ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εμπαιγμός για «ίσες αμοιβές» και ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας σε νέους κλάδους

Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής συζητιέται από την Παρασκευή το νομοσχέδιο με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών», με το οποίο ενσωματώνεται και η σχετική Οδηγία της ΕΕ.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων: Από ευχολόγια και «συστάσεις» για την «ισότητα αμοιβών» που απογειώνουν την υποκρισία, αφού το ναρκοπέδιο των αντεργατικών νόμων συμπιέζει όλους τους μισθούς, μέχρι νέα βήματα στο ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας. Επίσης περιλαμβάνει πρόβλεψη για ένταξη μερικών ειδικοτήτων υγειονομικών στα ΒΑΕ, αποκλείοντας χιλιάδες από αυτούς.

Ολα τα παραπάνω δικαιολόγησε στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η υπουργός Εργασίας Ν. Κεραμέως, παρουσιάζοντας σαν λύση για το «χάσμα αμοιβών» ανδρών και γυναικών την ...ενημέρωση για τους μισθούς και των όρους εργασίας κατά την πρόσληψη, με τις εργαζόμενες να προσφεύγουν ατομικά στην Επιθεώρηση Εργασίας αν δεν τηρούνται. Και εστίασε σε κάτι «διαδικασίες ελέγχου» και δυνατότητες «διορθωτικών παρεμβάσεων» σε μισθούς «όταν διαπιστώνονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις». Προκειμένου δε να μην υπάρξει κάποια παρανόηση και εννοηθεί ότι θα αμείβονται όλοι το ίδιο, η υπουργός ξεκαθάρισε πως «το νομοσχέδιο δεν λέει εξίσωση όλων. Η οικονομία, οι επιχειρήσεις και η ίδια η έννοια της αξιοκρατίας βασίζονται στην αναγνώριση της διαφοράς σε εμπειρία, σε δεξιότητες, σε ευθύνη, σε απόδοση».

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 37, που μπήκε εμβόλιμα στο νομοσχέδιο, αφού δεν υπήρχε καν στη διαβούλευση, και το οποίο καταργεί την υποχρεωτική αργία την Κυριακή σε μια σειρά ακόμα κλάδους της Βιομηχανίας, η κυβέρνηση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, χαρακτηρίζοντας την κυριακάτικη αργία «στρέβλωση που υπήρχε» και τώρα αποκαθίσταται... Επιβεβαίωσε βέβαια ότι το μέτρο αποτελεί παραγγελιά των βιομηχάνων, αφού όπως είπε γίνεται «για να μην ανοίγουν και να κλείνουν οι μηχανές».

Χρ. Κατσώτης: Ο βίος των εργαζόμενων γυναικών γίνεται ακόμα πιο αβίωτος

Τους λόγους που το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο, καλώντας την κυβέρνηση να αποσύρει το κατάπτυστο άρθρο 37 που καταργεί την υποχρεωτική κυριακάτικη αργία σε μια σειρά ακόμα κλάδους, ανέλυσε ο βουλευτής του Κόμματος Χρήστος Κατσώτης.

Μιλώντας για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, ανέδειξε την υποκρισία όσων από τη μία υπερασπίζονται το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης και από την άλλη τάχα θέλουν «ίση αμοιβή για ίση εργασία», αφού το σύστημα αυτό θεμελιώνεται πάνω στην ανισότιμη και εκμεταλλευτική σχέση του κεφαλαίου και της εργατικής τάξης.

Αφού στάθηκε στο νομοθετικό πλαίσιο συμπίεσης όλων των μισθών προς τα κάτω, ξεχωρίζοντας την «κοινωνική συμφωνία» κυβέρνησης - εκατομμυριούχου Παναγόπουλου, αλλά και στην τεράστια κινητικότητα με τα εκατομμύρια απολύσεις, τόνισε ότι αυτή η κατάσταση «αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες. Ασφαλώς οι γυναίκες έχουν και πρόσθετες δυσκολίες, που έχουν ταξική ρίζα. Δεν οφείλονται κυρίως σε ορισμένες αναχρονιστικές αντιλήψεις που μπορεί να επιβιώνουν αλλά έχουν υλική βάση. Οι χαμηλότερες αμοιβές σε γυναίκες εργαζόμενες που ασκούν τα ίδια καθήκοντα με τους άντρες σημαίνει πρώτα και κύρια πρόσθετο κέρδος στην τσέπη των εργοδοτών».

Στη συνέχεια ανέδειξε ότι η περιβόητη «εξίσωση» αμοιβών θα είναι στην ουσία «εξομοίωση προς τα κάτω, επομένως ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για περικοπή αποδοχών, στο όνομα της ισότητας των φύλων».

Τόνισε ότι αυτό δεν είναι σενάριο «κατασκευασμένο από το ΚΚΕ», άλλωστε υπάρχει η πείρα από την κατάργηση, στο όνομα της ισότητας των φύλων, θετικών διακρίσεων υπέρ των γυναικών, όπως τα χαμηλότερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 5 χρόνια, η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας στις βιομηχανίας και τις βιοτεχνίες, ο βάσιμος λόγος απόλυσης που η κατάργησή του αξιοποιείται συστηματικά από την εργοδοσία προκειμένου να προχωρά στην απόλυση εγκύων και νέων μητέρων κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω, ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέδειξε την εργασιακή ζούγκλα, τονίζοντας ότι «η ενσωμάτωση της Οδηγίας δεν την αγγίζει στο ελάχιστο» και ότι η κυβέρνηση καλλιεργεί «αυταπάτες πως η γυναικεία ανισοτιμία μπορεί να καταπολεμηθεί με μισθολογικές δομές και εργαλεία. Οτι μπορεί να καταπολεμηθεί με ελεγκτικούς μηχανισμούς, όταν η ίδια η κυβέρνηση πριν λίγους μήνες μετέτρεψε την Επιθεώρηση Εργασίας σε παραμάγαζο των εργοδοτών».

«Αυτό το νομοσχέδιο θα κάνει τον βίο των εργαζόμενων γυναικών ακόμα πιο αβίωτο», ανέδειξε ο Χρ. Κατσώτης, καθώς «σε μια κοινωνία όπου σιδερένιος νόμος είναι να κερδίζει η εργοδοσία και να χάνει ο κόσμος της δουλειάς, ο νόμος της εκμετάλλευσης είναι αυτός που διαιωνίζει το χάσμα των αμοιβών».

Να αποσυρθεί το άρθρο 37 που ξηλώνει την κυριακάτικη αργία

Παρακάτω, κατήγγειλε το άρθρο 37, απαιτώντας την απόσυρσή του. Πρόκειται για άρθρο που δεν συμπεριλαμβανόταν καν στη διαβούλευση και εξαιρεί 7 επιπλέον κλάδους από την ανάπαυση της Κυριακής και μέρες αργίας. «Αλήθεια, σας το ζήτησαν οι εργαζόμενοι, όπως και το 13ωρο;», ρώτησε δηκτικά ο Χρ. Κατσώτης και πρόσθεσε: «Αποδεικνύεται ότι η μόνη μέριμνά σας είναι η ικανοποίηση των αξιώσεων των εντολέων σας, κοινωνικών εταίρων, επιχειρηματιών, βιομηχάνων και λοιπών αρπακτικών, ώστε κυριολεκτικά ποδοπατώντας τα δικαιώματα των εργαζομένων να αυγατίζουν τα κέρδη τους».

Σε ό,τι αφορά την ένταξη μερικών ειδικοτήτων των υγειονομικών στο καθεστώς των ΒΑΕ, ο βουλευτής του ΚΚΕ υπογράμμισε ότι «δεν αφορά το σύνολο των ειδικοτήτων που εργάζονται σε βαριές και ανθυγιεινές συνθήκες στο δημόσιο σύστημα Υγείας», κι αυτό γιατί αποκλείονται π.χ. τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, εργαστηριακοί - τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, παρασκευαστές, ακτινολόγοι, φυσιοθεραπευτές, γιατροί κ.ά.

Σημείωσε μάλιστα ότι γι' αυτές τις ειδικότητες το πόρισμα της «επιτροπής Μπεχράκη» (2021) αναγνώριζε τον βαρύ και ανθυγιεινό χαρακτήρα και είχε εισηγηθεί την ένταξη στα ΒΑΕ.

Επίσης, με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στα ΒΑΕ θα επωμιστούν το σοβαρότατο κόστος ασφαλιστικών εισφορών (εισφορές εργαζόμενου και «εργοδότη»), με τον Χρ. Κατσώτη να υπογραμμίζει ότι η υποχρέωση αναδρομικής καταβολής του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα θα καταστήσει αδύνατο για ένα μέρος των συγκεκριμένων εργαζομένων να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Γι' αυτό και τόνισε ότι είναι απόλυτα τεκμηριωμένο και δίκαιο το αίτημα να ενταχθούν οι εργαζόμενοι σε καθεστώς ΒΑΕ χωρίς να καταβάλουν αναδρομικά τις ασφαλιστικές εισφορές.