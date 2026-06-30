ΟΜΙΛΟΙ - 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αποκλεισμός - θρίλερ για το Ιράν

2026 The Associated Press. All

Θρίλερ για την πρόκριση

Δεν έφταναν τα όσα βίωσε η αποστολή του Ιράν στο Μουντιάλ από τα μέτρα και τους περιορισμούς που επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση υπό την ανοχή της διοργανώτριας FIFA, ήρθε και ένας οδυνηρός αποκλεισμός και οι Ιρανοί αποχαιρέτησαν χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα (3 ισοπαλίες στον όμιλο) μετά την 3η αγωνιστική.

Σε ένα θρίλερ την τελευταία αγωνιστική το Ιράν, που ήρθε ισόπαλο 1-1 με την Αίγυπτο για τον 7ο όμιλο, άγγιξε τη νίκη και την απευθείας πρόκριση όταν πέτυχε γκολ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, το οποίο όμως ακυρώθηκε με χρήση VAR για οφσάιντ ελάχιστων χιλιοστών του σκόρερ Καλιλζαντέχ.

Και έτσι βέβαια το Ιράν με 3 βαθμούς διατηρούσε ελπίδες πρόκρισης, ως μία από τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες. Ωστόσο, για τον 10ο όμιλο Αυστρία και Αλγερία ήρθαν ισόπαλες 3-3, αποτέλεσμα που βόλευε και τις δύο ώστε να προκριθούν, και έριξαν το Ιράν στην 9η θέση της ειδικής βαθμολογίας των τρίτων ομάδων.

Καψόνια μέχρι το φινάλε

Η παρουσία του Ιράν στα γήπεδα του φετινό Μουντιάλ επισκιάστηκε από τα πολιτικά τερτίπια της κυβέρνησης των ΗΠΑ, αντανακλώντας τους αδυσώπητους ανταγωνισμούς, με την αποστολή να υποχρεώνεται να μένει στο Μεξικό παρότι ο όμιλος διεξαγόταν στην Καλιφόρνια, να εισέρχεται στις ΗΠΑ μόλις λίγες ώρες πριν από το καθένα από τα τρία ματς και να αποχωρεί αμέσως μετά. Τα αμερικανικά καψόνια δεν σταμάτησαν ούτε πριν τον τελευταίο κρίσιμο αγώνα με την Αίγυπτο, με την αποστολή του Ιράν και ειδικά τον αρχηγό της ομάδας, παίκτη του Ολυμπιακού Ταρεμί, να στοχοποιούνται για μία ακόμα φορά από τις αμερικανικές αρχές στο αεροδρόμιο, και το Ιράν να καταγγέλλει σκόπιμη πολύωρη καθυστέρηση και ταλαιπωρία της ομάδας.

Η ιρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της ευχαρίστησε θερμά το Μεξικό για τη φιλοξενία, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε «βολές» κατά των αμερικανικών αρχών.