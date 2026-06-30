Τρίτη 30 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
Η τελική βαθμολογία

1ος όμιλος: Μεξικό 9, Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1.

2ος όμιλος: Ελβετία 7, Καναδάς 4, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 4, Κατάρ 1.

3ος όμιλος: Βραζιλία 7, Μαρόκο 7, Σκωτία 3, Αϊτή 0.

4ος όμιλος: ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, Παραγουάη 4, Τουρκία 3.

5ος όμιλος: Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 6, Εκουαδόρ 4, Κουρασάο 1.

6ος όμιλος: Ολλανδία 7, Ιαπωνία 5, Σουηδία 4, Τυνησία 0.

7ος όμιλος: Βέλγιο 5, Αίγυπτος 5, Ιράν 3, Νέα Ζηλανδία 1.

8ος όμιλος: Ισπανία 7, Πράσινο Ακρωτήρι 3, Ουρουγουάη 2, Σαουδική Αραβία 2.

9ος όμιλος: Γαλλία 9, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 3, Ιράκ 0.

10ος όμιλος: Αργεντινή 9, Αυστρία 4, Αλγερία 4, Ιορδανία 0.

11ος όμιλος: Κολομβία 7, Πορτογαλία 5, ΛΔ Κονγκό 4, Ουζμπεκιστάν 0.

12ος όμιλος: Αγγλία 7, Κροατία 6, Γκάνα 4, Παναμάς 0.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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