ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ - ΚΑΝΑΔΑΣ 0-1

Ιστορική πρόκριση για τους οικοδεσπότες

Βρίσκοντας τη λύση στις καθυστερήσεις ο Καναδάς επικράτησε 1-0 της Νότιας Αφρικής, στον πρώτο αγώνα της φάσης των «32» του φετινού Μουντιάλ, και πήρε σπουδαία πρόκριση στους «16». Μάλιστα η επιτυχία για τους Καναδούς έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που η χώρα κερδίζει νοκ άουτ αγώνα σε Μουντιάλ.

Σε ένα κλειστό ματς στο Λος Αντζελες ο Καναδάς, αν και καλύτερος γενικά, έδειχνε να μην μπορεί να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των Νοτιοαφρικανών, μέχρι να τον λυτρώσει ο Εουστάκιο με το γκολ της νίκης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Στη φάση των «16» ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού των «32» Ολλανδία - Μαρόκο.