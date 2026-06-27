ΠΜΣ - ΣΕΗ - «ΚΛΑΚΕΤΑ»

Κάνουμε τη φωνή μας πιο ισχυρή!

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η κοινή συνέντευξη Τύπου τριών από τα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά σωματεία, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών - ΣΕΗ, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος - ΠΜΣ και το Σωματείο Εργαζομένων στον Οπτικοακουστικό Τομέα - «ΚΛΑΚΕΤΑ». Κατά τη διάρκειά της αναδείχθηκαν τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα ειδικά μπροστά σε ένα πλούσιο με πολιτιστικές εκδηλώσεις, γυρίσματα διεθνών και εγχώριων παραγωγών καλοκαίρι. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις των Σωματείων.

Και οι τρεις ομιλητές, ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, πρόεδρος του ΠΜΣ, ο Νίκος Καραγιώργης, πρόεδρος του ΣΕΗ, και ο Σήφης Στάμου, πρόεδρος του «ΚΛΑΚΕΤΑ», φώτισαν τις συνθήκες εργασίας και διατράνωσαν την ανυποχώρητη πάλη τους για κλαδικές Συμβάσεις.

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος δεν μένει θεατής

Ο Β. Παρασκευόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μουσικοί στις συναυλίες της καλοκαιρινής περιόδου. Στην πραγματικότητα που βιώνουν με τις απλήρωτες και ανασφάλιστες πρόβες, αλλά και με την ασφάλιση σε ποσό πολύ μικρότερο της πραγματικής αμοιβής. Αναφέρθηκε επίσης στις καταγγελίες μουσικών για εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου έδιναν ακατάλληλα βαν για τη μετακίνηση των μουσικών για τις συναυλίες ανά την Ελλάδα. Επίσης, μίλησε για τις αεροπορικές εταιρείες που έχουν εκτοξεύσει τα ναύλα και έχουν γίνει ακόμα πιο αυστηροί στην απαγόρευση δωρεάν μεταφοράς μικρών μουσικών οργάνων στην καμπίνα του αεροσκάφους. «Ιδιαίτερα για μουσικά σχήματα, που οι ίδιοι είναι παραγωγοί της δουλειάς τους, τα επιχειρηματικά πλάνα των αεροπορικών εταιρειών έχουν γίνει βίαιο εμπόδιο επαφής με ένα κοινό σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.





Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, ο ΠΜΣ παλεύει για υπογραφή Σύμβασης με τον Σύνδεσμο Διοργανωτών Συναυλιών, ενώ κάθε χρόνο απευθύνεται σε αρμόδια υπουργεία για τα παραπάνω ζητήματα. Χαρακτηριστικά, στην αρχή κάθε καλοκαιριού στέλνουν επιστολή στο υπουργείο Μεταφορών για την πραγματοποίηση τεχνικών ελέγχων στα αυτοκίνητα των εταιρειών ενοικίασης, χωρίς να παίρνουν καμία απάντηση, ενώ αντίστοιχα με κινητοποιήσεις στο υπουργείο Εργασίας καταγγέλλουν την ανασφάλιστη και υποασφαλισμένη εργασία των μουσικών στις καλοκαιρινές συναυλίες.

Ο Β. Παρασκευόπουλος αναφέρθηκε και στην κατάσταση που επικρατεί και στα Μουσικά Σύνολα δήμων, αλλά και φορέων εποπτευόμενων από το κράτος όπως η ΕΡΤ και το Μέγαρο Μουσικής. Οπως είπε, «πρόκειται για ιστορικά μουσικά σύνολα, αλλά και νεότερα, που όμως έχουν προσφέρει στην πολιτιστική ζωή του τόπου μας τα τελευταία χρόνια. Πέρα από εξειδικευμένα αιτήματα του κάθε συνόλου το κύριο ζήτημα είναι η επικίνδυνη μείωση του μόνιμου προσωπικού σε αυτά και η κάλυψή του με έκτακτο προσωπικό ελαστικά απασχολούμενο, πολλές φορές με απαράδεκτες αμοιβές. Ενας τρόπος λειτουργίας που γίνεται εμπόδιο στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των συνόλων, αλλά και στο ίδιο το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αφού η φύση της δουλειάς απαιτεί πολύχρονη συλλογική εκπαίδευση με συγκεκριμένους μουσικούς έτσι ώστε κάθε ορχήστρα να διαμορφώνει ιδιαίτερα ηχητικά και καλλιτεχνικά γνωρίσματα. Αντί να προχωράει μια τέτοια δουλειά πολλές δεκάδες μουσικοί καταδικάζονται σε μια εργασιακή περιπλάνηση και μια καλλιτεχνική διάσπαση σε πολλές δουλειές για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Θεωρούμε δείγμα εγκατάλειψης του πολιτισμού στη χώρα μας τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και του δήμου Αθηναίων».





«Ολη η Ελλάδα ένα πλατό» σημαίνει στην πράξη εργαζόμενοι εξουθενωμένοι, εξαντλημένοι, φτωχοποιημένοι

Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος δεν μένει θεατής. Οργανώνειενώ στις, στις 12 το μεσημέρι διοργανώνειγια την επαναφορά των αναγκαίων για το επίδομα ανεργίας ενσήμων στα 125 και για την αύξηση των ελέγχων για την ανασφάλιστη και υποασφαλισμένη εργασία των μουσικών.

«Σε έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια έχουν ανθίσει οι οπτικοακουστικές παραγωγές, που όλες οι μεγάλες εταιρείες παραγωγής κάθε χρόνο σπάνε καινούρια ρεκόρ κερδών και κύκλους εργασιών, την ώρα που το κρατικό χρήμα μέσω ΕΚΟΜΕΔ ρέει άφθονο με τις επιστροφές να είναι στο 40% των προϋπολογισμών των έργων, οι εργαζόμενοι βαδίζουν μια αντίστροφη πορεία, κάθε χρόνο μειώσεις μισθών, 12ωρα και 14ωρα, εντατικοποίηση και συνθήκες εργασίας που είναι μακριά από κάθε έννοια ανθρωπιάς».

Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον οπτικοακουστικό τομέα όπως σημείωσε ο Σ. Στάμου, ή αλλιώς «αυτά είναι τα επιτεύγματα του θαύματος που αρέσκονται να το ονομάζουν "Ελληνικό Χόλιγουντ"».

Οπως είπε ο πρόεδρος του «ΚΛΑΚΕΤΑ» οι κύκλοι εργασιών, τα τρελά κέρδη των εταιρειών είναι «η δικιά μας αγωνία, ο δικός μας ιδρώτας. Σε αυτά τα κέρδη, τη δική τους "συνεισφορά" έχουν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, που λογίζονται και αυτά ως κόστος. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα σε χώρους εργασίας, άνω των 50 εργαζομένων χωρίς γιατρό Εργασίας, σε στούντιο χωρίς τεχνικούς ασφαλείας, σε εξωτερικά/νυχτερινά γυρίσματα όπου γίνονται φωτιστικές/ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις χωρίς σκαλωσιές και τυπικά μέτρα ασφαλείας, κακοσυντηρημένα βαν παραγωγής χωρίς φώτα, με κακά φρένα και σαπισμένα λάστιχα. Και όλα αυτά με ρυθμούς πέρα από το κανονικό, σε περιβάλλον πολλών ωρών και ατέλειωτης κόπωσης. Τα ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενα, αλλά σπάνια δηλωμένα αφού οι απειλές της απόλυσης είναι καθημερινές».

Απέναντι σε όλα αυτά απαιτούν:

«Υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους, με ουσιαστικές αυξήσεις στις αμοιβές. Καμία υποβάθμιση ή ανατροπή των εργασιακών και συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων. Σταθερή και αξιοπρεπή εργασία, με πλήρη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη. Κατοχύρωση ανθρώπινων ωραρίων σε προπαραγωγή, γυρίσματα και post production. Τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Αναγνώριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. Πραγματική ανώτατη δημόσια και δωρεάν καλλιτεχνική εκπαίδευση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τον πολιτισμό υπηρετώντας τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Με την ορμή τεσσάρων απεργιών για την υπογραφή Σύμβασης

«Η πολιτική που αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως εμπόρευμα οδηγεί στην υποβάθμιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και στην απαξίωση των ανθρώπων που την υπηρετούν», υπογράμμισε ο Νίκος Καραγιώργης.

Οπως είπε στον χώρο του θεάτρου, του οπτικοακουστικού τομέα και των παραστατικών τεχνών η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. «Χιλιάδες ηθοποιοί εργάζονται χωρίς σταθερό εισόδημα, με εξαντλητικά ωράρια στα ΣΕΤ στις πρόβες, στις παραστάσεις με ανεπαρκή μέτρα προστασίας, στους χώρους εργασίας και χωρίς ουσιαστική κατοχύρωση των επαγγελματικών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων».

Για αυτούς τους λόγους «σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για αξιοπρεπείς αμοιβές, για σταθερή εργασία, για πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των ηθοποιών.

Διεκδικούμε υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε όλους τους χώρους που μας αφορούν με ουσιαστικές αυξήσεις, αμοιβές, καμία υποβάθμιση ή ανατροπή των εργασιακών και συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων. Σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους τους ηθοποιούς με πλήρη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη, κατοχύρωση ανθρώπινων ωραρίων σε πρόβες, γυρίσματα και στις παραστάσεις, τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Μέτρα προστασίας απέναντι στην ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών αναπαραγωγών, της εικόνας και της φωνής των καλλιτεχνών χωρίς τη συναίνεση και την αμοιβή τους. Αναγνώριση και προστασία των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. Πραγματικά ανώτατη, δημόσια και δωρεάν Καλλιτεχνική Εκπαίδευση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τον πολιτισμό, τέτοια που να υπηρετεί τις ανάγκες, τις πραγματικές για τον πολιτισμό των ανθρώπων, του πολιτισμού και όχι για τα επιχειρηματικά συμφέροντα».

Οι μεγάλες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα οι μεγάλες απεργίες στα θέατρα τον χειμώνα, οι μεγάλες μάχες που είναι μπροστά για τη Σύμβαση απέδειξαν σύμφωνα με τον Ν. Καραγιώργη «ότι όταν οι εργαζόμενοι διεκδικούν οργανωμένα, μπορούν και να ανατρέπουν σχεδιασμούς και να αποσπούν κατακτήσεις».