Τα ΒΑΕ και ο εμπαιγμός της κυβέρνησης

Με ...καθρεφτάκια επιχειρεί να εξαπατήσει τους υγειονομικούς η κυβέρνηση και στο ζήτημα της ένταξής τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ). Συγκεκριμένα, στη Βουλή έχει κατατεθεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση με την οποία η κυβέρνηση υποτίθεται ότι ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα των υγειονομικών που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Μάλιστα, μετά το πήγαινε - έλα μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Εργασίας, ο υπουργός Υγείας ομολόγησε ότι ένα μικρό τμήμα των νοσηλευτών ωφελούνται από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία διαχωρίζει αυθαίρετα εργαζόμενους που είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασιακές συνθήκες.

Οπως μας εξηγεί η Αννα Ψαρρού, μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ και αναπ. γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Αττικόν», «ο διαχωρισμός που γίνεται σε εργαζόμενους ίδιων επαγγελμάτων, με ίδιο αντικείμενο πρώτον μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, δεύτερον μεταξύ των εργαζομένων που προσλήφθηκαν πριν το 2011 και μετά το 2011, και τρίτον ανάμεσα σε μόνιμους και συμβασιούχους, είναι τουλάχιστον άδικος και αποτελεί επιλογή όλων των κυβερνήσεων και της πολιτικής που αντιμετωπίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως κόστος.

Η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου για την ένταξη μόνο συγκεκριμένων κατηγοριών στα ΒΑΕ (νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών και διασωστών του ΕΚΑΒ) συνεχίζει τον διαχωρισμό αυθαίρετα, αφήνοντας απέξω μια σειρά επαγγέλματα και χιλιάδες εργαζόμενους που δικαιούνται να ενταχθούν, όπως τους τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων - ακτινολογίας, τους τραυματιοφορείς, τις μαίες, τους φυσικοθεραπευτές κ.ά. παρότι εργάζονται στις ίδιες ακριβώς επιβαρυντικές και ανθυγιεινές συνθήκες.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου φέρνει ένταξη στα ΒΑΕ μόνο κατ' όνομα. Πρώτον επειδή για να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα οι εργαζόμενοι των κατηγοριών που εντάσσονται πρέπει να πληρώσουν κάποιες χιλιάδες ευρώ ως επασφάλιστρο, πράγμα ανέφικτο για την πλειοψηφία. Δεύτερον ένταξη στα ΒΑΕ σημαίνει περισσότερες μέρες άδειας, μειωμένα ωράρια εργασίας και αύξηση του μισθού. Τι από όλα αυτά παρέχει στους εργαζόμενους το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου;».

Μιλώντας για τις ευθύνες της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ, σημειώνει ότι «συντάσσεται πότε φωναχτά και πότε σιωπηλά με την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στις διεκδικήσεις των εργαζομένων.

Και η κοροϊδία συνεχίζεται με τη δήλωση του υπουργού Υγείας ότι θα δώσει τη δυνατότητα να δουλεύουν οι νοσηλευτές "εθελοντικά" μέχρι τα 70! Οι ίδιοι δηλαδή που εντάσσονται στα ΒΑΕ, επειδή αναγνωρίζεται ο αυξημένος επαγγελματικός κίνδυνος, θα δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Σήμερα 62χρονες νοσηλεύτριες δουλεύουν σε νυχτερινά ωράρια, βάζοντας σε κίνδυνο τις ίδιες και τους ασθενείς. Οι διπλοβάρδιες πρωί - νύχτα, απόγευμα - πρωί, η δουλειά χωρίς ανάπαυση, με χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό και άδειες στα δημόσια νοσοκομεία είναι καθεστώς για την πλειοψηφία των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία».

Κόντρα σε όλα τα παραπάνω, οι υγειονομικοί διεκδικούν πραγματική ένταξη στα ΒΑΕ όλων των ειδικοτήτων του δημόσιου συστήματος Υγείας που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας. Διεκδικούν να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά. Σημειώνουν άλλωστε ότι η ένταξη στα ΒΑΕ δεν μπορεί να μειώσει τον επαγγελματικό κίνδυνο και την επιβάρυνση της υγείας, αν δεν συνοδευτεί με βελτίωση των όρων εργασίας. «Παλεύουμε για μαζικές προσλήψεις προσωπικού, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για χορήγηση των οφειλόμενων ρεπό και αδειών», καταλήγει η συνδικαλίστρια.