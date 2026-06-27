Το ΚΚΕ φωτίζει τον δρόμο της ανατροπής για την Υγεία των σύγχρονων αναγκών

Το κάλεσμα πάλης του ΚΚΕ για ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, με κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, είναι που σήμερα μπορεί να δώσει διέξοδο, δείχνει τον δρόμο για να αντιστοιχηθούν οι σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης με την κάλυψη των ολοένα και διευρυνόμενων λαϊκών αναγκών.

Το Κόμμα, με το Πρόγραμμα και με τη δράση του φωτίζει τον δρόμο της ανατροπής, για να βρεθεί ο λαός στο προσκήνιο και με τη δική του εξουσία και οικονομία, με τα μέσα παραγωγής κοινωνικοποιημένα, με την κοινωνία απαλλαγμένη από τον στενό κορσέ του κέρδους να ικανοποιήσει ολόπλευρα τις σύγχρονες ανάγκες του και στην Υγεία.

Σε μια τέτοια κοινωνία, του σοσιαλισμού, με επιστημονικό - κεντρικό σχεδιασμό, που η ανάπτυξή της θα καθορίζεται με αποκλειστικό γνώμονα όχι το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, το εργατικό κράτος θα διασφαλίζει σύγχρονες υπηρεσίες Υγείας, καθολικά και δωρεάν, με πλήρη αξιοποίηση όλων των σύγχρονων δυνατοτήτων στην επιστήμη, στην έρευνα και στην τεχνολογία.

Αλλωστε, σήμερα στη χώρα μας υπάρχει πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Υπάρχει δυνατότητα έρευνας και παραγωγής φαρμάκων, εμβολίων, υγειονομικού υλικού, ιατρικής τεχνολογίας, που σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο αυτάρκειας, αλλά και αξιοποίηση της διεθνούς συνεργασίας, όπου αυτό απαιτείται.

Στον σοσιαλισμό:

Καθιερώνεται αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν, σύγχρονο και καθολικό σύστημα Υγείας και Πρόνοιας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.

Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στην πρόληψη.

Παρέχονται υπηρεσίες για την εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ευεξίας, της πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης του ανθρώπου, της διασφάλισης συνολικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών συνθηκών που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία, την ικανότητα για εργασία και κοινωνική δράση.

Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός και η εργατική εξουσία εξασφαλίζουν: