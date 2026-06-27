ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Τα ολέθρια αποτελέσματα της αντιδραστικής «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης»

Πρώην ΨΝΑ «Δαφνί»: Για το έτος 2025 και μόνο στα ΤΕΠ, που με ευθύνη της Διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές!

Υγειονομικοί όλων των ειδικοτήτων και ασθενείς βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της υλοποίησης του νόμου της αντιδραστικής «ψυχιατρικής μεταρρύθμισης», που φέρει τη σφραγίδα της ΕΕ, της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Οι ελλείψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αγγίζουν το 50%, ενώ οι λιγοστοί διοικητικοί υπάλληλοι σηκώνουν πλέον το βάρος όλου του ΠΕ.Δ.Υ.Ψ.Υ της 2ης ΥΠΕ, δηλαδή των ψυχιατρικών κλινικών όχι μόνο του ΨΝΑ αλλά και όλης της 2ης ΥΠΕ, σε Αττική και νησιά. Την ίδια στιγμή οι ιδιωτικοί κολοσσοί στον χώρο της Υγείας καταγράφουν κέρδη και στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ενώ ζεστό χρήμα δρομολογείται μόνο σε ιδιώτες, ΜΚΟ και κλινικάρχες.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους: Σε σύνολο 935 οργανικών θέσεων ΠΕ, ΤΕ Νοσηλευτών και ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών, βάσει του απαρχαιωμένου οργανισμού του 1989, υπηρετούν 542 εργαζόμενοι, εκ των οποίων μόνο οι 199 είναι ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτές μόλις το 21% των θέσεων. Και έχει το θράσος ο υπουργός εμπορίας της Υγείας να λέει ότι οι νοσηλευτές δεν έρχονται να δουλέψουν στο ΕΣΥ, όταν στην τελευταία προκήρυξη κατατέθηκαν 9.433 αιτήσεις για την κάλυψη 1.654 θέσεων.

Την εφιαλτική κατάσταση για υγειονομικούς και νοσηλευόμενους μας μεταφέρει η Ειρήνη Γκιτάκου, πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο που πλέον ονομάζεται ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ:

Οι γιατροί χρειάζεται να καλύπτουν πολυάριθμες ανάγκες σε διαφορετικά θεραπευτικά πλαίσια (ΨΚΕ, ΚΨΥ, ΜΨΑ, Εξωτερικά Ιατρεία, Εφημερίες) και την ίδια στιγμή υπάρχουν μόνο 46 ψυχίατροι σε 90 οργανικές θέσεις, δηλαδή το 50% των θέσεων των ψυχιάτρων είναι κενές! Στην Αττική έχει να προσληφθεί μόνιμος ψυχίατρος από το 2024 και έφτασαν μετά από δύο χρόνια να βγάλουν προκήρυξη για μόνο 5 ψυχιάτρους σε 44 κενές οργανικές θέσεις! Και μάλιστα σε μια περίοδο που αποδεδειγμένα υπάρχει αύξηση των ψυχικών διαταραχών ως αποτέλεσμα των τραγικών αδιεξόδων που έρχεται αντιμέτωπος ο λαός μας καθημερινά.

Με την κυβέρνηση να ...αναρωτιέται γιατί το ΕΣΥ δεν είναι ελκυστικό για τους νέους γιατρούς, για τους νέους επιστήμονες, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι στο ΨΝΑ: Από ειδικευόμενοι ακόμα οι νέοι ψυχίατροι διώκονται για τις ελλείψεις που οι κυβερνήσεις, το υπουργείο εμπορίας της Υγείας και οι Διοικήσεις δημιούργησαν.

Νοσηλευτές πηγαίνουν στη βάρδια και περνούν αυτόφωρο, γιατί απλά είναι δύο για 31 ασθενείς, την ώρα που κανονικά βάσει των επιστημονικών δεδομένων σε Ψυχιατρικές Κλινικές Οξέων η αναλογία σε νοσηλευτές έπρεπε να είναι 1:6 ανά βάρδια. Στα Οικοτροφεία και τους Ξενώνες, που υποτίθεται θα έπρεπε να ενισχύεται η λογική της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, είναι 5 - 6 νοσηλευτές ενώ θα έπρεπε να είναι 10 - 12. Γιατροί διώκονται και συλλαμβάνονται την ώρα της εφημερίας ως αποτέλεσμα της εγκυκλίου για τη διαχείριση ακούσιων ασθενών, απλά γιατί δεν υπάρχουν κλίνες στο ΕΣΥ και οι ασθενείς «πλοηγούνται», όπως διαφήμιζε ο νόμος τους, σε όλη την Αττική για μια διαθέσιμη κλίνη!

«Οι τραγικές συνέπειες της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και της εμπορευματοποίησης της Υγείας φτάνουν στο σημείο να μην υπάρχουν ασθενοφόρα και οδηγοί να μεταφέρουν τους ασθενείς μας, να μην υπάρχουν ασανσέρ που χωράνε φορεία για κλινικές που είναι σε όροφο και ταυτόχρονα να βιώνουμε ως επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας τραγικά συμβάντα, όπως δύο δολοφονίες μέσα σε διάστημα 14 μηνών», αναφέρει η πρόεδρος του σωματείου. Σημειώνει ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της υποβάθμισης, της διάλυσης και της τραγικής υποστελέχωσης και της δημόσιας Ψυχικής Υγείας, που οδηγούν στο να μη φροντίζονται όπως επιτάσσει ο 21ος αιώνας όλοι οι ασθενείς.

Τραγικές συνέπειες όπως οι πολλαπλές νοσηλείες ανήλικων ασθενών σε κλινικές ενηλίκων, ακριβώς γιατί πανελλαδικά υπάρχουν μόνο 10 κλίνες για εφήβους, με τους εργαζόμενους να μετατρέπονται από θεραπευτές σε φύλακες.

Φυσικά ούτε λόγος για ενίσχυση της ανύπαρκτης σχεδόν πρόληψης και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αφού τα περισσότερα Κέντρα Ψυχικής Υγείας λειτουργούν και αξιοποιούνται σαν Εξωτερικά Ιατρεία, με τους εργαζόμενους να καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες να δουλέψουν στην κοινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΚΨΥ Αθηνών εξυπηρετεί πληθυσμό 400.00 κατοίκων και λειτουργεί εδώ και χρόνια με 1,5 ψυχίατρο, αφού ο δεύτερος συνάδελφος παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλο τμήμα του πρώην ΨΝΑ.

Η Ειρ. Γκιτάκου μεταφέρει και πώς αντιμετωπίζονται από τις διοικήσεις: «Οταν οι εργαζόμενοι μιλούν για ενίσχυση της πρόληψης, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, την ανάπτυξη περισσότερων κλινών και την πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, οι διοικήσεις τούς αντιμετωπίζουν ως αιθεροβάμονες και προτείνουν συνεργασία και διασύνδεση με ΜΚΟ. Αλλωστε, εκεί προωθείται ο πακτωλός χρημάτων, όπως ομολογούν οι Διοικήσεις και το υπουργείο Υγείας, τμήματα ψυχιατροδικαστικά και τμήματα μέσης και χρόνιας νοσηλείας, γιατί η ψυχική νόσος δεν έχει τα ποσοστά ίασης που παρουσιάζονται στους Παγκόσμιους Οργανισμούς, αλλά πολύ χαμηλότερα».

Και σημειώνει: Τα «παλαιού τύπου ψυχιατρεία» αντικαταστάθηκαν από μικρές νοσοκομειακές μονάδες στην κοινότητα, όπου είναι αδύνατο να υπάρξει πραγματική ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών και σεβασμός των δικαιωμάτων τους, όσο υπηρετούνται πολιτικές που αντιμετωπίζουν την Ψυχική Υγεία ως εμπόρευμα, όσο οι ελλείψεις σε προσωπικό «τσακίζουν κόκαλα», όσο η ζωή και των ψυχικά πασχόντων μπαίνει στο ζύγι κόστος - όφελος, παρά το φιλότιμο των εργαζομένων οι οποίοι καθημερινά προσπαθούν να ξεπεράσουν την υποστελέχωση και την εντατικοποίηση με τους αγώνες τους. «Η μετονομασία του ΨΝΑ σε ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ έγινε όχι για να μεταρρυθμιστεί η δημόσια Ψυχική Υγεία, αλλά για να επιστρέψουμε μια και καλή στα άσυλα και στην ενίσχυση των ΜΚΟ, των ΑΜΚΕ και των κάθε λογής φιλάνθρωπων, που μόλις φαγώνονται τα χρήματα πετάνε τους ψυχικά πάσχοντες στις πύλες των πρώην Ψυχιατρικών Νοσοκομείων».