Τρίτη 30 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το πρόγραμμα
Σήμερα Τρίτη

04.00: Ολλανδία - Μαρόκο (ΕΡΤ1)

20.00: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ)

Αύριο Τετάρτη

00.00: Γαλλία - Σουηδία (ΕΡΤ2 Σπορ)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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