ΔΥΟ ΣΕΙΣΜΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 7 ΡΙΧΤΕΡ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Νεκροί και αγνοούμενοι αυξάνονται τραγικά

Τις συνέπειες της καταστροφής γιγαντώνουν οι συνθήκες στις οποίες ζει ο λαός, αν κι η πατρίδα του έχει διεθνώς τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα αποθέματα πετρελαίου

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Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδωμένα, εκατοντάδες νεκρούς που αυξάνονται ώρα με την ώρα, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους άφησαν πίσω τους οι δύο σεισμοί μεγέθουςπου έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 6 το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης 24 Ιούνη, με διαφορά κάποιων δευτερολέπτων, ενώ όπως αναμένεται σημειώνονται πολλοί μετασεισμοί. Νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής μόνο οι επίσημα διαπιστωμένοι νεκροί αυξήθηκαν σε, απόπου ήταν το πρωί της ίδιας μέρας...

Οι αγνοούμενοι υπολογίζονταν σε 50.000, ενώ σε ειδική συνέντευξη Τύπου ο ΟΗΕ εκτιμούσε ότι έχουν επηρεαστεί μέχρι και 6,7 εκατομμύρια άνθρωποι (σε έναν συνολικό πληθυσμό περίπου 28,6 εκατομμυρίων) από τα γεγονότα, εκ των οποίων τα 2 εκατομμύρια μόνο βρίσκονται στο Καράκας.

Στην πολιτεία Γκουάιρα κατέρρευσαν ολοσχερώς τουλάχιστον 1.000 πολυώροφα κτίρια, ενώ τεράστιες δυσκολίες στην περίθαλψη των τραυματιών προκαλούν οι μεγάλες ζημιές σε σημαντικά νοσοκομεία πολλών πολιτειών.

Μια σειρά χώρες δήλωσαν ότι στέλνουν άμεσα βοήθεια για τη στήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης, με τα ιμπεριαλιστικά επιτελεία φυσικά να μην παραιτούνται σπιθαμή από ευρύτερες στοχεύσεις τους.

Ετσι, την Παρασκευή έφτασε στη Βενεζουέλα αυτοπροσώπως για να συντονίσει τη «συνδρομή των ΗΠΑ», που από την πρώτη στιγμή ανήγγειλε ο Πρόεδρος Τραμπ για τους «νέους και σπουδαίους φίλους μας», ο υποστράτηγος του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, Κέβιν Τζ. Ζάραρντ (ανώτατο στέλεχος του αρμόδιου για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων - SOUTHCOM), μετά και από «επίσημο αίτημα για βοήθεια» που υπέβαλε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ.





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Το δεανακοίνωσε την άρση των κυρώσεων προς τη Βενεζουέλα, μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου 2026, στο όνομα της διευκόλυνσης της αρωγής σεισμοπλήκτων. Η εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου του Μασκ, «Starlink», ανακοίνωσε ότι για έναν μήνα θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες στους χρήστες της στη Βενεζουέλα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δήλωσε ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να παράσχει στη Βενεζουέλα ανακούφιση από τις καταστροφές αλλά και βοήθεια για την «ανοικοδόμηση».

Πλούτος και εξαθλίωση

Ο Εγκέλαδος χτύπησε τη χώρα που έχει τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα αποθέματα πετρελαίου διεθνώς. Ωστόσο, ο λαός της αυτές τις κρίσιμες ώρες δεν διαθέτει ούτε τα απαραίτητα μηχανήματα για να ανασύρει σορούς από συντρίμμια ολόκληρων πόλεων και να κηδέψει με αξιοπρέπεια τους νεκρούς του...

Τεράστια είναι η αγωνία για τη μάχη επιβίωσης που καλούνται να δώσουν οι σεισμόπληκτοι, ύστερα και από τη δραστική, ακόμα πιο δυναμική «στροφή» που έκανε μετά τον Γενάρη η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στην «ιδιωτική πρωτοβουλία» και την «ελεύθερη αγορά», μετά και την αμερικανική στρατιωτική επίθεση της 3ης Γενάρη, που σηματοδότησε νέα φάση στο παζάρεμα του Καράκας για τους όρους διείσδυσης αμερικανικών (και όχι μόνο) μονοπωλίων στη χώρα.

Η νέα δοκιμασία βρίσκει τον λαό της χώρας σε μια κατάσταση ήδη δεινή, κάτω και από τις συνέπειες της μακρόχρονης σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης και των κυρώσεων. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε τον Μάη: Το 68,5% των νοικοκυριών στη χώρα ζει σε συνθήκες φτώχειας, το 1/3 σε ακραία φτώχεια.

Διαρκής πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα έχει μόνο το 10% των Βενεζουελάνων, ενώ σε τρεχούμενο νερό μέσω σωληνώσεων μόνο το 19% των σπιτιών. Το 44% των παιδιών πηγαίνουν σχολείο δύο ή τρεις μέρες τη βδομάδα, ενώ πάνω από το 60% των γυναικών σε ηλικία εργασίας δεν έχουν δουλειά...

Σε αυτές τις συνθήκες, το ΚΚ Βενεζουέλας κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη του να συμβάλουν στις ομάδες διάσωσης που διευρύνονται και για την αντιμετώπιση των τεράστιων αναγκών των σεισμοπλήκτων.

Τη θλίψη του για τις απώλειες και την αλληλεγγύη του στον λαό της Βενεζουέλας εξέφρασε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ με μήνυμά του προς την ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται με τραγικό τρόπο πως τα φτωχά λαϊκά στρώματα είναι αυτά που δέχονται τις βαριές συνέπειες από τη θυσία ουσιαστικών μέτρων αντισεισμικής προστασίας στον βωμό του καπιταλιστικού κέρδους, από τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό που σχετίζονται με την πολιτική προστασία».

Επίσης το ΠΑΜΕ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στην Ενωτική Συνομοσπονδία Εργατών Βενεζουέλας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελληνική Κοινότητα της Βενεζουέλας δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που έχουν ζημιές στις κατοικίες.