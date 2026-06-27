ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Στον «Ευαγγελισμό» της αναμονής, των κλειστών κλινών και της εξάντλησης

Το «βραχιολάκι» στα Επείγοντα παρουσιάζεται ως «εκσυγχρονισμός» του ΕΣΥ. Μετρά την αναμονή. Δεν ανοίγει κρεβάτια, δεν φέρνει προσωπικό, δεν εξασφαλίζει αξονικό, αγγειογράφο ή ΜΕΘ.

Στον «Ευαγγελισμό», νοσοκομείο αναφοράς και «ναυαρχίδα» για το σύστημα Υγείας, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων μεταφέρουν εικόνα της αναμονής, των φορείων, της διασποράς σε άλλες κλινικές και των εξαντλητικών βαρδιών. Με άδειες και τουριστικές ροές, η πίεση στις εφημερίες δεν χαλαρώνει - πέρα ίσως από λίγες μέρες γύρω στον Δεκαπενταύγουστο.

Η μέση αναμονή σε γενική εφημερία φτάνει τις 10-12 ώρες και μπορεί να αγγίξει τις 20. «Τώρα είμαστε επόμενη μέρα εφημερίας. Θα βρεις κόσμο που έχει έρθει από χτες το μεσημέρι και περιμένει ακόμη μέσα στα ΤΕΠ», σημειώνουν, μιλώντας στον «Ριζοσπάστη».

Πνιγμένα ΤΕΠ, ανύπαρκτη Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Στα ΤΕΠ, η αναμονή είναι ο άνθρωπος σε φορείο που περιμένει εξέταση, αξονική ή εισαγωγή. Είναι το παθολογικό περιστατικό που, για να μη φαίνονται συγκεντρωμένα τα ράντζα, διασκορπίζεται σε κλινική άλλης ειδικότητας. Απομακρύνεται από το τμήμα που χρειάζεται, ενώ το προσωπικό της κλινικής που τον φιλοξενεί καλείται να διαχειρίζεται περιστατικά έξω από το αντικείμενό του. Η καθυστέρηση γίνεται μέρος της «διαχείρισης» της εφημερίας.

Περίπου 200 εισαγωγές γίνονται σε μια γενική εφημερία. «Το ένα τρίτο περίπου των περιστατικών θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε μια μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας», λέει η Χριστίνα Ράπτη, χειρίστρια - εμφανίστρια στο Ακτινολογικό Τμήμα. Ετσι, περιστατικά που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα σε ένα Κέντρο Υγείας φτάνουν στα Επείγοντα, αφού πολλές φορές έχουν ήδη επιβαρυνθεί από την καθυστέρηση.

Στον ίδιο υποστελεχωμένο μηχανισμό μπλέκονται και τα πιο βαριά περιστατικά. Ο Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και καρδιολόγος - εντατικολόγος, περιγράφει ασθενή με ζάλη που μπορεί να περιμένει 12 ώρες για αξονική, για να φανεί τότε εγκεφαλικό ή όγκος. Διασωληνωμένος που δεν βρίσκει κρεβάτι σε ΜΕΘ μένει στον όροφο, χωρίς την παρακολούθηση που απαιτεί η κατάστασή του.

Κλειστές ΜΕΘ και χειρουργεία, ασθενείς προς τις ιδιωτικές δομές

Στον «Ευαγγελισμό» λειτουργούν 31 κλίνες ΜΕΘ αντί για 64. Οι 33 παραμένουν κλειστές από τον Μάη του 2022, εν μέσω της πανδημίας Covid-19, παρότι τότε υπήρχε δέσμευση ότι θα παραδοθούν σε τρεις μήνες. Επτά χειρουργικές αίθουσες μένουν κλειστές από το 2014, ενώ το καλοκαίρι περιορίζεται κι άλλο η λειτουργία τους για καθαρισμούς και άδειες. «Δεν μπορούν να ανοίξουν γιατί ήδη δουλεύουμε κάτω από το όριο ασφάλειας», εξηγεί ο Γ. Φερεντίνος: Αντί για έναν νοσηλευτή ανά κρεβάτι Εντατικής στη βάρδια, υπάρχει ένας για τρία ή και τέσσερα.

Ταυτόχρονα, παρά τη λειτουργία τριών αξονικών και δύο μαγνητικών τομογράφων, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι δεν γίνονται όλες οι αναγκαίες ειδικές απεικονιστικές εξετάσεις κατά τη νοσηλεία και στον επιστημονικά αναγκαίο χρόνο. Ετσι, το πρόβλημα μεταφέρεται εκτός νοσοκομείου, σε ιδιωτικές δομές.

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη μείωση της λίστας αναμονής στα τακτικά χειρουργεία. Ποια είναι η πραγματικότητα; Οι εργαζόμενοι σημειώνουν ότι αίθουσες μένουν κλειστές, ενώ ασθενείς που περιμένουν χρόνια καλούνται να δεχτούν voucher για ιδιωτική κλινική. Αν αρνηθούν, επειδή θέλουν τον γιατρό που γνωρίζει το ιστορικό τους ή δεν μπορούν να καλύψουν ό,τι μένει ακάλυπτο, αφαιρούνται από τη λίστα και επανεγγράφονται στο τέλος της. Η λίστα μικραίνει στα χαρτιά, η αναμονή παρατείνεται. Δεν είναι «ελεύθερη επιλογή». Είναι «σπρώξιμο» στις ιδιωτικές δομές.

Η άλλη όψη είναι η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία του ίδιου του δημόσιου νοσοκομείου. Τα DRGs, το σύστημα που κοστολογεί με ενιαία κριτήρια τις νοσηλείες και τις πράξεις, είναι το εργαλείο σύνδεσης της χρηματοδότησης και της λειτουργίας με την «αποδοτικότητα». Σε μια ασφυκτική καθημερινότητα, οι εργαζόμενοι περιγράφουν πίεση για γρήγορη κυκλοφορία εισαγωγών - εξιτηρίων, ώστε οι κλίνες να είναι ξανά διαθέσιμες στην εφημερία. Αυτή η λογική συγκρούεται με την εξατομικευμένη, επιστημονική φροντίδα: Ασθενής με ισχαιμικό εγκεφαλικό μπορεί να πάρει εξιτήριο με εκκρεμότητα μαγνητική τομογραφία, την οποία θα περιμένει έως και έναν μήνα ενδονοσοκομειακά ή θα αναζητήσει εκτός. Το ίδιο αφορά στις αξονικές, ενδοσκοπήσεις, σταδιοποίηση κακοηθειών και άλλες κρίσιμες εξετάσεις.

Βάρδιες στα όρια

Πίσω από τον ασθενή που περιμένει, βρίσκεται ο υγειονομικός που καλείται να βγάλει τη βάρδια στα όρια. Η Τατιάνα Ευαγγελοπούλου, γενική γραμματέας του Σωματείου και μέλος της ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, επισημαίνει ότι τα στοιχεία του ισχύοντος οργανισμού κρύβουν τα πραγματικά κενά, αφού δεν περιλαμβάνει νέα τμήματα, νέους αξονικούς, μαγνητικούς τομογράφους, αγγειογράφους, κλίνες ΜΕΘ και κρίσιμες υπηρεσίες που πέρασαν σε εργολάβους. Η υποστελέχωση φαίνεται στην αναλογία εργαζομένων - ασθενών: Σε τμήματα, ένας νοσηλευτής μπορεί να αντιστοιχεί σε 20 έως 40 ασθενείς!

Για να βγει το πρόγραμμα, οι διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες έχουν γίνει κανονικότητα. Γιατροί μπορεί να δουλεύουν 36-40 ώρες συνεχόμενα.

«Εχω 50 χρωστούμενα ρεπό και κανονική άδεια από το 2025», λέει η Αννα Καλούρη, νοσηλεύτρια στην Πνευμονολογική - Γαστρεντερολογική. Σε άλλα τμήματα τα οφειλόμενα ρεπό φτάνουν τα 100, ενώ άδειες εκκρεμούν από το 2024. Ο Νίκος Γούσιος, νοσηλευτής Χειρουργείου, μεταφέρει την εικόνα από τα χειρουργεία: Σε ορισμένες περιπτώσεις ένας νοσηλευτής καλείται να καλύψει δύο αίθουσες. Είναι επικίνδυνο.

Με δύο νυχτερινές βάρδιες τη βδομάδα, ένας νοσηλευτής συσσωρεύει σε έναν χρόνο περίπου τρεις μήνες νυχτερινής εργασίας, επισημαίνει ο Γ. Φερεντίνος. Σε μια τετραετία, αυτό αντιστοιχεί σε έναν χρόνο διαταραγμένου ύπνου και ξεκούρασης. Με μέσο όρο ηλικίας περίπου τα 54 έτη, η φθορά είναι ήδη παρούσα. Οι συνδικαλιστές μιλούν για εργατικά ατυχήματα, τρυπήματα με βελόνες, μυοσκελετικές και ψυχικές επιβαρύνσεις που δεν καταγράφονται όπως πρέπει.

Γι' αυτό η αναγνώριση ότι πρόκειται για Βαρύ και Ανθυγιεινό Επάγγελμα δεν μπορεί να εξαντλείται σε επίδομα ή στρεβλές κατηγοριοποιήσεις. Προϋποθέτει μέτρα Υγείας και Ασφάλειας για μείωση της έκθεσης στον επαγγελματικό κίνδυνο, όπως μειωμένο χρόνο εργασίας, μέσα προστασίας, καταγραφή της επαγγελματικής νοσηρότητας και χαμηλότερα όρια συνταξιοδότησης.

Με αρχικό μισθό γύρω στα 800 ευρώ μάλιστα, η δεύτερη δουλειά δεν είναι για πολλούς «επιλογή» αλλά όρος επιβίωσης. Οι συμβασιούχοι δουλεύουν με την αγωνία της ανανέωσης και την πίεση να μη διεκδικούν. Την ίδια ώρα, καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση, τεχνική υποστήριξη και δευτερογενείς διακομιδές εκχωρούνται σε εταιρείες. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία του Σωματείου για ιδιωτικά ασθενοφόρα στις απογευματινές διακομιδές, τα οποία στελεχώνονται ακόμη και από υγειονομικούς άλλων νοσοκομείων που κάνουν δεύτερη δουλειά χωρίς εκπαίδευση διασώστη ΕΚΑΒ.

Αυτή είναι η ουσία της εμπορευματοποίησης και της βαθύτερης ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Υγείας: Δημόσιες υποδομές που μένουν κλειστές, μόνιμο προσωπικό που δεν προσλαμβάνεται, ασθενείς που περιμένουν ή σπρώχνονται προς ιδιώτες, εργαζόμενοι που εξαντλούνται και υπηρεσίες που γίνονται πεδίο κερδοφορίας.