ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

«Λάδι στη φωτιά» του πολέμου, αλλά και ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων

Τα ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ «γκαζώνουν» ενόψει της Συνόδου Κορυφής στην Αγκυρα | Η Ρωσία εξετάζει πώς θα αντιδράσει στη στρατιωτική και οικονομική πίεση

2026 The Associated Press. All

Μεγαλώνει ο κίνδυνος η στρατιωτική κλιμάκωση στηννα εξελιχθεί ανεξέλεγκτα, πυροδοτώντας ευρύτερη σύγκρουση ΝΑΤΟ - Ρωσίας σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Μάλιστα η συζήτηση και οι παρασκηνιακές επαφές για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις λειτουργούν ως «λάδι στη φωτιά», αφού τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα παραμένουν αμετακίνητα στους όρους τους και τα συμφέροντα για τον γεωπολιτικό συσχετισμό δυνάμεων και τη μοιρασιά της «λείας» στην Ουκρανία είναι ασυμβίβαστα.

Οπως αποτυπώνεται και στις προετοιμασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιούλη στην Αγκυρα, ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αλλά και οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση τον πόλεμο με τη Ρωσία στην Ουκρανία. Τα μεταξύ τους αντικρουόμενα συμφέροντα, που πια έχουν βγει στη φόρα και δεν κρύβονται, προσθέτουν περισσότερο «μπαρούτι» στην περιοχή.

Σε ομιλία του στο Atlantic Council ο γγ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προανήγγειλε νέες στρατιωτικές και εξοπλιστικές συμβάσεις ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για στήριξη της Ουκρανίας στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής, στην οποία θα παραστεί και ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι.

Στο άλλο στρατόπεδο, μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας, που στριμώχνεται στρατιωτικά και οικονομικά από τις απανωτές επιθέσεις με ουκρανικά drones σε ενεργειακές και άλλες στρατηγικές υποδομές της. Παράλληλα η Μόσχα απορρίπτει την Ευρώπη ως «διαμεσολαβητή» σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις και επιμένει στις συμφωνίες στις οποίες κατέληξαν οι Πρόεδροι της Ρωσίας, Βλ. Πούτιν, και των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, πέρυσι το καλοκαίρι στην Αλάσκα.

Πάντως τα «δυτικά» επιτελεία επεξεργάζονται σενάρια σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία θέλει να επισπεύσει μια αναμέτρηση με το ΝΑΤΟ ή να «δοκιμάσει» το ΝΑΤΟ προτού τα ευρωπαϊκά κράτη - μέλη ολοκληρώσουν την πολεμική προπαρασκευή τους για μια απευθείας σύγκρουση μεταξύ τους.

Η Ρωσία παραμένει «η μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια»

Η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, ώστε οι Ευρωπαίοι να εμφανίσουν μια μίνιμουμ κοινή γραμμή έναντι των ΗΠΑ, ήταν τα κύρια θέματα που συζήτησαν την Τετάρτη στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ παρών ήταν μέσω τηλεδιάσκεψης και ο γγ του ΝΑΤΟ.

Οι ηγέτες των πέντε ισχυρότερων ευρωπαϊκών δυνάμεων - η λεγόμενη ομάδα E5 - υπογράμμισαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τις «αποτρεπτικές δυνατότητες της Συμμαχίας», δηλαδή να εντείνουν τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία τη «σημαντικότερη και πιο άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς, οι πέντε ηγέτες συντόνισαν τις θέσεις τους γύρω από τρεις βασικούς άξονες: Αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, θωράκιση της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας και διατήρηση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Ο Μερτς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού ΝΑΤΟικού πυλώνα - με φόντο και τα αντικρουόμενα συμφέροντα με τις ΗΠΑ και τα ρήγματα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα - και στην αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 3,5% του ΑΕΠ.

Στο ουκρανικό μέτωπο, ο Γερμανός καγκελάριος πρότεινε μια νέα ισχυρή χρηματοδοτική δέσμευση των Ευρωπαίων συμμάχων προς το Κίεβο.

Να σημειωθεί ότι μόλις την Πέμπτη εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση του δανείου 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την περίοδο 2026 - 2027, με τα 2/3 του ποσού αυτού να προορίζονται για εξοπλισμούς, κυρίως ευρωπαϊκούς.

Διάσκεψη ...«ανοικοδόμησης» με έμφαση στην «άμυνα»

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε, από τη «Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση», την πρώτη εκταμίευση άνω των 3 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του δανείου της ΕΕ προς το Κίεβο.

Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει και η καταβολή των πρώτων κονδυλίων από πρόγραμμα 6 δισ. ευρώ για την παραγωγή drones, συμπλήρωσε.

Πρόκειται για την πέμπτη «Διάσκεψη για την Ανοικοδόμηση» (25 - 26 Ιούνη, Γκντανσκ) που διεξάγεται από την έναρξη της πλήρους κλίμακας σύγκρουσης. Συμμετείχαν ηγέτες και άλλοι αξιωματούχοι κρατών, επενδυτές, επιχειρήσεις, με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων για την «ανοικοδόμηση» της Ουκρανίας και την ενίσχυση της «αμυντικής» της βιομηχανίας.

Αποκαλυπτικό των πολεμικών σχεδιασμών είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά η «άμυνα» αποτελεί βασικό «πυλώνα» των εργασιών, με τους διοργανωτές να επιδιώκουν την προσέλκυση περίπου 3 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές επενδύσεις, σημαντικό μέρος των οποίων θα κατευθυνθεί σε «ασφάλεια και άμυνα».

Γερμανία: Ρεκόρ χρέους για στρατιωτικούς σκοπούς

Η πολεμική προετοιμασία στη Γερμανία είναι πάνω απ' όλα, και από τότε που η συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών μαζί με τους Πράσινους ψήφισαν την κατάργηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου «φρένου χρέους», ο δανεισμός έχει εκτοξευτεί.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικών, η οποία διαχειρίζεται τον δανεισμό της Γερμανίας, σχεδιάζει να αντλήσει 138 δισ. ευρώ από επενδυτές μέσω πωλήσεων ομοσπονδιακών ομολόγων το γ' τρίμηνο του 2026.

Σύμφωνα με το τρέχον σχέδιο, η Γερμανία πρόκειται να εκδώσει φέτος ρεκόρ συνολικού ύψους περίπου 512 δισ. ευρώ σε τίτλους, αντανακλώντας τις υψηλότερες δαπάνες για υποδομές και «άμυνα».

Ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, αυτήν τη βδομάδα οι Ε5 ξεδίπλωσαν τις πολεμικές προετοιμασίες των κρατών τους και αναφέρθηκαν στις τεράστιες δαπάνες που κατευθύνονται σε στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο παραιτηθείς Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προανήγγειλε τη μεγαλύτερη αύξηση των βρετανικών «αμυντικών» δαπανών από την εποχή της ανατροπής του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική ισχύς συνδέεται πλέον άμεσα με την οικονομική, τεχνολογική και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Το «πολυαναμενόμενο σχέδιο για την άμυνα», που «αντλεί διδάγματα από την Ουκρανία», θα παρουσιαστεί πριν τη Σύνοδο Κορυφής στην Αγκυρα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ επεσήμανε ότι η Βαρσοβία προτίθεται να διαθέσει σχεδόν το 7% του ΑΕΠ της για στρατιωτικές δαπάνες, ξεπερνώντας τον στόχο του ΝΑΤΟ για 5%.

Εξάλλου, ο Τουσκ τόνισε ότι η κατάσταση στα ανατολικά ευρωπαϊκά σύνορα είναι «πολύ ασταθής και μπορούν να αναμένονται διάφοροι τύποι κλιμάκωσης τις επόμενες εβδομάδες και μήνες».

Η Ρωσία «ετοιμάζει πιθανή πρόκληση» σε χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία

Η συγκυρία θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς η Ρωσία δέχεται πιέσεις από την εκστρατεία επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας της Ουκρανίας σε στόχους κοντά στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, και ενδέχεται να προετοιμάζει μια «πιθανή πρόκληση» στις χώρες της Βαλτικής ή στην Πολωνία, μετέδωσε ο «Guardian», επικαλούμενος δύο «δυτικές» πηγές.

Τη Δευτέρα οι μυστικές υπηρεσίες της Λετονίας δήλωσαν πως «βλέπουμε ενδείξεις ότι η Ρωσία προετοιμάζει στρατιωτικές προκλήσεις εναντίον των χωρών της Βαλτικής ή της Πολωνίας», αλλά όχι μια επίθεση πλήρους κλίμακας.

Μια ανώτερη πολιτική πηγή από ένα δεύτερο μέλος του ΝΑΤΟ έκανε μια παρόμοια δήλωση την περασμένη βδομάδα: «Συλλέγουμε πληροφορίες» ότι η Ρωσία «σχεδιάζει κάτι εναντίον των χωρών της Βαλτικής», με στόχο να τεστάρει την υποστήριξη των ΗΠΑ προς ορισμένες από τις μικρότερες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ (την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία), σε μια «απεγνωσμένη προσπάθεια» να ρισκάρει.

Οι λετονικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι η Ρωσία δεν ήταν ικανή να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο, αλλά φέρεται να εξετάζει «υβριδικές επιθέσεις, με πυραύλους, drones ή άλλες ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για να στείλουν ένα μήνυμα: Σταματήστε να υποστηρίζετε την Ουκρανία, αλλιώς θα έχετε κι εσείς προβλήματα».

Αν και οι προειδοποιήσεις φαίνονται συνδεδεμένες, υπήρχαν μόνο περιορισμένες υποστηρικτικές λεπτομέρειες, σε αντίθεση με τις λεπτομερείς προειδοποιήσεις που δημοσίευσαν η αμερικανική CIA και η βρετανική MI6 πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022.

Η σχετική αδυναμία της Ρωσίας υπογραμμίστηκε αυτήν την εβδομάδα, όταν οι σταθμοί αναμετάδοσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Λευκορωσία σταμάτησαν να λειτουργούν, αφού η Ουκρανία απείλησε να τους επιτεθεί.

Πάντως, κι άλλοι αναλυτές υπογραμμίζουν τους κινδύνους σε μια στιγμή που η προέλαση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει σταματήσει, ο πόλεμος μετατοπίστηκε στα όρια της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης και εγείρονται ερωτήματα αν η Μόσχα θα στραφεί σε εναλλακτικές στρατηγικές για να σπάσει το αδιέξοδο ή να αλλάξει τη δυναμική προς όφελός της.

«Δεν μπορώ να πω ψέματα, αυτή είναι μια περίοδος κινδύνου», δήλωσε «δυτική» στρατιωτική πηγή.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε την Πέμπτη, μετά από συνεννόηση με τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας σχετικά με επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων, ότι ενέκρινε «μια επιχείρηση 40 ημερών με σκοπό να επηρεαστεί το κράτος - επιτιθέμενος, προκειμένου να ασκηθεί πίεση για τον τερματισμό του πολέμου».

Εξάλλου, σε μία από τις πιο μαζικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας και των ενεργειακών της υποδομών, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 660 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς Παρασκευή, τα 47 από τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα.