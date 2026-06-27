ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Το διαρκές έγκλημα της επιχειρηματικής δράσης φωτίζει και το πραγματικό δίλημμα

Eurokinissi

Ποιος κερδίζει και ποιος πληρώνει την πολυδιαφημισμένη «κοσμογονία» στο δημόσιο σύστημα Υγείας που προπαγανδίζει η κυβέρνηση;

Τι φέρνει για την Υγεία του λαού «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών»;

Πώς μετρούν στη δουλειά και στη ζωή τους οι υγειονομικοί τα αποτελέσματα της εμπορευματοποίησης και της «οικονομικής αποδοτικότητας» των νοσοκομείων;

Σε ερωτήματα όπως τα παραπάνω δίνουν απάντηση οι επόμενες σελίδες του «Ριζοσπάστη», μέσα από ρεπορτάζ και συζητήσεις με εργαζόμενους από μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, ανταποκρίσεις που αποτυπώνουν τη μιζέρια και την αθλιότητα στις δομές Υγείας σε προορισμούς του «τουριστικού θαύματος», τις συνθήκες εξάντλησης του υγειονομικού προσωπικού.

Αλλά και με στοιχεία που αποτελούν κόλαφο για τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, αποκαλύπτοντας ότι το έγκλημα στην Υγεία είναι διαχρονικό και υλοποιείται από όλες τις αστικές κυβερνήσεις: Είτε σε κρίση είτε σε ανάπτυξη, με ή χωρίς μνημόνια, είτε με πανδημία είτε σε «κανονικές υγειονομικές συνθήκες».

Τους «ενώνει» η στρατηγική της εμπορευματοποίησης

Τις κυβερνήσεις του κεφαλαίου τις «ενώνει» η στρατηγική της εμπορευματοποίησης, του «κόστους - οφέλους», της προσαρμογής της Υγείας του λαού στις προτεραιότητες της καπιταλιστικής οικονομίας.

Ο λαός σε κάθε του επίσκεψη σε δημόσια μονάδα, σε κάθε ιατρική πράξη βλέπει το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, της πολιτικής της ΕΕ, όπου τα πάντα στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα Υγείας προσανατολίζονται στην «οικονομική αποδοτικότητα».

Αυτό είναι που αντανακλάται:

Στην πολιτική των ενιαίων και προς τα κάτω παροχών σε όλους.

Στην αύξηση των άμεσων και έμμεσων πληρωμών από τον λαό.

Στη ραγδαία ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, ταυτόχρονα με την επιταχυνόμενη προσαρμογή της λειτουργίας των κρατικών μονάδων Υγείας στους επιχειρηματικούς κανόνες.

«Τομή» σε αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η εφαρμογή των πρωτοκόλλων DRG's, με τη φροντίδα της υγείας να μετατρέπεται σε προκαθορισμένο «πακέτο» υπηρεσιών με συγκεκριμένη αποζημίωση. Δηλαδή τυποποιείται και κοστολογείται, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ανθρώπου, αντιμετωπίζοντας τον ίδιο σαν «πελάτη» και τα νοσοκομεία σαν «ξενοδοχεία» - «αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες» που «κρίνονται» από το κατά πόσο «εξοικονομούν πόρους» και ανανεώνουν την «πελατεία» τους. Ετσι εντείνεται η πίεση και προς το ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό, που καλείται να λειτουργήσει ως «κόφτης» των αναγκαίων παροχών.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, που δεν το αμφισβητεί κανένα από τα κόμματα που κυβέρνησαν, κυβερνούν και διεκδικούν την αστική διακυβέρνηση, ο λαός μπορεί να είναι σίγουρος ότι όσο η Υγεία είναι εμπόρευμα, αντί να απολαμβάνει τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα, διαρκώς θα έχει να αναμετρηθεί με τους κάθε λογής «κόφτες».

Την ίδια στιγμή που θα ακούει για καινοτόμες θεραπείες και για νέες μεγάλες ανακαλύψεις, διαρκώς θα καλείται να κάνει θυσίες, να «προσαρμόζει» τις ανάγκες του στα «ελάχιστα». Από τη μία θα μαθαίνει για την Τεχνητή Νοημοσύνη που δίνει μεγάλη ώθηση στην ιατρική έρευνα, και από την άλλη θα βλέπει και αυτό το εργαλείο να αξιοποιείται για την πιο «έξυπνη» εφαρμογή του «δημοσιονομικού κορσέ» και των περικοπών. Γιατί έτσι θωρακίζονται η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ομίλων, ειδικά σε συνθήκες πολεμικής εμπλοκής και προσαρμογής όλης της οικονομίας στην πολεμική προετοιμασία.

Η «κοσμογονία» στην πράξη

Η κοσμογονία λοιπόν της κυβέρνησης στο σύστημα Υγείας περιλαμβάνει:

Μείωση του μόνιμου προσωπικού των νοσοκομείων κατά 5.000 τα τελευταία πέντε χρόνια. Ακόμα κι αν συνυπολογιστούν οι συμβασιούχοι, το προσωπικό είναι μειωμένο κατά 1.500 τα τελευταία τρία χρόνια. Απόδειξη είναι ότι το 2026 το κονδύλι για τη μισθοδοσία του προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας είναι 180 εκατ. ευρώ μικρότερο από το 2025, από 2, 36 δισ. μειώθηκε σε 2,18 δισ. ευρώ.

Ακόμα κι αν συνυπολογιστούν οι συμβασιούχοι, το προσωπικό είναι μειωμένο κατά 1.500 τα τελευταία τρία χρόνια. Απόδειξη είναι ότι το 2026 το κονδύλι για τη μισθοδοσία του προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας είναι 180 εκατ. ευρώ μικρότερο από το 2025, από 2, 36 δισ. μειώθηκε σε 2,18 δισ. ευρώ. Το νόμιμο φακελάκι με τα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία, δήθεν για να αντιμετωπιστούν οι λίστες αναμονής. Ομως την ίδια στιγμή το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένουν κλειστές λόγω υποστελέχωσης.

δήθεν για να αντιμετωπιστούν οι λίστες αναμονής. Ομως την ίδια στιγμή το 40% των χειρουργικών αιθουσών παραμένουν κλειστές λόγω υποστελέχωσης. Τις ανακαινίσεις σε άδεια από προσωπικό ΤΕΠ και Κέντρα Υγείας. Χαρακτηριστικά, στις δομές ΠΦΥ υπάρχει μείωση του ιατρικού προσωπικού κατά 9,8% μόνο την τελευταία τετραετία.

Χαρακτηριστικά, στις δομές ΠΦΥ υπάρχει μείωση του ιατρικού προσωπικού κατά 9,8% μόνο την τελευταία τετραετία. Την «πρόληψη» που εξαντλείται σε sms τα οποία αποστέλλονται για «προληπτικές εξετάσεις» σε λίγους και για λίγο.

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό;

Τελικά τον λογαριασμό της «κοσμογονίας στο ΕΣΥ» τον πληρώνει ο ίδιος ο λαός:

Οι ασθενείς που βρίσκονται μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, ανάμεσα στον τιμοκατάλογο των εμπορευματοποιημένων δημόσιων μονάδων Υγείας και στον τιμοκατάλογο του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Υγεία.

των εμπορευματοποιημένων δημόσιων μονάδων Υγείας και στον τιμοκατάλογο του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Υγεία. Οι εργαζόμενοι υγειονομικοί, που βιώνουν την επιδείνωση των όρων δουλειάς και εκπαίδευσης, με τις ατελείωτες εφημερίες, τις διπλοβάρδιες, τις μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα με «εντέλλεσθε», την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τους πετσοκομμένους μισθούς και, βέβαια, την επιδείνωση σε όρους ικανοποίησης των κοινωνικών τους αναγκών.

που βιώνουν την επιδείνωση των όρων δουλειάς και εκπαίδευσης, με τις ατελείωτες εφημερίες, τις διπλοβάρδιες, τις μετακινήσεις από μονάδα σε μονάδα με «εντέλλεσθε», την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τους πετσοκομμένους μισθούς και, βέβαια, την επιδείνωση σε όρους ικανοποίησης των κοινωνικών τους αναγκών. Οι ελευθεροεπαγγελματίες επιστήμονες γιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί, που λεηλατούνται από τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογία και την ακρίβεια, από τη συνεχή επίθεση στα επαγγελματικά δικαιώματα, η οποία ευνοεί τους μεγάλους ομίλους του κλάδου

που λεηλατούνται από τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, τη φορολογία και την ακρίβεια, από τη συνεχή επίθεση στα επαγγελματικά δικαιώματα, η οποία ευνοεί τους μεγάλους ομίλους του κλάδου Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των επαγγελμάτων της Υγείας, που έρχονται σε επαφή με την επιστήμη τους με βάση το περιεχόμενο σπουδών που καθορίζει η αγορά, δηλαδή με αποσπασματικές δεξιότητες, «πιστοποιήσεις» και διά βίου κατάρτιση, με πρακτική με αποδοχές επιπέδου «πουρμπουάρ».

Αγώνας και σύγκρουση για την ανατροπή της αθλιότητας, με το βλέμμα στο πραγματικά σύγχρονο και αναγκαίο

Με αυτό το «νέο ΕΣΥ» έχει να αναμετρηθεί ο λαός, το εργατικό - λαϊκό κίνημα, οι υγειονομικοί που παλεύουν για τη δημόσια και δωρεάν Υγεία. Με ένα σύστημα Υγείας που είναι φτιαγμένο από τα σάπια υλικά του «κόστους - οφέλους», του «νοικοκυρέματος των δαπανών και των παροχών», των «δημοσιονομικών αντοχών» της καπιταλιστικής οικονομίας, που εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ με τα συμπληρώματά τους, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα των ελλείψεων και της υποχρηματοδότησης.

Ολοι μαζί διαμόρφωσαν αυτήν την άθλια κανονικότητα: Από κοινού συγχώνευσαν, κατάργησαν δημόσια νοσοκομεία και μονάδες ΠΦΥ. Σαν σε σκυταλοδρομία, νομοθέτησαν και εφάρμοσαν τα απογευματινά επί πληρωμή ιατρεία και χειρουργεία. Η κάθε κυβέρνηση έβαλε το λιθαράκι της στην επιχειρηματική λειτουργία: Από την εργολαβοποίηση και την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών μέχρι τα «δημόσια νοσοκομεία ΑΕ», όπως της Σαντορίνης που εγκαινίασε ο Τσίπρας.

Ολοι μαζί ορκίζονται στη «χρησιμότητα» του ιδιωτικού τομέα στην Υγεία, των επιχειρηματικών ομίλων που θησαυρίζουν από τον ανθρώπινο πόνο.

Τελικά, αυτό που κρίνεται σήμερα για τον λαό δεν είναι ούτε το πώς, ούτε το από ποιον θα συνεχίσει να εφαρμόζεται αυτή η εγκληματική πολιτική, που διαρκώς μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στις σύγχρονες επιστημονικές δυνατότητες και στην πραγματικότητα που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Αυτό που κρίνεται, με το βλέμμα στραμμένο στην τεράστια πρόοδο και στα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης, είναι το πώς θα δυναμώσει η σύγκρουση με αυτό που υψώνεται σαν εμπόδιο στην πρόσβαση του λαού σε σύγχρονη, υψηλού επιπέδου, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη και αποκατάσταση. Και αυτό το εμπόδιο δεν είναι άλλο από την επιχειρηματική δράση στην Υγεία, το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό είναι που πρέπει να βρεθεί στο στόχαστρο του εργατικού - λαϊκού αγώνα, μέσα από την οργάνωση στα σωματεία, τη συλλογική διεκδίκηση, τον συντονισμό της δράσης, αλλάζοντας τους συσχετισμούς, χτίζοντας ένα κίνημα σύγκρουσης και ανατροπής.

Αυτό είναι και το δίλημμα:

Αν σήμερα θα δυναμώσει αυτή η γραμμή πάλης, η προοπτική της ανατροπής. 'Η αν η δυσαρέσκεια που φουντώνει κάθε μέρα, μετά από κάθε εφιαλτική εφημερία, μετά από κάθε πληρωμή στους «εμπόρους της Υγείας», θα «σκορπίσει» στα ανώδυνα μονοπάτια των κυβερνητικών εναλλαγών.

Αν θα μετρηθούν νέα βήματα στην οργάνωση της πάλης, έτσι που όποιο κόμμα κι αν βρεθεί στο τιμόνι της κυβερνητικής διαχείρισης να νιώθει ακόμα πιο «καυτή» την ανάσα του εργατικού - λαϊκού κινήματος που συγκρούεται και διεκδικεί δημόσια και δωρεάν Υγεία. 'Η αν θα έχει «λυμένα» τα χέρια του για να συνεχίσει τη «σκυταλοδρομία» της εμπορευματοποίησης, να προσθέσει νέα «επεισόδια» στην «κοσμογονία» του «οικονομικά αποδοτικού ΕΣΥ».

Τον δρόμο τον δείχνουν οι μεγάλοι αγώνες στα δημόσια νοσοκομεία, η κοινή πάλη των σωματείων των υγειονομικών με όλο τον λαό για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, για να ξηλωθεί η επιχειρηματική δράση.