1ος όμιλος: Μεξικό 9, Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1.
2ος όμιλος: Ελβετία 7, Καναδάς 4, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 4, Κατάρ 1.
3ος όμιλος: Βραζιλία 7, Μαρόκο 7, Σκωτία 3, Αϊτή 0.
4ος όμιλος: ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, Παραγουάη 4, Τουρκία 3.
5ος όμιλος: Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 6, Εκουαδόρ 4, Κουρασάο 1.
6ος όμιλος: Ολλανδία 7, Ιαπωνία 5, Σουηδία 4, Τυνησία 0.
7ος όμιλος: Βέλγιο 5, Αίγυπτος 5, Ιράν 3, Νέα Ζηλανδία 1.
8ος όμιλος: Ισπανία 7, Πράσινο Ακρωτήρι 3, Ουρουγουάη 2, Σαουδική Αραβία 2.
9ος όμιλος: Γαλλία 9, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 3, Ιράκ 0.
10ος όμιλος: Αργεντινή 9, Αυστρία 4, Αλγερία 4, Ιορδανία 0.
11ος όμιλος: Κολομβία 7, Πορτογαλία 5, ΛΔ Κονγκό 4, Ουζμπεκιστάν 0.
12ος όμιλος: Αγγλία 7, Κροατία 6, Γκάνα 4, Παναμάς 0.