Τρίτη 30 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ - ΚΑΝΑΔΑΣ 0-1
Ιστορική πρόκριση για τους οικοδεσπότες

Βρίσκοντας τη λύση στις καθυστερήσεις ο Καναδάς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του φετινού Μουντιάλ, και πήρε σπουδαία πρόκριση στους «16». Μάλιστα η επιτυχία για τους Καναδούς έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που η χώρα κερδίζει νοκ άουτ αγώνα σε Μουντιάλ.

Σε ένα κλειστό ματς στο Λος Αντζελες ο Καναδάς, αν και καλύτερος γενικά, έδειχνε να μην μπορεί να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των Νοτιοαφρικανών, μέχρι να τον λυτρώσει ο Εουστάκιο με το γκολ της νίκης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στη φάση των «16» ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού των «32» Ολλανδία - Μαρόκο.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αγχωτική πρόκριση για τη «Σελεσάο»
 Ευρωπαϊκή κόντρα και λεπτές ισορροπίες
Αποκλεισμός - θρίλερ για το Ιράν
 Η τελική βαθμολογία
 Το πρόγραμμα
 Τα ζευγάρια των «32»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ