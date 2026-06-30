ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

Θεατές στο ίδιο καταστροφικό έργο της ανύπαρκτης προστασίας της παραγωγής και του εισοδήματος

Τα σημάδια που άφησαν πίσω το χαλάζι και η έντονη βροχή της περασμένης βδομάδας στα χωριά του δήμου Φαρκαδόνας αντίκρισε πολυμελής αντιπροσωπεία της Τομεακής Επιτροπής Τρικάλων του ΚΚΕ, που πραγματοποίησε περιοδεία στην περιοχή, διαπιστώνοντας ότι η καταστροφή είναι σχεδόν ολοκληρωτική.

Χωράφια που έχουν μετατραπεί σε λασπότοπους, κατεστραμμένες καλλιέργειες που είναι σε ανάπτυξη, κυρίως καλαμπόκι και βαμβάκι, αλλά και δενδρώδεις (όπως αμύγδαλα, μήλα κ.ά.). Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές σε 15 χιλιάδες στρέμματα περίπου, δηλαδή στο 90% περίπου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε Φαρκαδόνα, Ζάρκο, Κεραμίδι. Στην κοινότητα Ζάρκου η ζημιά ξεπερνά τα 8,5 χιλιάδες στρέμματα.

Εντονη ήταν η αγανάκτηση των αγροτών, με λόγια όπως «οι περισσότερες από τις καλλιέργειες είναι διπλοσπαρμένες και άλλες τριπλοσπαρμένες, αφού αναγκαστήκαμε σε επανασπορά την άνοιξη, λόγω των τότε καταστροφών από πλημμύρες, οι οποίες καταστροφές δεν έχουν αποζημιωθεί προς το παρόν», «και γι' αυτές τις καταστροφές θα αργήσουμε πολύ να αποζημιωθούμε, το συντομότερο εξάμηνο και αν...», «ό,τι πάρουμε αποζημίωση θα είναι κουτσουρεμένο, αφού μεσολαβούν οι κόφτες του κανονισμού του ΕΛΓΑ... Και ολική καταστροφή να διαπιστώσει ο ΕΛΓΑ, η ανώτερη αποζημίωση είναι το 78% της ζημιάς. Στην πράξη, με όλους τους κόφτες που μεσολαβούν, αυτό το ποσοστό φτάνει το πολύ 60% - 70%, ενώ ο αγρότης καλείται να πληρώσει παράβολο ακόμα για τις αιτήσεις προς αποζημίωση».

Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό τους

Συζητώντας με τους πληγέντες το κλιμάκιο του Κόμματος ανέδειξε ότι η καταστροφή αυτή είναι ένα ακόμα μεγάλο χτύπημα που έρχεται να προστεθεί στο υπέρογκο κόστος παραγωγής, απληρωσιά των ενισχύσεων της προηγούμενης χρονιάς κ.λπ.

Επίσης ότι «οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη μια βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συστηματική πολιτική εξόντωσής τους, όπως γίνεται με την ακρίβεια που καλπάζει και με τους μεγάλους ομίλους που τους πουλάνε πανάκριβα τα καύσιμα και τα εφόδια, και από την άλλη τούς αρπάζουν τα προϊόντα που παράγουν σε τιμές κάτω του κόστους.

Αλλά και με την ενεργειακή φτώχεια και ακρίβεια από την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τη στροφή στην πολεμική οικονομία, με τις συνέπειες από την εφαρμογή της ΚΑΠ από την ΕΕ και την κυβέρνηση, που την ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ».

Και τόνισε ότι για τους αγρότες της περιοχής η μόνη άμεση λύση είναι «να απαιτήσουν να υλοποιήσει η κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων, όπως να προχωρήσουν άμεσα οι εκτιμήσεις και οι καταγραφές του συνόλου των ζημιών, να αποζημιωθούν δίκαια και έγκαιρα οι πληγέντες παραγωγοί για το 100% των ζημιών που υπέστησαν, χωρίς κόφτες, να ανασταλούν οι πληρωμές των υποχρεώσεων των πληγέντων αγροτών σε τράπεζες, ΔΕΚΟ, εφορία κ.λπ.».

Το κλιμάκιο του ΚΚΕ κάλεσε τους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής να μην παραιτηθούν από τη διεκδίκηση του δίκιου τους, να μην κρατήσουν στάση αναμονής, αλλά και να μην εμπιστευτούν ξανά αυτούς που τους εξαπατούν με υποσχέσεις, αναδεικνύοντας παράλληλα ότι «μόνο με οργανωμένο αγώνα και διεκδίκηση, όπως έδειξαν και τον περασμένο χειμώνα με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις οι αγρότες, μπορούν να κατακτήσουν το δίκιο τους, μέσα από ισχυρούς Αγροτικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες, με τον λαό στο πλευρό τους. Σ' αυτόν τον αγώνα το ΚΚΕ θα είναι πάντα παρόν, όπως ήταν μέχρι τώρα».