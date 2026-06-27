ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

«Μη σου τύχει να αρρωστήσεις» στους προορισμούς του «τουριστικού θαύματος»

Το κυβερνητικό αφήγημα του «καλύτερου ΕΣΥ όλων των εποχών» διαδέχεται - κι ενόψει της τουριστικής σεζόν - το ψέμα περί «πλήρους κάλυψης των κενών σε γιατρούς στα νησιά», με τον υπουργό Υγείας να εμπαίζει υγειονομικούς, ασθενείς και το σύνολο του λαού. Αυτό που κυριαρχεί όμως είναι η επισφαλής λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας στην Περιφέρεια με κενά που αγγίζουν ή ξεπερνούν το 50% του συνόλου, ασθενοφόρα που στην καλύτερη περίπτωση είναι δύο για δεκάδες χιλιάδες μόνιμους κατοίκους τον χειμώνα και εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και εποχικούς εργαζόμενους το καλοκαίρι.

Σήμερα ο «Ριζοσπάστης» «επισκέπτεται» τα νοσοκομεία σε νησιά - ναυαρχίδες του τουρισμού. Εκεί όπου το τουριστικό κεφάλαιο κερδίζει εκατομμύρια ευρώ, διαφημίζει την «εξωστρέφεια» και την ανταγωνιστικότητα, το «θαύμα» δηλαδή που χτίζεται στις ρημαγμένες υποδομές, με την Υγεία να μην αποτελεί εξαίρεση.

Ρόδος: Επικίνδυνη για γιατρούς και ασθενείς η κατάσταση

Με σκληρό τρόπο αποτυπώνεται η πραγματικότητα που βιώνουν εργαζόμενοι και ασθενείς στο δημόσιο σύστημα Υγείας, ακόμα και σε τουριστικές περιοχές πρώτης γραμμής όπως η Ρόδος. Η εικόνα ενός νοσοκομείου που στηρίζεται σε 70χρονους γιατρούς, σε παρατάσεις εργασιακού βίου και σε «μπλοκάκια» για να βγουν οι εφημερίες, δεν είναι απλώς οριακή. Είναι επικίνδυνη και για τους γιατρούς και για τους ασθενείς.

Στο νοσοκομείο, κενές είναι σχεδόν οι μισές θέσεις, ενώ ακόμα και στα Επείγοντα, ειδικότητες όπως παθολογία, καρδιολογία στηρίζονται σε ανθρώπους άνω των 67 ή 70 ετών. Η απάνθρωπη «πλήρης κάλυψη» γίνεται από συνταξιούχους γιατρούς με σοβαρά προβλήματα υγείας, που καλούνται να κρατήσουν όρθιο το νοσοκομείο. Τον Σεπτέμβριο η αποχώρηση 3 παθολόγων λόγω συνταξιοδότησης αναμένεται να προκαλέσει κραχ στη λειτουργία της κλινικής. Υπηρετούν μόλις 2 αγγειοχειρουργοί, κάνοντας από ...15 εφημερίες τον μήνα ο καθένας, ειδικευόμενοι δεν υπάρχουν, σε κάθε χειρουργείο μπαίνουν και οι 2 και είναι θέμα χρόνου η επαγγελματική εξουθένωση. Τα «μπλοκάκια» δίνουν και παίρνουν, με ιδιώτες που έρχονται για να κάνουν εφημερία ή μία ιατρική πράξη και να φύγουν. Ετσι, σε ένα νησί που δεν του λείπει το ...καζίνο και αποτελεί απέραντο τουριστικό πάρκο, χρόνιοι πάσχοντες και ασθενείς μένουν «στον αέρα».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η «FRAPORT» που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο της Ρόδου, ένα από τα πιο κερδοφόρα στην Ελλάδα, αντί να προσλάβει δικό της γιατρό «απομυζεί» το Νοσοκομείο Ρόδου, με τις 340 κενές οργανικές θέσεις. Ετσι, με τις πλάτες κράτους και κυβερνήσεων ένας επιχειρηματικός κολοσσός δεν βάζει το χέρι στην τσέπη ούτε για έναν γιατρό, αντίθετα «επιδοτείται» και γι' αυτό από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κέρκυρα: Με έναν παθολόγο και ιδιώτη ογκολόγο μόνο κάποια πρωινά

Στην Κέρκυρα, αν είσαι ένας από τους 100.000 μόνιμους κατοίκους ή από τους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες και ...ω μη γένοιτο, χρειαστείς το Γενικό Νοσοκομείο, διαπιστώνεις ότι λειτουργεί κυρίως με μετακινήσεις και μπαλώματα, αντανακλώντας ένα σύστημα Υγείας που έχει βαρέσει προ πολλού «κανόνι».

Η Παιδιατρική κλινική, που σύμφωνα με το ανεπαρκές οργανόγραμμα προβλέπει 4 οργανικές θέσεις, λειτουργεί με 2. Την άνοιξη, η κλινική έβαλε λουκέτο για 3-4 ημέρες, επειδή ο ένας εκ των γιατρών βγήκε σε αναρρωτική άδεια, αφού πρώτα είχε εφημερεύσει μόνος του για έναν ολόκληρο μήνα! Η «λύση» και σ΄ αυτήν την περίπτωση είναι οι μετακινήσεις παιδιάτρων από την Πάτρα, λες και η περίθαλψη των παιδιών είναι εποχιακή απασχόληση.

Απάνθρωπες είναι οι συνθήκες για τους καρκινοπαθείς του νησιού, καθώς η κυβέρνηση το 2024 έκοψε κορδέλες για την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου, αλλά η Μονάδα Χημειοθεραπείας λειτουργεί μόνο τις πρωινές ώρες. Ο μοναδικός ογκολόγος είναι ιδιώτης, με μπλοκάκι (ΔΠΥ) που έρχεται «κάποιες μέρες την εβδομάδα». Τις υπόλοιπες μέρες και ώρες η μονάδα κατεβάζει ρολά.

Αν ένας καρκινοπαθής πάθει ή χρειαστεί κάτι εκτός ωραρίου, απευθύνεται στην Παθολογική. Ομως και εκεί, από τις εφτά οργανικές θέσεις, εδώ και δύο χρόνια είναι καλυμμένη μόνο η μία! Για να βγει λοιπόν το πρόγραμμα, επιστρατεύεται μια γιατρός από Κέντρο Υγείας, μια συνταξιούχος (εδώ και χρόνια!) με μπλοκάκι, και μετακινούμενοι παθολόγοι από την Πάτρα.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, η οποία έχει απομείνει με έναν μοναδικό γιατρό, στο Ακτινολογικό, δύο γιατροί κάνουν από 15 εφημερίες ο καθένας τον μήνα. Δηλαδή, ζουν μέσα στο νοσοκομείο. Το 50% του προσωπικού είναι επικουρικοί, δηλαδή σε καθεστώς ομηρίας, ενώ υπάρχουν δεκάδες κενές οργανικές θέσεις σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες. Οσο για τις μαίες δεν μπορούν να πάρουν ούτε την άδεια που δικαιούνται.

Κως: Χωρίς παθολόγο, αμοιβή σε ιδιώτες εντός του νοσοκομείου

Σε λειτουργικό λουκέτο για τις ανάγκες του λαού οδηγείται και το νοσοκομείο της Κω. Οι συνταξιοδοτήσεις και οι μαζικές παραιτήσεις εργαζομένων, ως αποτέλεσμα των άθλιων εργασιακών συνθηκών και των καθηλωμένων μισθών, οι προσχηματικές προκηρύξεις θέσεων που κάνει η κυβέρνηση, έχουν αφήσει το νησί υγειονομικά ακάλυπτο. Σε κάθε κλινική επικρατεί εικόνα διάλυσης.

Στην Παθολογική Κλινική; Κανένας μόνιμος παθολόγος. Σύμφωνα με την καταγγελία του Σωματείου Εργαζομένων, οι ιδιώτες γιατροί που καλούνται να καλύψουν τα κενά της κλινικής, πληρώνονται απευθείας από τους ασθενείς «πελάτες» (!) για κάθε ιατρική πράξη που γίνεται μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο.

Στη Μαιευτική; Μόλις τέσσερις μαίες για όλο το νησί. Οι άδειες είναι ανύπαρκτες και το τμήμα λειτουργεί κάτω από τα όρια της ασφάλειας.

Στην Καρδιολογική, μόλις τέσσερις νοσηλεύτριες εξοντώνονται καθημερινά χωρίς δικαίωμα ανάπαυσης, ενώ στη Χειρουργική έξι νοσηλεύτριες καλούνται να καλύψουν έξι διαφορετικές ειδικότητες (Παιδιατρική, ΩΡΛ, Οφθαλμολογική, Ορθοπεδική κ.ά.). Για να πάρει μία εργαζόμενη άδεια, οι υπόλοιπες υποχρεούνται σε εξοντωτική 6ήμερη εκ περιτροπής εργασία.

Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση ψεύδεται, λέγοντας πως έχει ενισχύσει τις δημόσιες δομές Υγείας στα νησιά, διαφημίζει την προκήρυξη προσωπικού (4Κ/2026) για 1.100 νοσηλευτές και για το νοσοκομείο στην Κω προβλέπονται μόλις δύο! Οταν οι κενές θέσεις στο νησί είναι δεκάδες και όλο το νησί «καλύπτεται» με μόλις δύο ασθενοφόρα.

Συνεχίζοντας τον εμπαιγμό, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός εξαγγέλλουν για πολλοστή φορά τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στο νησί. Αν και το οικόπεδο έχει δεσμευτεί για την ανέγερσή του, οι εργασίες δεν ξεκίνησαν ποτέ, με τους υγειονομικούς και τους κατοίκους να θέτουν ως προτεραιότητα τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα, την επάνδρωσή του με μόνιμο προσωπικό.

Ενώ ακόμα και η πλατφόρμα για το επικουρικό προσωπικό άνοιξε με καθυστέρηση και οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν στο τέλος του καλοκαιριού, με το προσωπικό να λιώνει στη δουλειά, χωρίς να μπορεί να πάρει την άδεια που δικαιούται. Μάλιστα η διοίκηση κάνει «παράκληση» οι υποψήφιοι να είναι από την Κω επειδή «δεν υπάρχουν σπίτια». Αυτό σε ένα νησί 70.000 κλινών και τεράστιας κερδοφορίας για τους μεγαλοξενοδόχους...

Πάτμος: Ούτε ευρώ από τα «κίνητρα παραμονής»

Προκειμένου να δικαιολογήσει την ένδεια, η κυβέρνηση κάνει λόγο για «προκηρύξεις που βγαίνουν άγονες παρότι δίνουμε κίνητρα παραμονής». Η πραγματικότητα; Οι γιατροί που υπηρετούν στο Κέντρο Υγείας Πάτμου δεν έχουν πάρει ευρώ. Εναν ολόκληρο χρόνο μετά τις σχετικές αιτήσεις και την κατάθεση δικαιολογητικών, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες κι αμφισβήτηση εγγράφων που, σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν ήδη κατατεθεί και μια διαρκή προσπάθεια μετάθεσης ευθυνών.

«Η πραγματικότητα είναι μία. Οι γιατροί της Πάτμου εργάζονται σε μια απομακρυσμένη νησιωτική περιοχή, καλύπτοντας διαρκείς ανάγκες του πληθυσμού και του αυξημένου αριθμού επισκεπτών. Αντί να στηρίζονται, αναγκάζονται να διεκδικούν ακόμη και τα στοιχειώδη που έχουν ήδη θεσπιστεί ως κίνητρα παραμονής», καταγγέλλει η ΕΙΘΕΛ, επισημαίνοντας πως η εξασφάλιση αξιοπρεπούς κατοικίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στα νησιά «δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο αποσπασματικών πρωτοβουλιών ή να επαφίεται στις οικονομικές δυνατότητες κάθε δήμου».

Πάγιο αίτημα είναι ένα ενιαίο, καθολικό και μόνιμα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στέγασης για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο που υπηρετούν σε άγονες, νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές, ώστε η παραμονή τους να μην εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες ή τις επιλογές κάθε δήμου.

Ζάκυνθος: Ρεκόρ αφίξεων και ...ελλείψεων

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προς... αποφυγή, όπου το «τουριστικό θαύμα» δεν συναντιέται πουθενά με την προστασία της υγείας, αποτελεί και η Ζάκυνθος.

«Ρεκόρ» καταγράφονται και φέτος, με τον Μάη να κλείνει με +11,6% στις αφίξεις εξωτερικού σε σχέση με πέρυσι, και την ίδια στιγμή οι περίπου 41.000 κάτοικοι έχουν τις ίδιες υποδομές χειμώνα και καλοκαίρι... Μόνο οι αφίξεις εξωτερικού τον τελευταίο Μάη απ' το αεροδρόμιο ανήλθαν σε περίπου 242.500 άτομα, με τα νούμερα να εκτοξεύονται τους καθαρά καλοκαιρινούς μήνες.

Η Υγεία στο νησί αποτελεί... προέκταση της φυγής από αυτό, για αναζήτησή της σε νοσηλευτικά ιδρύματα στην Πάτρα, στην Αθήνα κ.α. Αυτό, λόγω της παντελούς έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας, της σοβαρής υποστελέχωσης του μοναδικού νοσοκομείου καθημερινής 24ωρης λειτουργίας και εφημέρευσης, με την υπερεντατικοποίηση της δουλειάς για το υγειονομικό προσωπικό με ατελείωτες βάρδιες και τη μεγάλη ταλαιπωρία ασθενών, συνοδών και συνολικότερα του λαού.

Το μοναδικό ΚΥ του Κατασταρίου παραμένει κλειστό για πάνω από έναν χρόνο για εργασίες, με την όποια επαναλειτουργία του να στηρίζεται σε ελλιπέστατο προσωπικό. Ετσι, παραμένει υγειονομικά ακάλυπτη σχεδόν όλη η βόρεια Ζάκυνθος. Την ίδια ώρα, τα όποια αγροτικά ιατρεία εκτελούν μόνο συνταγογραφήσεις εφόσον οι αγροτικοί γιατροί καλούνται να στελεχώσουν και το νοσοκομείο.

Οι ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων μόνιμων γιατρών στο τελευταίο, όπως παθολόγων, ΩΡΛ, ενδοκρινολόγων, αιματολόγων, πνευμονολόγων, νευροχειρουργών κ.ά., οδηγούν επίσης σε «αποστολές» εκτός νησιού, αλλά και στη γιγάντωση του ιδιωτικού τομέα. Μεγάλες είναι οι αναμονές για εξετάσεις λόγω και της θερινής μεγάλης κίνησης, οδηγώντας ασθενείς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προς τα διάφορα ιδιωτικά πολυιατρεία και διαγνωστικά κέντρα που λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις τουριστικές περιοχές και στην πόλη της Ζακύνθου, καλύπτοντας μέχρι και άμεσες ανάγκες πρώτων βοηθειών με το αζημίωτο.

Κρήτη: Η «ναυαρχίδα» του τουρισμού χωρίς υγειονομική κάλυψη

Κλειστές είναι το 25% των κλινών ΜΕΘ και πάνω από το 40% των χειρουργικών αιθουσών στη «ναυαρχίδα» του τουρισμού, στην Κρήτη. Η υποστελέχωση ξεπερνά το 45% στα νοσοκομεία και το 55% στα Κέντρα Υγείας, και αυτό την ίδια στιγμή που στο νησί αναμένονται να φτάσουν 5.000.000 τουρίστες για το 2026!

Στο Ηράκλειο, που αποτελεί και τον νομό με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, στον βόρειο οδικό άξονα δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, πέρα από ένα ΚΥ αστικού τύπου μέσα στην πόλη. Οπως μεταφέρει ο Κ. Δημητρακόπουλος, διευθυντής του ΚΥ Αγίας Βαρβάρας και μέλος της τριμελούς επιτροπής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ν. Ηρακλείου, το ΚΥ Μοιρών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πρέπει να καλύψει 50.000 πληθυσμό περίπου, καλύπτοντας τα νότια παράλια, ενώ είναι στελεχωμένο με 12 ειδικευμένους και μέχρι 4 αγροτικούς ανάλογα με την περίοδο.

Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο κενές παραμένουν περισσότερες από 500 οργανικές θέσεις, ενώ μόνο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία οι ελλείψεις ξεπερνούν τις 200. «Ετσι τα χρωστούμενα ρεπό και οι άδειες φτάνουν περίπου τις 25.000 ημέρες για μεγάλο κομμάτι του προσωπικού», τονίζει ο Δημήτρης Φλυτζανής, πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών.

«Παρόμοια η κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, όπου παραμένουν κλειστά 7 κρεβάτια ΜΕΘ και 3 χειρουργικά κρεβάτια, πάνω από 3.000 είναι οι αναμονές για χειρουργείο και πάνω από 8.500 σε όλη την Κρήτη. Τα χρωστούμενα ρεπό - αργίες μόνο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία είναι πάνω από 2.500 και οι χρωστούμενες κανονικές άδειες ξεπερνούν τις 25.000 ημέρες», σημειώνει και ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ.

Στο Λασίθι, στις περισσότερες κλινικές των νοσοκομείων δεν εφημερεύουν βασικές ειδικότητες, με τα νοσοκομεία να καλούνται να καλύψουν το κενό της πρωτοβάθμιας φροντίδας που δεν υπάρχει στον νομό.

Οπως μεταφέρει ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, στο νοσοκομείο τις μισές ημέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, ούτε ακτινολόγος. Δεν υπάρχει γαστρεντερολόγος ούτε νευρολόγος. Στη ΜΕΘ έχουν μειωθεί οι κλίνες από 6 σε 4, και για να βγουν οι εφημερίες μετακινούνται γιατροί από το ΠΑΓΝΗ και από το ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» από την Αθήνα. Στο ΤΕΠ για να βγουν οι εφημερίες, μετακινούνται γιατροί από το νοσοκομείο Νεάπολης, ενώ στο προσωπικό οφείλονται πάνω από 18.000 μέρες κανονικής άδειας.

Η ίδια διαλυτική κατάσταση και στα Χανιά. Πρόσφατη είναι η καταγγελία των εργαζομένων για το τμήμα των παθολογικών επειγόντων, όπου κλήθηκε ουσιαστικά ένας ιατρός, ανειδίκευτος, με λιγότερο από έναν χρόνο εμπειρίας, να καλύψει το σύνολο των παθολογικών περιστατικών για έναν νομό 120.000 κατοίκων! Η αναμονή μάλιστα των ασθενών στα ΤΕΠ αγγίζει πολλές φορές τις 8 ώρες.

Παρόμοια εικόνα μεταφέρει και η Πέλα Νεονάκη, πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου: «Το 2025, τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου υποδέχτηκαν κατά μέσο όρο 5.311 περιστατικά τον μήνα από Μάιο έως Οκτώβριο, όταν μάλιστα το νοσοκομείο λειτουργεί με 28 λιγότερους γιατρούς και 84 λιγότερους νοσηλευτές - βοηθητικό προσωπικό από όσους προβλέπονται, σε έναν νομό με 85.000 μόνιμους κατοίκους και τον μισό χρόνο άλλους τόσους επισκέπτες».