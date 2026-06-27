ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

Ανακοίνωσε ευρεία παραγωγή και χρήση drones

Στην ευρεία χρήση και εγχώρια παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών εστιάζει η Νότια Κορέα την αναβάθμιση των εξοπλισμών της, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Αμυνας Αν Γκιου Μπακ, υποστηρίζοντας ότι με βάση και τα «διδάγματα από την Ουκρανία» τα drones θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους στρατιώτες όπως «ένα δεύτερο προσωπικό όπλο (...) δεν θα πρέπει πλέον να αποτελούν εξοπλισμό που χρησιμοποιείται μόνο από περιορισμένο αριθμό μονάδων, αλλά ένα καθολικό εργαλείο μάχης».

Ανάμεσα σε άλλα το υπουργείο ανακοίνωσε ότι θα εκπαιδεύσει 500.000 «πολεμιστές με drones» στις μονάδες της πρώτης γραμμής και ο νοτιοκορεατικός στρατός θα κατασκευάσει 60.000 drones έως το 2029 για ανάπτυξη στον Στρατό Ξηράς, στο Ναυτικό, στην Πολεμική Αεροπορία και στους πεζοναύτες. Από αυτά, στόχος είναι περίπου τα 11.000 να ενταχθούν σε υπηρεσία το 2026.

Την ίδια στιγμή η Σεούλ προτάσσει και την επέκταση των συστημάτων αντιμετώπισης drones, όπως όπλα λέιζερ και όπλα μικροκυμάτων υψηλής ισχύος, καθώς και την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων ώστε κάθε κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων να μπορεί να διεξάγει αποστολές επιτήρησης και πλήγματος με drones, χωρίς να εξαρτάται από ένα κεντρικό επιχειρησιακό διοικητήριο.

Στο μεταξύ, στη Βόρεια Κορέα έγιναν την Πέμπτη δοκιμές βασικών οπλικών συστημάτων, με αφορμή και την επέτειο από την έναρξη του Πολέμου της Κορέας (1950 - 1953). Αυτές αφορούσαν την αναβαθμισμένη έκδοση ενός συστήματος πολλαπλού εκτοξευτή ρουκετών 240 χιλιοστών με 24 σωλήνες, τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους και ένα αυτοκινούμενο πυροβόλο των 155 χιλιοστών. Ο ηγέτης της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε ότι στόχος είναι η «ενίσχυση της άμυνας» κατά μήκος των συνόρων με τη Νότια Κορέα.