ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αλλοι δύο νεκροί χτες στο μεροκάματο σε νέα εργοδοτικά εγκλήματα

61χρονος οικοδόμος δεν επέστρεψε στο σπίτι του στη Μυτιλήνη και τοπογράφος θάφτηκε ζωντανός στο Ξηρόμερο

61 ετών, από το μεροκάματο στο φέρετρο! Συλλαλητήριο σήμερα στη Μυτιλήνη

Αλλοι δύο εργαζόμενοι έφυγαν χτες από το σπίτι τους για το μεροκάματο και δεν θα επιστρέψουν ποτέ, αφήνοντας την τελευταία τους πνοή σε χώρους δουλειάς - παγίδες θανάτου για τα κέρδη. Μάλιστα, και οι δύο νεκροί εργάτες προέρχονται από τονλίγες μέρες μετά την απεργία που έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη μέτρων για να πάψει το μακελειό στα εργοτάξια, αλλά και την απόδοση όλων των ενσήμων για να μην αναγκάζονται οι οικοδόμοι να δουλεύουν μέχρι τα γεράματα.

Μάλιστα, στο ένα θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα που έγινε στη Μυτιλήνη, θύμα ήταν για μια ακόμα φορά συνταξιούχος οικοδόμος, που σε ηλικία 61 ετών αντί να απολαμβάνει μια αξιοπρεπή σύνταξη κυνηγούσε το μεροκάματο.

Αμεση είναι η απάντηση στο νέο εργοδοτικό έγκλημα στον νομό Λέσβου, με το Εργατικό Κέντρο του νησιού να καλεί σήμερα Τρίτη, σε συλλαλητήριο στις 7.30 μ.μ. στην πλατεία Σαπφούς, απαιτώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το περασμένο Σάββατο, εργάτης καταπλακώθηκε από κλαρκ που οδηγούσε την ώρα της δουλειάς, ενώ πριν λίγες βδομάδες είχαν σημειωθεί εργατικά «ατυχήματα» στο Κάστρο, στο λιμάνι και σε συνεργείο.

Οι χώροι δουλειάς, σημειώνει το Εργατικό Κέντρο, «έχουν μετατραπεί σε παγίδες θανάτου με ευθύνη του κράτους, των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας» και «σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν ούτε τα στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας». Η κατάσταση αυτή «επιδεινώνεται από την εντατικοποίηση της δουλειάς».

Το Εργατικό Κέντρο καλεί τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν στα σωματεία τους, «να δυναμώσει ο αγώνας μας για μέτρα ασφάλειας, για δουλειά με δικαιώματα, για αυξήσεις στους μισθούς και μείωση του ωραρίου!».

Ξηρόμερο: Τοπογράφος θάφτηκε ζωντανός

Το δεύτερο εργοδοτικό έγκλημα έγινε στο Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας χτες το μεσημέρι, όταν κατά την εκτέλεση εργασιών στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρι - Μοναστηράκι, εργαζόμενος - τοπογράφος καταπλακώθηκε από χώματα κ.α. φερτά υλικά και έχασε τη ζωή του.

Ο 45χρονος εργάτης της εταιρείας που εκτελεί εργασίες στο συγκεκριμένο έργο, ήταν εγκλωβισμένος και για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας που έσπευσε στο σημείο με οχήματα και προσωπικό.

Ο εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο με ασθενοφόρο.

Σοβαρό «ατύχημα» και σε ξενοδοχείο στη Θεσπρωτία

Σε ένα ακόμα «ατύχημα» στο μεροκάματο, αυτήν τη φορά στη «βαριά βιομηχανία» του τουρισμού, σοβαρό θερμικό έγκαυμα υπέστη νεαρός εργαζόμενος στο ξενοδοχείο «Marbella Elix» στην Πέρδικα Θεσπρωτίας, την Τετάρτη 24 Ιούνη. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού στην κουζίνα, την ίδια μέρα μάλιστα που οι εργαζόμενοι στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού είχαν κηρύξει απεργία, μεταξύ άλλων και για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο δουλειάς.

Την Παρασκευή, κλιμάκιο του Εργατικού Κέντρου και του Σωματείου Επισιτισμού - Τουρισμού πραγματοποίησε παρέμβαση στον χώρο του ξενοδοχείου, αναδεικνύοντας την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων, διακινώντας ανακοινώσεις στους εργαζόμενους και αιτήσεις εγγραφής στο σωματείο.

Οπως σημείωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Θοδωρής Παπαγιάννης, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο συμβάν, αλλά είναι αποτέλεσμα της εντατικοποίησης και της έλλειψης προσωπικού, της πολιτικής εκείνης που αντιμετωπίζει τα μέτρα υγείας και ασφάλειας ως κόστος. Ολα αυτά δημιουργούν μια εκρηκτική κατάσταση στον κλάδο του Τουρισμού ιδιαίτερα στη διάρκεια της σεζόν.

Ο όμιλος «Marbella» δεν εξαιρείται από τον κανόνα. Οπως τονίζει το σωματείο, που αποκάλυψε το ατύχημα από την πρώτη στιγμή, «μια διανυκτέρευση εκεί στοιχίζει όσο ένας μισθός», επομένως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα «ποιος κερδίζει και το πώς και γιατί οι συνθήκες εργασίας του συνδέονται με αυτά τα κέρδη».

Το Εργατικό Κέντρο σε ανακοίνωσή του δηλώνει πως θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του ατυχήματος, απαιτώντας τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας, αλλά και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του συναδέλφου, με πλήρη κάλυψη των νοσηλίων και των αποδοχών του μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι κανείς δεν είναι μόνος απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, αναδεικνύοντας τη συλλογική δράση και την οργάνωση στο Σωματείο ως τη μόνη αποτελεσματική απάντηση.

Πάτρα: Νέα φωτιά στη ΒΙΠΕ, μια ακόμα προειδοποίηση για μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα

Στο μεταξύ, σε μεγάλο κίνδυνο εκτέθηκαν για μια ακόμα φορά, το πρωί της Δευτέρας, οι εργαζόμενοι στη ΒΙΠΕ Πατρών, αφού πυρκαγιά ξέσπασε στην επιχείρηση επεξεργασίας και ανακύκλωσης μπαταριών «ΑΜΕΚΩΝ».

Οπως έγινε γνωστό, η φωτιά προκλήθηκε πιθανόν από έκρηξη μπαταρίας που βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός εργαζόμενου και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα μιας πιθανής εξάπλωσης με ανεξέλεγκτα αποτελέσματα όχι μόνο στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, αλλά στην ευρύτερη περιοχή.

Το συμβάν αντιμετωπίστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία έγινε τηλεφωνική παρέμβαση από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα, ζητώντας και ενημέρωση για τα αίτια που το προκάλεσαν.

Τα γεγονότα έρχονται να επιβεβαιώσουν την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στη ΒΙΠΕ, την κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης, αλλά και μέτρων σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος. Ερχονται μάλιστα λίγες μόνο ημέρες από την πρόσφατη επιτυχημένη 24ωρη απεργία που προχώρησε το Εργατικό Κέντρο, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα, με συνολικό πλαίσιο αιτημάτων για την κατάσταση που επικρατεί στη ΒΙΠΕ, με τα συνεχή εργατικά «ατυχήματα», όπως και τους μεγάλους καθημερινούς κινδύνους συνολικότερα στη λειτουργία του χώρου.