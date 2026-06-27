ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Με αγωνιστικούς ρυθμούς η προετοιμασία του έκτακτου συνεδρίου

Με ένα πλούσιο και πολύμορφο πρόγραμμα δράσης, η αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι της περιοχής δίνουν συνέχεια στην αγωνιστική πορεία που έχουν χαράξει. Παράλληλα προετοιμάζονται για το έκτακτο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου στις 5 Ιούλη, ώστε να δώσουν μία ακόμα αποφασιστική απάντηση στην επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της σαπίλας των εργατοπατέρων του Παναγόπουλου.

Οι προετοιμασίες του έκτακτου συνεδρίου γίνονται μέσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Με απεργιακές κινητοποιήσεις, με διεκδικήσεις σε χώρους δουλειάς και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, με πολιτιστικές δραστηριότητες, με ζωντανή λειτουργία και προετοιμασία για το μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Το ίδιο το κτίριο του Εργατικού Κέντρου, όπως και κεντρικοί δρόμοι της Χαλκίδας και άλλων πόλεων, έχουν στολιστεί με πανό και αφίσες που στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα: «Εργατικό Κέντρο εργατών, όχι των νόθων και των εργοδοτών».

Κρίσιμη μάχη το συνέδριο στις 5 Ιούλη

Το έκτακτο συνέδριο που προκηρύχθηκε για την Κυριακή 5 Ιούλη, μετά από αίτημα δεκάδων αντιπροσώπων σωματείων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου που το έκανε δεκτό η διοίκηση, όπως όφειλε με βάση το καταστατικό, αποτελεί μία ακόμα κρίσιμη μάχη για το εργατικό κίνημα.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία της Εύβοιας βρίσκονται ξανά μπροστά στο κρίσιμο δίλημμα αν θα συνεχίσει το Εργατικό Κέντρο να είναι η δύναμη και το πραγματικό τους αποκούμπι, ή αν θα πέσει στα χέρια της εργοδοσίας και των μηχανισμών της. Αν θα συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία και την προσπάθεια ανασύνταξης του εργατικού κινήματος στην Εύβοια, ή αν θα γυρίσει πίσω στην εποχή της κλειστής πόρτας για τους εργαζόμενους.

Μια αγωνιστική πορεία που έχει γίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας και γι' αυτό επιτίθεται, αξιοποιώντας την κυβέρνηση, το κράτος και τα κόμματά της, τους μηχανισμούς της στο συνδικαλιστικό κίνημα. Μια επίθεση που έχει στόχο να ανακόψει τη ζωντανή λειτουργία και την αγωνιστική δράση του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων. Οχι τυχαία, η προσπάθεια αυτή γίνεται σε μια περίοδο που η επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα οξύνεται, οι επιπτώσεις του ιμπεριαλιστικού πολέμου γίνονται όλο και πιο βαθιές και ο ακήρυχτος πόλεμος στη ζωή της εργατικής τάξης συνεχίζει να σπέρνει νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς.

Η πλούσια αυτή αγωνιστική δράση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και των σωματείων της περιοχής συνεχίζεται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, παρά τη συνεχιζόμενη βρώμικη επίθεση στην οποία ηγούνται οι άνθρωποι του εκατομμυριούχου προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου στην περιοχή.

Αυτοί που με τη στάση τους όλο το προηγούμενο διάστημα έδειξαν πώς αντιλαμβάνονται τις συλλογικές διαδικασίες, αλλά και ότι βρίσκονται μακριά από τις αγωνίες των εργαζομένων και των σωματείων τους, και το μόνο που επιδιώκουν είναι να αρπάξουν το Εργατικό Κέντρο και να το επαναφέρουν στα χέρια της εργοδοσίας, στην αδράνεια του παρελθόντος. Εδειξαν ότι δεν θέλουν ζωντανές διαδικασίες με τη συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά πίσω από κλειστές πόρτες, με δόλιες μεθοδεύσεις επιδιώκουν να πετύχουν τον σκοπό τους για ένα Εργατικό Κέντρο μακριά, φερέφωνο της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Αυτοί που δεν επιθυμούν να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι για τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, αλλά θέλουν πραξικοπηματικά να διορίσουν τα δικαστήρια τη διοίκηση που έχουν «παραγγείλει» οι ίδιοι και η εργοδοσία, και να γίνουν εκλογές τον Νοέμβριο. Να μείνει δηλαδή κλειστό το Εργατικό Κέντρο για τους επόμενους μήνες, χωρίς δράση και χωρίς στήριξη των κινητοποιήσεων και των διεκδικήσεων εργαζομένων και σωματείων της περιοχής οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Απάντηση με κλιμάκωση της αγωνιστικής δράσης

Ωστόσο οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους στέκονται στο πλευρό της αγωνιστικής διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, και δίνουν απάντηση με το δυνάμωμα της δράσης τους.

Τις προηγούμενες μέρες έδωσαν αποφασιστικά και με επιτυχία τη μάχη για την απεργία στους κλάδους των Τροφίμων - Ποτών, των Κατασκευών και του Επισιτισμού - Τουρισμού, η οποία αποτελεί παρακαταθήκη συνέχισης του αγώνα για τη διεκδίκηση κλαδικών ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.

Με την ίδια αποφασιστικότητα και με μεγάλη συσπείρωση στο Σωματείο τους οργανώνουν οι ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, υπερασπιζόμενοι παράλληλα το Εργατικό τους Κέντρο από την επίθεση της εργοδοσίας και της σαπίλας των εργατοπατέρων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 350 ρετσινάδες και δασεργάτες έδωσαν μαζικά το «παρών» στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου στην Αγία Αννα, όπου και πάρθηκε απόφαση για 24ωρη απεργία την Τετάρτη 15 Ιούλη, με κινητοποίηση στις 11.30 π.μ. στο υπουργείο Περιβάλλοντος στην Αθήνα.

Πολύμορφη καθημερινή δράση

Την ίδια στιγμή το Εργατικό Κέντρο είναι όλη μέρα ανοιχτό, με δεκάδες εργαζόμενους να διαβαίνουν το κατώφλι του για να απευθυνθούν σε αυτό και στα σωματεία για τα προβλήματά τους. Καθημερινές είναι οι παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας για ζητήματα των εργαζομένων, ενώ οργανώνονται και προετοιμάζονται δράσεις αλληλεγγύης, όπως η προετοιμασία για το Λαϊκό Φροντιστήριο.

Παράλληλα, με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησαν και φέτος οι προβολές ταινιών στην αυλή του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών πολιτισμού που βοηθούν στη συσπείρωση των εργαζομένων, ενώ δίνουν ανάσες ανακούφισης σε αυτούς και στα παιδιά τους.

Η αυλαία του θερινού κινηματογράφου που διοργανώνουν για τρίτη χρονιά σωματεία της περιοχής με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας άνοιξε τη Δευτέρα 22 Ιούνη, και οι προβολές θα συνεχιστούν για όλο το καλοκαίρι και συγκεκριμένα κάθε Δευτέρα για παιδιά και κάθε Τετάρτη για μεγάλους, με ώρα έναρξης 9 μ.μ.