ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Καθοριστικές κόντρες στο φινάλε των ομίλων

Με κομβικά ματς για την τελική κατάταξη ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του Μουντιάλ 2026 σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, με την 3η αγωνιστική στους εναπομείναντες ομίλους. Παράλληλα, το διήμερο 28 - 29 Ιούνη θα γίνει και η πρεμιέρα της φάσης των «32», με τη διοργάνωση να περνάει πλέον στους νοκ άουτ αγώνες μέχρι τους τελικούς.

Στο επίκεντρο της τελικής ευθείας της πρώτης φάσης βρίσκονται 4 όμιλοι (7ος, 8ος, 11ος, 12ος), στους οποίους τα πάντα παραμένουν ρευστά για την κατάταξη της πρώτης τριάδας. Αντίθετα, στον 10ο όμιλο, μετά την πρωτιά της Αργεντινής, απομένει να οριστικοποιηθούν το δεύτερο εισιτήριο απευθείας πρόκρισης και η τύχη της 3ης ομάδας.

Στα ματς που ξεχωρίζουν περιλαμβάνονται το καθοριστικό ντέρμπι για την πρωτιά στον 11ο όμιλο, μεταξύ της πρωτοπόρου Κολομβίας και της 2ης Πορτογαλίας, οι αναμετρήσεις στον 7ο όμιλο, μεταξύ Αιγύπτου - Ιράν και Βελγίου - Νέας Ζηλανδίας, με όλα τα σενάρια ανοιχτά για τις 4 αντιπάλους, και οι συναντήσεις στον 12ο όμιλο ανάμεσα σε Αγγλία - Παναμά και Γκάνα - Κροατία, με τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες (πλην Παναμά) να διατηρούν ελπίδες απευθείας πρόκρισης στους «32». Στα αξιοσημείωτα και η λατινοαμερικανική μονομαχία στον 10ο όμιλο, μεταξύ Αργεντινής και Ουρουγουάης, με τη 2η να «καίγεται» για τους βαθμούς.

Η πρεμιέρα των νοκ άουτ

Η πρεμιέρα των νοκ άουτ με τη φάση των «32» θα γίνει την Κυριακή 28/6, με την αναμέτρηση ανάμεσα στους οικοδεσπότες Καναδούς και στη Νότια Αφρική. Ακολουθούν τη Δευτέρα το Βραζιλία - Ιαπωνία και το ματς της 1ης του 5ου ομίλου Γερμανίας με αντίπαλο κάποια από τις καλύτερες τρίτες ομάδες, οι οποίες θα οριστικοποιούνταν με τη λήξη των ομίλων.