ΠΑΡΙΣΙ.- Τα 11 άτομα που επέβαιναν σε αεροσκάφος που απογειώθηκε την Κυριακή από το αεροδρόμιο Νανσί-Εσέ, στην κεντρική Γαλλία, σκοτώθηκαν όταν αυτό συνετρίβη κάθετα, στη διάρκεια μαθήματος ελεύθερης πτήσης με αλεξίπτωτο (πιλότος, πέντε εκπαιδευτές και πέντε μαθητές). Η συντριβή έγινε κοντά σε κατοικημένη περιοχή και μόλις λίγες δεκάδες μέτρα από τον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του αεροδρομίου. Επρόκειτο για αεροσκάφος τύπου Pilatus, καταχωρημένο σε γερμανικό νηολόγιο, που τυπικά χρειαζόταν να περνά έλεγχο κάθε δύο χρόνια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για απόπειρα έκτακτης προσγείωσης, ενώ πιθανολογείται τεχνικό λάθος.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και πιθανόν μερικοί ακόμη τραυματίστηκαν, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης Στάντε στην Κάτω Σαξονία. Οι αρχές συνέλαβαν δυο υπόπτους. Ο πρώτος φέρεται να είναι ο δράστης, ενώ ο ρόλος του δεύτερου δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί. Τα κίνητρα παρέμεναν μέχρι χθες το απόγευμα «απολύτως ασαφή». Το περιστατικό συνέβη έξω από κέντρο νεότητας, αλλά και πολύ κοντά σε αστυνομικό τμήμα.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Πυρά κατά της σοσιαλδημοκράτισσας υποψήφιας δημάρχου της Ουάσιγκτον με το Δημοκρατικό Κόμμα, Τζανίς Λούις Τζορτζ, εκτόξευσε το Σαββατοκύριακο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την «κομμουνίστρια» που τάχα σκοπεύει «να καταστρέψει την πρωτεύουσα». Η Τζορτζ ανήκε όπως και ο 34χρονος σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος της Ν. Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, στην τάση των λεγόμενων «Δημοκρατών Σοσιαλιστών της Αμερικής» (DSA). Πριν περίπου 10 μέρες αναδείχθηκε νικήτρια στην εσωκομματική διαδικασία της παράταξης της αντιπολίτευσης και θεωρείται πολύ πιθανό πως θα εκλεγεί δήμαρχος τον Νοέμβριο.

ΡΙΑΝΤ.- Ελικόπτερο της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας «Aramco» συνετρίβη την Κυριακή στην περιοχή Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και τα 14 άτομα που επέβαιναν σε αυτό.