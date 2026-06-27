1ος όμιλος (3 αγώνες): Μεξικό 9, Νότια Αφρική 4, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1.
2ος όμιλος (3 αγ.): Ελβετία 7, Καναδάς 4, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 4, Κατάρ 1.
3ος όμιλος (3 αγ.): Βραζιλία 7, Μαρόκο 7, Σκωτία 3, Αϊτή 0.
4ος όμιλος (3 αγ.): ΗΠΑ 6, Αυστραλία 4, Παραγουάη 4, Τουρκία 3.
5ος όμιλος (3 αγ.): Γερμανία 6, Ακτή Ελεφαντοστού 6, Εκουαδόρ 4, Κουρασάο 1.
6ος όμιλος (3 αγ.): Ολλανδία 7, Ιαπωνία 5, Σουηδία 4, Τυνησία 0.
7ος όμιλος (2 αγ.): Αίγυπτος 4, Βέλγιο 2, Ιράν 2, Νέα Ζηλανδία 1.
8ος όμιλος (2 αγ.): Ισπανία 4, Ουρουγουάη 2, Πράσινο Ακρωτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1.
9ος όμιλος (2 αγ.): Γαλλία 6, Νορβηγία 6, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.
10ος όμιλος (2 αγ.): Αργεντινή 6, Αυστρία 3, Αλγερία 3, Ιορδανία 0.
11ος όμιλος (2 αγ.): Κολομβία 6, Πορτογαλία 4, Κολομβία 3, ΛΔ Κονγκό 1, Ουζμπεκιστάν 0.
12ος όμιλος (2 αγ.): Αγγλία 4, Γκάνα 4, Κροατία 3, Παναμάς 0.