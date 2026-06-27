ΤΑ ΣΤΥΓΕΡΑ, ΒΥΘΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΡΛΙΝ 6 (8/9/1943 - 12/10/1944)

Προθάλαμος για την «τελική λύση» στη θανατηφόρα δαγκάνα του Χαϊδαρίου

Με διοικητές τους κατηγορούμενους για εγκλήματα πολέμου στρατηγούς, τον Γερμανό Γιούργκεν Στρόοπ και τον Αυστριακό Βάλτερ Σιμάνα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Προτού αναφερθούμε στον τρίτο και τελευταίο διοικητή του στυγερού στρατοπέδου συγκέντρωσης και εγκλεισμού, τον υπολοχαγό Καρλ Φίσερ, οφείλουμε - στη μνήμη των εκτελεσμένων γυναικών και ανδρών - να μεταφέρουμε τη δυσώδη ατμόσφαιρα του σκοτεινού προθαλάμου. Στον αριθμό 6 της οδού Μέρλιν ορθώνεται το μέγαρο Μηταράκη, μεταξύ των οδών Σέκερη, Κανάρη, Μέρλιν και Βασιλίσσης Σοφίας.

Σ' αυτό το κτίριο στεγάζονται οι υπηρεσίες των γερμανικών SS και SD. Σήμερα έχει γκρεμιστεί και στη θέση του ναζιστικού θρόνου του αίματος έχει χτιστεί μια απρόσωπη πολυκατοικία.

Το μόνο που ανακαλεί τη φριχτή λειτουργία του εν καιρώ κατάκτησης είναι το επιτύμβιο μπρούτζινο ανάγλυφο «Για την εκτέλεση» του 1948 (220x65, 5x20 εκ.), με την υπογραφή του προοδευτικού γλύπτη Θανάση Απάρτη (1899 - 1972). Στη βάση του, με κεφαλαία γράμματα διαβάζουμε: «ΧΑΙΡΕ ΔΙΑΒΑΤΗ ΠΕΡΗΦΑΝΕ, ΝΕΟΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑ, ΝΑ 'ΝΑΙ ΛΕΥΤΕΡΗ Η ΓΗ ΠΟΥ ΠΑΤΗΣΑ».

Δύο εγκληματίες πολέμου στρατηγοί

Από το αθηναϊκό άντρο της Γκεστάπο πέρασαν ως διοικητές δύο στρατηγοί - εγκληματίες πολέμου, ο Γερμανός Γιούργκεν Στρόοπ (26/9/1895 - 6/3/1952) και ο Αυστριακός Βάλτερ Σιμάνα (12/3/1898 - 12/3/1948).

Ο πρώτος πατάει το πόδι στη χώρα μας στις 8 Σεπτέμβρη 1943 και μόλις 40 μέρες μετά, στις 18 Οκτώβρη, τον αντικαθιστά ο δεύτερος, ο οποίος παραμένει στη θέση του μέχρι τις 12 Οκτώβρη 1944, οπότε επέρχεται η απελευθέρωση από τους Γερμανούς.

Προτού όμως περιγράψουμε τις διαταραγμένες προσωπικότητες αυτών των τεράτων, ας προχωρήσουμε το ημερολόγιο μπροστά και ας παρουσιάσουμε μια αναφορά που υποβάλλεται στις 15 Μάη 1945 στον τότε πρωθυπουργό Πέτρο Βούλγαρη (1883 - 1957).

«Η Μαύρη Βίβλος της απανθρώπου συμπεριφοράς»

Στρόοπ, ο ενορχηστρωτής της φρίκης του Χαϊδαρίου

Η επιτροπή καταρτίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Σοφιανόπουλο (1887 - 1951), με βάση την υπ' αριθ. 1462 της 14ης Φλεβάρη 1945 Υπουργική Πράξη, με αντικείμενο, όπως περιγράφεται:

«Στρατηγός των Ες - Ες Στρόοπ. Εγκατασταθείς εις τας Αθήνας τον Σεπτέμβριον του 1943 και παραμείνας επί ολίγας μόνον εβδομάδας, διέταξε την καταγραφήν όλων των Ελλήνων Ισραηλιτών και προετοίμασε μέχρι της τελευταίας λεπτομερείας τα της συλλήψεώς των και της αποστολής τους εις Πολωνίαν, υπό τόσον φρικτάς συνθήκας μεταφοράς, ώστε πολλοί να αποθάνουν κατά το ταξίδιον.

Είναι επίσης εγκαταστήσας εν Αθήναις το όλον σύστημα της Αστυνομίας των ΕΣ-ΕΣ (SS) με τα ειδικά δωμάτια των βασανιστηρίων, τα φρικτά απομονωτήρια και τους ψυχολογικούς εκβιασμούς.

Ο ίδιος οργάνωσε την υπό των Ες-Ες ανάληψιν του Στρατοπέδου Χαϊδαρίου, του τόπου των μαρτυρίων πολλών χιλιάδων Ελλήνων.

Σιμάνα, ο ένστολος θάνατος χιλιάδων ομήρων

Generalder Waffen SS Schimana, ο στρατηγός των Ες-Ες Σιμάνα, διευθυντής της χιτλερικής Αστυνομίας Ελλάδος από του Οκτωβρίου 1943 μέχρι των παραμονών της Ελλάδος αποχωρήσεως των Γερμανών. Ο πλέον αμείλικτος διώκτης των Ελλήνων. Ο εμπνευστής και πρωτεργάτης της θανατώσεως χιλιάδων ομήρων, των απερίγραπτων βασανιστηρίων άλλων χιλιάδων Ελλήνων εις τα γραφεία των οδών Σέκερη και Μέρλιν, του ανδρομαζώματος των κατοίκων αθηναϊκών συνοικιών και συνοικισμών και της αποστολής των ομήρων στην Γερμανία.

Διατίμηση 50 - 100 αγωνιστών για κάθε νεκρό Γερμανό

Μόνον αι δια των εφημερίδων αναφερθείσαι εκτελέσεις τας οποίας ο Schimana διέταξεν υπερβαίνουν τας χιλίας. Διά διαταγής του τοιχοκολληθείσης εις τας οδούς των Αθηνών, καθώρισε διατίμησιν διά κάθε φονευόμενον τυχόν εν Ελλάδι Γερμανόν, αναλόγως του βαθμού του, 50 - 100 Ελλήνων ομήρων, των οποίων διέτασσε την θανάτωσιν».

Ο Γιούργκεν Στρόοπ γεννιέται στο Ντέτμολντ της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας. Η εγκύκλια σπουδή του δεν ξεπερνάει τη Δημοτική Εκπαίδευση, ωστόσο τον τραβάει ο στρατός και έτσι ο μιλιταρισμός του βρίσκει την έκφρασή του, πριν αρχίσει ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, με την εθελοντική κατάταξή του, κατά την οποία του δίνεται ο βαθμός του λοχία.

Γίνεται μέλος του ναζιστικού κόμματος το 1932, με τον αρ. 1292297, και στη συνέχεια εντάσσεται στα SS, με τον αρ. 44611. Το 1941 αλλάζει το όνομά του από Γιόζεφ σε Γιούργκεν, για να ακούγεται περισσότερο γερμανικό.

Πρωτεργάτης της καταστροφής του γκέτο της Βαρσοβίας

Είναι ο πρωτεργάτης της καταστροφής του εβραϊκού γκέτο της Βαρσοβίας, με εντολή του Χάινριχ Χίμλερ, και είναι ο ανώτατος αξιωματικός ο οποίος διατάζει να μπει φωτιά στη Συναγωγή της ίδιας πόλης. Ο ναζί που έχει αιματοκυλήσει την Πολωνία έρχεται στην Ελλάδα.

Οταν αναλαμβάνει τα ηνία της Γκεστάπο, με έδρα την Αθήνα, ζητάει από τον τότε πρωθυπουργό Ιωάννη Ράλλη οι συνεννοήσεις να γίνονται μαζί του και όχι με τον στρατιωτικό διοικητή Αλεξάντερ Λερ. Μετά την Ελλάδα, τον βρίσκουμε επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή του Ρήνου.

Εκτέλεση με απαγχονισμό στις φυλακές Μοκότουφ

Περνάει από στρατοδικείο, με την κατηγορία ότι ευθύνεται για τον θάνατο πιλότων αμερικανικών αεροσκαφών. Ωστόσο θα εκδοθεί στην Πολωνία, για το ολοκαύτωμα του γκέτο της Βαρσοβίας. Εκτελείται με απαγχονισμό στις φυλακές Μοκότουφ της πρωτεύουσας, στις 7 το πρωί της 6ης Μάρτη 1952.

Ο Βάλτερ Σιμάνα γεννιέται στην τσεχική Οπάβα (τότε Τροπάου της Αυστροουγγαρίας) και το 1918 τελειώνει τη Θηρεσιανή Στρατιωτική Ακαδημία. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος τον κρατάει στην πρώτη γραμμή, μετά τη Συνθήκη των Βερσαλλιών αποστρατεύεται με τον βαθμό του ανθυπολοχαγού και εργάζεται ως λογιστής και τραπεζικός υπάλληλος.

Γίνεται μέλος του ναζιστικού κόμματος στο τέλος του 1926, με τον αρ. 49042. Μετά την προσάρτηση της Αυστρίας γίνεται μέλος των SS, με τον βαθμό του συνταγματάρχη.

Ο μέγας δαίμονας των ναζιστικών εγκλημάτων στην ΕΣΣΔ

Από τις 4 Σεπτέμβρη 1941 έως τον δεύτερο μήνα του φθινοπώρου του 1943, που καταφτάνει στην ελληνική πρωτεύουσα, ως διοικητής των SS και της γερμανικής αστυνομίας, τον βρίσκουμε στις Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας. Δύο ισχυρά αντιστασιακά μέτωπα, όπου οι Σοβιετικοί πολίτες δίνουν τον υπέρ πάντων αγώνα του Πατριωτικού Πολέμου ενάντια στα ναζιστικά εγκλήματα και ολοκαυτώματα.

Γράφει ο

Βασίλης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Δημοσιογράφος, συγγραφέας, κριτικός βιβλίου

Μετά τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας, συλλαμβάνεται και προτού οδηγηθεί σε δίκη κρεμιέται στο κελί της φυλακής του.