με παιδιά, στο όνομα του κόστους όμιλοι και πολυεθνικές με δισ. κερδών αρκέστηκαν σε... "παροχές" παγωτών ή "cooling breaks" βγάζοντας έως και φωτογραφίες τους εργαζόμενους για να αυτοπροβληθούν κιόλας στο πλαίσιο της "εταιρικής κοινωνικής ευθύνης"».

Σε αυτές τις συνθήκες, υπογραμμίζει, «έλαμψε για ακόμα μια φορά και το "κράτος δικαίου" της ΕΕ, με το κτίριο της Κομισιόν να διατηρεί τον κλιματισμό μόνο στους υψηλούς ορόφους των επιτρόπων και μεγαλοστελεχών της, ενώ αυτός σταμάτησε για ...λόγους αποφυγής μπλακάουτ στους ορόφους των "υπαλλήλων της μέσης και χαμηλής διοίκησης"».

«Πάει δε πολύ οι εξαιρετικά προνοητικές αστικές κυβερνήσεις και κράτη που με την παραμικρή λεπτομέρεια προωθούν την πολεμική προετοιμασία δίνοντας πακτωλό στους ομίλους της πολεμικής βιομηχανίας, να εμφανίζονται "αιφνιδιασμένες" ή "απροετοίμαστες" μπροστά στον καύσωνα. Παρά τις θερμοκρασίες - ρεκόρ, δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία καθώς αυτές είχαν προβλεφθεί, ενώ υπήρξε προηγούμενο κύμα μόλις έναν μήνα πριν κι είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι στις χώρες αυτές οι καύσωνες γίνονται πιο συχνοί. Αλλωστε ήταν οι ίδιες οι κυβερνήσεις που εμφανίζονταν να προειδοποιούν για τις όποιες αλλαγές στο κλίμα προκειμένου να λανσάρουν την "πράσινη" αντιλαϊκή στρατηγική τους», σημειώνει και προσθέτει:

«Ομως αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι "πράσινες" προειδοποιήσεις δεν έχουν κριτήριο την προετοιμασία για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, την προστασία του λαού από τα φυσικά φαινόμενα ή την προστασία του περιβάλλοντος κι αυτό εξάγεται ως συμπέρασμα στις ίδιες χώρες με θανάτους και καταστροφές υποδομών σε πυρκαγιές και πλημμύρες, ή ακόμα και στις κατά τα άλλα αναμενόμενες χιονοπτώσεις. Αντίθετα, γνώμονας των πράσινων επενδύσεων είναι η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας πάντα στις πλάτες του λαού, που πληρώνει τον πανάκριβο "πράσινο" λογαριασμό σε ανθρώπινες, ζωές, καταστροφή υποδομών, ακρίβεια και στερήσεις αδιανόητες για την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο της εποχής μας».

Υπογραμμίζει επιπλέον ότι στη Γαλλία, στο Βέλγιο και αλλού τα συνδικάτα διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τον καύσωνα. Μαζί τους βρίσκονται και οι Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Κεντρική Ευρώπη, που από κάθε χώρο δουλειάς παλεύουν με τους συναδέλφους τους για ουσιαστικά μέτρα προστασίας από τη θερμική καταπόνηση, μέτρα κλιματισμού, παύση εργασιών σε υψηλές θερμοκρασίες για υπαίθριες, χειρωνακτικές εργασίες κ.ο.κ. «Πρόκειται για έναν αγώνα που πρέπει να δυναμώσει κόντρα στον σάπιο εργοδοτικό συνδικαλισμό» αναφέρει χαρακτηριστικά και καταλήγει:

«Πάνω από όλα όμως και σε τέτοιες συνθήκες πολύ περισσότερο, υπογραμμίζεται η ανάγκη να ανοίξει συζήτηση και να βγει τελικό συμπέρασμα για αυτό που βγάζει μάτι, για την ανάγκη μιας ανώτερης κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης της κοινωνίας, χωρίς εκμετάλλευση και καπιταλιστικό κέρδος, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, τον σοσιαλισμό».