Καταγράφονται πάνω από 1.300 θάνατοι

Αύξηση της θνησιμότητας με πάνω από 1.300 «πλεονάζοντες θανάτους» (οι περισσότεροι στην Γαλλία) μέσα στο χρονικό διάστημα 21-29 Ιούνη κατέγραφε χτες στην Ευρώπη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), διευκρινίζοντας ότι αυτοί «συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες» στη Γηραιά Ηπειρο. Οπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, «η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό δυο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτήν τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν», υποστηρίζοντας ακόμα ότι εξαιτίας «της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει μια φορά κάθε γενιά σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση».

Ο Γκεμπρεγέσους ανέφερε ότι «η θερμική καταπόνηση αποκαλείται συχνά "σιωπηλός δολοφόνος", τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες». Δεν εξήγησε βέβαια γιατί ενώ - όπως υπογράμμισε - «είχαμε προειδοποιηθεί» δεν λήφθηκαν έγκαιρα και ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Ο ίδιος άλλωστε πριν λίγες μέρες επανέλαβε ότι 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν λαμβάνονταν μέτρα.

Στη Γαλλία, προχτές οι αρχές ανέβασαν σε 74 τους θανάτους από πνιγμό που έχουν καταγραφεί μόνο από τις 18 Ιούνη. Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο μεγάλος αριθμός θανάτων από πνιγμούς σε τέτοιες συνθήκες συνδέεται με το «φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα» και ότι «διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή».

Ακόμα η κρατική υπηρεσία «Δημόσια Υγεία της Γαλλίας» εκτιμά ότι το τελευταίο δεκαήμερο έχουν αυξηθεί κατά 40% οι θάνατοι που σημειώθηκαν στο σπίτι. Η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ, είπε ότι «πιθανότατα δεν θα δούμε την ίδια υπερβολική θνησιμότητα» όπως το 2003, που περίπου 15.000 θάνατοι στη χώρα συνδέθηκαν με κύμα καύσωνα... Σημειωτέον ότι τόσο στη Γαλλία, όσο και στην Ελβετία, σταμάτησε η λειτουργία σταθμών παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, λόγω ανησυχίας από την υψηλή θέρμανση των υδάτων που ψύχουν τους αντιδραστήρες.

Στην Ολλανδία, όπου τα περισσότερα σχολεία έκλεισαν ως μέτρο αντίδρασης στις υψηλές θερμοκρασίες.