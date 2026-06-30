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Ευρωπαϊκή κόντρα και λεπτές ισορροπίες

Με δυνατές αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η φάση των «32» του Μουντιάλ, το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει μια σημαντική ευρωπαϊκή κόντρα και δύο αγώνες λεπτών ισορροπιών.

Τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας η Γαλλία, εκ των φαβορί της διοργάνωσης, και η Σουηδία, που θέλει να κάνει την έκπληξη, κοντράρονται στη Νέα Υόρκη. Οι «τρικολόρ», που προέρχονται από 3 στο 3 στη φάση των ομίλων και επιβλητική νίκη επί της Νορβηγίας στο φινάλε, θεωρητικά έχουν προβάδισμα πρόκρισης.

Στο Μοντερέι του Μεξικού Ολλανδία και Μαρόκο επρόκειτο να αναμετρηθούν σήμερα τα ξημερώματα, στο ίσως πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της φάσης των «32», μεταξύ δύο εκ των ισχυρών αουτσάιντερ της διοργάνωσης. Οι «Οράνιε» πήραν την πρωτιά στον όμιλό τους αήττητοι και έχοντας μία από τις καλύτερες επιθέσεις της διοργάνωσης (10 γκολ). Από την άλλη το Μαρόκο, που είχε καταλάβει την 4η θέση στο προηγούμενο Μουντιάλ, έχει φροντίσει και φέτος να δείξει τις υψηλές του βλέψεις.

Αναμέτρηση σε λεπτές ισορροπίες θα διεξαχθεί στο Ντάλας, μεταξύ Ακτής Ελεφαντοστού και Νορβηγίας, που επιδιώκουν να φτάσουν σε μια αγωνιστική υπέρβαση και να βρεθούν στους «16». Και οι δύο έχουν παρουσιάσει μέχρι τώρα μια καλή αγωνιστική εικόνα, με τους «Βίκινγκς» να δείχνουν άκρως επιθετικοί και την αφρικανική ομάδα προσηλωμένη στην αμυντική τακτική.