ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΔΕΛΤΑ

«Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές, όλοι μαζί παλεύουμε για τα δικαιώματά μας»

Ο «Ριζοσπάστης» στο «πηγαδάκι» των απεργών: Μια ξεχωριστή συζήτηση για τον αγώνα, το Σωματείο και την αναμέτρηση με την εργοδοσία

Με την επιτυχημένη απεργία του Σωματείου Εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ Τροφίμων στον Αγιο Στέφανο Αττικής την Παρασκευή 26 Ιούνη ολοκληρώθηκε ο κύκλος απεργιακών κινητοποιήσεων στον κλάδο, που άνοιξε την Τετάρτη 24 Ιούνη με την κλαδική πανελλαδική απεργία με αίτημα αιχμής την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ. Την επόμενη μέρα η μάχη συνεχίστηκε με την απεργία στο εργοστάσιο της «Pepsico Hellas», επίσης στον Αγιο Στέφανο.

Η «περιέργεια» να μάθουμε τις σκέψεις των απεργών, σε έναν χώρο όπου το Σωματείο τους μετράει λίγα χρόνια ύπαρξης, μας οδήγησε στο εργοστάσιο της ΔΕΛΤΑ κοντά στα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Μόλις πριν μία ώρα είχε ξεκινήσει η δική τους απεργία, και βρίσκονταν στην πύλη για να περιφρουρήσουν τον αγώνα τους από την εργοδοσία και τις απειλές που εκτόξευσε, κραδαίνοντας τους σύγχρονους νόμους «Λάσκαρη», με τους οποίους ματαίως κυβερνήσεις και καπιταλιστές φιλοδοξούν να καταργήσουν την ταξική πάλη.

«Γεια, από τον "Ριζοσπάστη"...», είπαμε. «Καλώς τους», ανταπάντησαν και η κουβέντα ξεκίνησε. Μιλήσαμε για τους λόγους της απεργίας και το Σωματείο που φτιάξανε το 2023. Πιο πριν δεν υπήρχε τίποτα... Ο κάθε εργαζόμενος μόνος του απέναντι στην εργοδοσία.

- Εδώ και χρόνια, είπαν, σε πολλά τμήματα του εργοστασίου δίνουν «σπαστά» ρεπό. Παλιότερα, ακόμα χειρότερα, «έφτανες να δουλεύεις 7 μέρες στις 7. Υπήρξε συνάδελφος που δούλεψε τέσσερις μήνες χωρίς σταματημό!». Τώρα, «αντί να παίρνουμε ρεπό δύο μέρες σερί, μας τις δίνουν χώρια τη μία από την άλλη. Βρισκόμαστε συνέχεια στην πίεση».

- Εύλογη η απορία: Γιατί το κάνουν αυτό;

- «Με το υπάρχον προσωπικό δεν βγαίνουν οι βάρδιες για να δώσουν δύο μέρες συνεχόμενες ρεπό. Τους έχουμε πει πολλές φορές να κάνουν προσλήψεις. Ομως αυτοί θέλουν να βγάζουν περισσότερη δουλειά με λιγότερους εργαζόμενους, για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους».

Και τώρα «θέλουν να το εφαρμόσουν και σε άλλο τμήμα. Ε, δεν πάει άλλο. Δεν ανεχόμαστε να μας ξεζουμίζουν».

Το Σωματείο μας!

Η κουβέντα γυρνάει στο Σωματείο.

- «Γιατί δεν το φτιάξατε νωρίτερα;», ρωτήσαμε, με τις απαντήσεις να πέφτουν η μία μετά την άλλη.

- «Μαζευόμασταν πέντε άτομα, τα λέγαμε, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά μέχρι εκεί. Φοβόμασταν την εργοδοσία και δεν είχαμε εμπιστοσύνη να μιλήσουμε σε περισσότερους.

Και έπειτα... Αντε και το 'φτιαξες. Και; Τι αποτελέσματα θα είχε; Αξιζε το ρίσκο; Δεν ξέραμε τι σημαίνει σωματείο, συλλογική οργανωμένη δράση».

«Αυτά πιστεύαμε και δεν κάναμε κάτι», συμπλήρωσε κάποιος, και άλλος σημείωσε: «Βλέπαμε βέβαια τα παιδιά που έρχονταν και μοίραζαν ανακοινώσεις (σ.σ. το κλαδικό Συνδικάτο Αττικής), αλλά...».

- Τι λέγατε; «Κοίτα τους γραφικούς»;

- «Οχι. Εγώ έπαιρνα την ανακοίνωση, αλλά περνούσα για δουλειά. Ντρεπόμουνα γι' αυτό, αλλά τι να κάνω μόνη μου. Αλλους βέβαια η εργοδοσία τούς έβαζε να πηδάνε από τις μάντρες σε μέρα απεργίας...».

- Και τώρα; Πώς πήρατε την απόφαση;

- «Βρέθηκαν συνάδελφοι που βγήκαν μπροστά. Ηταν τόσο μεγάλη η ανάγκη να γίνει, που όταν ανακοινώθηκε, σε λίγες μέρες έγιναν μέλη του 150 εργαζόμενοι. Τώρα είμαστε ακόμα περισσότεροι».

«Είχε φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Μετά το 2009 μέχρι και το 2023 μας μείωσαν τους μισθούς τρεις φορές και ακόμα κάποιες φορές είχαν κόψει, με κόλπα, τον έναν από τους 14 μισθούς.

Δεν ήταν μόνο ότι σου κόβανε τον μισθό. Πιο σοβαρό είναι πως ένιωθες να σε προσβάλλουν, να σε ξεφτιλίζουν. Τα στελέχη της επιχείρησης μας αντιμετωπίζουν σαν να μην είμαστε άνθρωποι. Και αυτό δεν είναι ανεκτό.

Σε μία από τις φορές που με κάλεσαν να υπογράψω ότι "συναινώ" στη μείωση του μισθού, ρώτησα τι θα γίνει αν δεν το κάνω, και η απάντηση ήταν "αυτό θα το δείξει το μέλλον σου στην επιχείρηση...".

Αλλη φορά, έκανα ένα λάθος και με φώναξε η διευθύντρια να μου κάνει επίπληξη και να υπογράψω ένα χαρτί. Το υπόγραψα. Το ίδιο κάνανε σε όλους. Μετά που φτιάξαμε το Σωματείο, αυτά κόπηκαν. Είπαμε, δεν θα υπογράψουμε ξανά τίποτα. Ο,τι θέλει η εργοδοσία, να το πει στο Σωματείο μας».

- Το Σωματείο σας;

- «Ναι, αυτό είναι, το Σωματείο μας. Δεν είμαστε πια ο καθένας μόνος απέναντι στην εργοδοσία, έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

«Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα πια δεν περιμένουμε κανέναν να μας σώσει. Εμείς οι ίδιοι, όλοι μαζί, παλεύουμε για τα δικαιώματά μας».

Η κουβέντα πήγε σε άλλα θέματα. Στα εργατικά «ατυχήματα», στις επαγγελματικές ασθένειες κ.λπ. Κάποιοι φύγανε για να ξανάρθουν νωρίς το πρωί μαζί με άλλους για να περιφρουρήσουν την απεργία τους, τη δική τους απεργία, μπροστά από την πύλη, με την αξιοπρέπεια και την περηφάνια που μπορεί να δώσει σε κάθε εργαζόμενο ο συλλογικός ταξικός αγώνας. Γιατί, όπως έγραφε το πανό του Σωματείου μπροστά στην πύλη, «ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΟΧΙ ΜΗΧΑΝΕΣ»!