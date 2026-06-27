ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Αποπνικτική κατάσταση λόγω του καύσωνα

Πρωτόγνωρα υψηλές θερμοκρασίες συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν μέχρι το τέλος της βδομάδας όλες σχεδόν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, καταγράφοντας η μία μετά την άλλη ιστορικά ρεκόρ στα θερμόμετρα.

Σημαντικοί είναι οι κίνδυνοι πρώτα απ' όλα για τα λαϊκά στρώματα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ισπανία, όπου μόνο στο τετραήμερο 21 - 24 Ιούνη καταγράφηκαν 212 θάνατοι από αίτια σχετικά με τον καύσωνα, η πλειοψηφία αφορά ηλικιωμένους από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα.

Στη Γαλλία, ερωτήματα προκαλεί ο υψηλός αριθμός πνιγμών (πάνω από 55 μέχρι την Παρασκευή), πολλών νέων ανθρώπων μάλιστα, που σύμφωνα με τις αρχές αναζητούσαν δροσιά κολυμπώντας σε περιοχές (ποτάμια, λίμνες κ.λπ.) ακατάλληλες. Αν και η κυβέρνηση διαπίστωνε ότι ο αριθμός θα αυξηθεί και «η κατάσταση δεν θα εξελιχθεί καλά», δεν είναι καθόλου σαφές σε τι συνθήκες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις αποπνικτικές συνθήκες οι εργατικές - λαϊκές οικογένειες. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ ένα τεράστιο μέρος της επικράτειες «πάλευε» με θερμοκρασίες μέχρι και 40 βαθμούς Κελσίου, τα περισσότερα σχολεία στη Γαλλία, όπου τα μαθήματα συνεχίζονται, δεν διαθέτουν κλιματισμό...