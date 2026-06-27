ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αιτία ξεσηκωμού οι κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Αποφάσεις για απεργία στις 14 Ιούλη παίρνουν Ομοσπονδίες και Σωματεία στο Δημόσιο ενάντια στις κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος, που έρχονται για ψήφιση στη Βουλή τον Αύγουστο. Πρόκειται για αλλαγές «που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού», όπως σημειώνεται σε κείμενο σωματείων που έχουν πάρει αποφάσεις για απεργία.

Μεταξύ άλλων η κυβέρνηση θέλει να γίνει το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος, με στόχο να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση, και με τη συνταγματική βούλα, τη δυνατότητα να απολύει εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Ακόμα βάζει στο στόχαστρο: Το άρθρο 16, για να γίνει συνολικά η Ανώτατη Εκπαίδευση ακόμα πιο ακριβή και απρόσιτη για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Το άρθρο 79, για να μπει συνταγματικός «κόφτης» στις κοινωνικές δαπάνες.

Επιδιώκει οι δίκαιες διεκδικήσεις των εργαζομένων «να βαφτίζονται "μη δημοσιονομικά βιώσιμες" και να πετιούνται έξω από το συνταγματικό πλαίσιο. Θέλουν, με λίγα λόγια, οι ανάγκες του λαού να θεωρούνται "κόστος" και "δημοσιονομικός κίνδυνος", την ώρα που θα ματώνουμε για να βγαίνουν τα δυσθεώρητα πλεονάσματα, οι φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου, οι ΝΑΤΟικές δαπάνες και η συμμετοχή της χώρας στους βάρβαρους πολέμους».

Σε αυτή την επίθεση «η απάντηση πρέπει να δοθεί τώρα, μαζικά και οργανωμένα!», σημειώνουν τα σωματεία.

Τα σωματεία θυμίζουν την πλούσια πείρα από την «κατάργηση στην πράξη της μονιμότητας στο Δημόσιο», που υλοποίησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν με μορφές προσωρινής απασχόλησης, ενώ κρίσιμες υπηρεσίες παραδίδονται σε ιδιώτες.

Σημειώνουν ότι η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών δεν υπονομεύεται από τη μονιμότητα των εργαζομένων. Αντιθέτως, με την άρση της μονιμότητας θα γενικευτούν και θα ενταθούν όλα όσα ήδη ζει ο λαός από την πολιτική που ασκείται. Θα ενταθούν φαινόμενα όπως:

- Παιδιά που έχουν ανάγκη από σχολικό νοσηλευτή να μην τον έχουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς ή να τον έχουν για τις μισές μέρες.

- Τα σχολεία να ξεκινάνε με χιλιάδες κενά.

- Στα νοσοκομεία, το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό να μειώνεται συνεχώς και να αντικαθίσταται από συμβασιούχους.

Θέλουν δημόσιους υπαλλήλους «με ακόμα λιγότερα δικαιώματα, με τη μονιμότητα και την εξέλιξή τους να κρίνονται από την αξιολόγηση, με κριτήριο αν προωθούν τους εκάστοτε αντιλαϊκούς κυβερνητικούς στόχους».

Για το κράτος τους, «"καλός υπάλληλος" δεν είναι αυτός που παλεύει για ποιοτικές, σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι αυτός που αγωνίζεται για να μη βάζει το χέρι στην τσέπη ο ασθενής, ο γονιός, ο φοιτητής. Δεν είναι καν αυτός που πηγαίνει πρώτος στη δουλειά και φεύγει τελευταίος, που διακρίνεται για τη δουλειά και την προσφορά του. "Καλός" θα είναι αυτός που σκύβει το κεφάλι και υλοποιεί αδιαμαρτύρητα την αντιλαϊκή πολιτική.

Τελικά, οι μόνοι που θα έχουν πραγματική μονιμότητα στο Δημόσιο θα είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εργολάβοι και τα κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα που λυμαίνονται κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες».

«Απορρίπτουμε αυτούς τους σχεδιασμούς», σημειώνουν τα σωματεία, καλώντας σε «μαζική, μαχητική απάντηση με πανδημοσιοϋπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Ιούλη».

Και ξεχωρίζουν τις διεκδικήσεις:

- Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να καταργηθεί ο συνταγματικός «κόφτης» του άρθρου 103, που κρατά σε διαρκή ομηρία χιλιάδες συμβασιούχους.

- Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα σε Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Ασφάλιση και Παιδεία.

- Οχι στη συνταγματική κατοχύρωση των ματωμένων πλεονασμάτων και του «δημοσιονομικού κόφτη».

- Αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης.

- Αποκλειστικά δημόσια και καθολικά συστήματα Παιδείας, Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, προστασίας του περιβάλλοντος. Καμία επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς. Υπεράσπιση των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην απεργία. Οχι στην αναθεώρηση ή κατάργηση του άρθρου 16.

- Κατάργηση του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε τα στελέχη της κυβέρνησης να δικάζονται όπως όλοι οι πολίτες.

Μέχρι τώρα έχουν πάρει απόφαση για απεργία στις 14 Ιούλη:

Οι Ομοσπονδίες: Νοσοκομειακών Γιατρών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Γεωργίας.

Οι Σύλλογοι - Σωματεία: Περιφέρειας Αττικής, Οδηγών Μηχανικών - Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά. Σωματεία Δήμων: Αγίας Παρασκευής, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Βριλησσίων, Ηλιούπολης, Κορυδαλλού, Ικαρίας και Φούρνων, Νέας Ιωνίας, Περάματος. ΟΤΑ: Πρέβεζας και Θεσσαλονίκης. Τα Σωματεία στα νοσοκομεία «Θριάσιο», «Αττικόν», «Αναγέννηση», «Μεταξά», ΠΑΓΝΗ, «Βενιζέλειο», Νίκαιας και ο Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρων Υγείας νομού Καρδίτσας.

Οι ΕΛΜΕ Πειραιά και Β' Δωδεκανήσου, ο ΣΕΠΕ Δ' Θεσσαλονίκης. Ακόμα οι Σύλλογοι Διοικητικού Προσωπικού Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ Εργαζομένων «Μπενάκειου» Ινστιτούτου, Εργαζομένων ΟΓΑ, Μονίμων Υπαλλήλων ΕΦΕΤ. Τα Σωματεία Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ.

Επίσης η Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων της ΔΟΕ αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση του Δημοσίου τον Ιούλη αλλά και τη συμμετοχή στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.