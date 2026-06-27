ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Η «επόμενη μέρα» μέσα από τις αναλύσεις αστικών επιτελείων στον διεθνή Τύπο

Η υπογραφή τουστην πορεία επίτευξης ενός εύθραυστου συμβιβασμού, έχει πυροδοτήσει αναλύσεις για τη νέα πραγματικότητα στην περιοχή και πώς αυτή μπορεί να επιδράσει ευρύτερα στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, που βρίσκονται σε ανεπίστρεπτη τροχιά κλιμάκωσης.

Στις αναλύσεις διεθνών οργανισμών και επιτελείων της αστικής τάξης, ευρωπαϊκών και αμερικανικών, κοινή είναι η διαπίστωση ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στρατιωτικούς στόχους τους εναντίον του Ιράν και ότι η «επόμενη μέρα» είναι ακόμα πιο περίπλοκη σε σχέση με πριν την έναρξη του πολέμου.

Για να περιγράψουν τον πόλεμο χρησιμοποιούν λέξεις όπως «αχρείαστος» ή και «ανόητος», εκτιμώντας ότι μετά από βδομάδες βομβαρδισμών και καταστροφών η κατάσταση επέστρεψε στο σημείο όπου βρισκόταν πριν τον πόλεμο σε ό,τι αφορά το στάτους κβο για τα πυρηνικά του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ.

Από ευρωπαϊκά κυρίως Μέσα γίνεται προσπάθεια να ξεπλυθεί ο ρόλος της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας «συνετή» τη στάση των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών να μην ευθυγραμμιστούν πλήρως με την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή του Κόλπου. Ας δούμε ορισμένες τέτοιες αναλύσεις.

Από την «κρίση αξιοπιστίας» μέχρι τη «στρατηγική ήττα»

Το «Foreign Affairs» σημειώνει ότι «μια ισοπαλία είναι η λιγότερο θαυμαστή διπλωματική έκβαση», τονίζοντας πως η συμφωνία αφήνει όλα τα δύσκολα ερωτήματα για το μέλλον. Το RUSI συμπληρώνει ότι το μνημόνιο «δεν τερματίζει τη σύγκρουση, αλλά τη μεταφέρει σε μια νέα φάση» και είναι «λιγότερο μια ειρηνευτική συμφωνία και περισσότερο μια συμφωνία για να διαπραγματευτεί κανείς μια συμφωνία».

Μια άλλη ομάδα αναλυτών κάνει λόγο για «στρατηγική ήττα» των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ενδεικτικά, το αμερικανικό «Foreign Policy» υποστηρίζει πως η ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν «έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει την κυρίαρχη αντίληψη ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ υπέστησαν στρατηγική ήττα», παρά τα όποια στρατιωτικά πλήγματα κατάφεραν στο Ιράν.





Το «Reuters» κάνει λόγο για «νίκη του Ιράν», παρουσιάζοντας τις ανησυχίες αναλυτών του Ινστιτούτου Εθνικών Μελετών Ασφαλείας του Ισραήλ: «Ξεκινήσαμε με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, έχοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ, και καταλήξαμε η Ουάσιγκτον να προσδίδει ουσιαστικά νομιμοποίηση και να ενισχύει το ίδιο καθεστώς που θέλαμε να ανατρέψουμε».

Στο επίκεντρο των διεθνών αναλύσεων βρίσκονται και τα κράτη του Κόλπου. Το «Reuters» τα χαρακτηρίζει «κύριους χαμένους του πολέμου - θεατές σε αποφάσεις που αναμόρφωσαν το τοπίο ασφαλείας τους».

Το «Small Wars Journal» επισημαίνει ότι «το βαθύτερο θύμα του πολέμου ήταν η αξιοπιστία της αμερικανικής εγγύησης ασφαλείας (στην περιοχή)» και εξηγεί: «Για τρεις δεκαετίες, το διακύβευμα ήταν απλό: Οι μοναρχίες του Κόλπου φιλοξενούσαν αμερικανικές δυνάμεις και αγόραζαν αμερικανικό οπλισμό. Σε αντάλλαγμα λάμβαναν προστασία. Ο πόλεμος έσπασε το δεύτερο σκέλος αυτής της συμφωνίας».

Το «Atlantic Council» συμπληρώνει ότι η εμπιστοσύνη των κρατών του Κόλπου «στην αξιοπιστία της Ουάσιγκτον έχει πιθανότατα μειωθεί».

Οι βασικές αντιθέσεις παραμένουν άλυτες

Χαρακτηριστική για τον πρόσκαιρο χαρακτήρα του συμβιβασμού είναι η ανάλυση του αμερικανικού «Modern Diplomacy»: «Η Ιστορία των διεθνών σχέσεων δείχνει ότι οι πιο ανθεκτικές κρίσεις δεν τελειώνουν όταν υπογράφεται μια συμφωνία, αλλά όταν μια νέα ισορροπία δυνάμεων γίνεται αποδεκτή από τους βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται.

Το μνημόνιο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν δεν συνιστά - τουλάχιστον προς το παρόν - μια τέτοια ισορροπία. Περισσότερο αντιπροσωπεύει μια προσπάθεια περιορισμού μιας αντιπαράθεσης οι συνέπειες της οποίας απείλησαν να επεκταθούν πέρα από το διμερές επίπεδο και να επηρεάσουν την ευρύτερη στρατηγική ισορροπία της Μέσης Ανατολής».





Η συμφωνία αυτή - συνεχίζει - «μοιάζει με μια μορφή στρατηγικής αγοράς χρόνου. (...)μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης». Προσθέτει δε πως πίσω από το πυρηνικό ζήτημα, τις κυρώσεις και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Επομένως, όλες οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων τον Φλεβάρη είναι εδώ και προετοιμάζουν τους επόμενους γύρους του πολέμου.

Τα «όρια της αμερικανικής ισχύος» και η ρήξη με την ΕΕ

Ενα από τα πιο κοινά συμπεράσματα είναι ότι «η σύγκρουση ανέδειξε τα όρια της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος» (RUSI). ΗΠΑ και Ισραήλ πέτυχαν σημαντικά τακτικά πλήγματα, όπως η εξουδετέρωση μεγάλου μέρους της ηγεσίας του Ιράν, όμως η πιο σημαντική εξέλιξη ήταν η απόδειξη ότι το Ιράν μπορεί να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αλυσιδωτά σοκ στην παγκόσμια οικονομία.

«Η Τεχεράνη έχει μια ισχυρή θέση να ισχυριστεί ότι κέρδισε. Το καθεστώς επέζησε ενός πολύμηνου βομβαρδισμού από δύο ισχυρότερους αντιπάλους (...) Το σημαντικότερο, απέδειξε ότι μπορεί να κυριαρχήσει στον πιο σημαντικό θαλάσσιο δρόμο μεταφοράς Ενέργειας στον κόσμο», γράφει σχετικά το «Foreign Affairs».

Η απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά αποτέλεσε το πιο ηχηρό μήνυμα της «νέας εποχής», όπου τα στενά, τα λιμάνια και οι διάδρομοι μεταφορών καθίστανται εξίσου σημαντικά εργαλεία επιρροής με τους ίδιους τους πόρους που διέρχονται από αυτά. Οπως σημειώνεται, «το κλείσιμο των Στενών έσπασε ένα ψυχολογικό φράγμα που δεν θα ξαναχτιστεί. Το Ιράν δεν θα συμφωνήσει να παραιτηθεί μόνιμα από αυτήν την επιλογή. Αντίθετα, θα τα ενσωματώσει στη στρατηγική του και δεν θα διστάσει να τα ξανακλείσει αν το κρίνει αναγκαίο» («Chatham House»).





Κέρδη και αντιφάσεις

Εντονη είναι η συζήτηση και για τις συνέπειες του πολέμου στις σχέσεις ΗΠΑ - ΕΕ. Οπως τονίζεται από το «Brookings Institution», «οι διαιρέσεις (...) όχι μόνο εμπόδισαν τις προοπτικές για διατλαντική συνεργασία στη Μέση Ανατολή,

Σε ό,τι αφορά τους δύο βασικούς πυλώνες του υπό διαμόρφωση ευρασιατικού στρατοπέδου, Κίνα και Ρωσία, η αποτίμηση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης έχει και εδώ πολλές αντιφάσεις. «Η Κίνα μετράει τα κέρδη της από τον πόλεμο στο Ιράν», γράφει σε ανάλυσή του το CNN, ενώ το CSIS παρατηρεί ότι «ο πόλεμος θέτει άμεσες απειλές για τις υπάρχουσες κινεζικές επενδύσεις στην περιοχή και θα μπορούσε να υπονομεύσει τη συνολική εμπιστοσύνη για μελλοντικές επενδύσεις εκεί».

«Το Πεκίνο δεν έπεισε το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, και μαζί με τη Ρωσία άσκησαν βέτο στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα Στενά. Αυτό αποκάλυψε τα όρια της κινεζικής επιρροής επί της Τεχεράνης και προκάλεσε οργή μεταξύ των Αράβων ηγετών του Κόλπου, οι οποίοι θεώρησαν ότι η Κίνα ήταν απρόθυμη ή ανίκανη να προστατεύσει τα οικονομικά τους συμφέροντα, να υπερασπιστεί τις δικές της επενδύσεις ή να δράσει για να διατηρήσει την ευρύτερη περιφερειακή οικονομική σταθερότητα», προσθέτει το «Foreign Policy».

Η ίδια πηγή γράφει για τη Ρωσία ότι η θέση της «είναι πιο περίπλοκη από ό,τι φαινόταν αρχικά. Η Μόσχα ωφελήθηκε από μια βραχυπρόθεσμη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και κάποια χαλάρωση των κυρώσεων. Αλλά ο πόλεμος επιτάχυνε επίσης τάσεις που υπονομεύουν τη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή».

Η ενίσχυση περιφερειακών δυνάμεων

Ενα ακόμα σημαντικό σημείο στις αναλύσεις είναι η άνοδος της επιρροής και του ρόλου περιφερειακών δυνάμεων. Γράφει ενδεικτικά το «Chatham House»: «Ενώ ο ΟΗΕ και η Ευρώπη παραμένουν στο περιθώριο, νέες άτυπες ομάδες έρχονται στο προσκήνιο (...) Η εμπλοκή του Πακιστάν ως διαμεσολαβητή και οικοδεσπότη ήταν σημαντική ως μέρος ενός νέου κουαρτέτου με την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία».

Τέτοιοι προβληματισμοί υπάρχουν στον αστικό Τύπο και της χώρας μας, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας. Ενδεικτικά, γράφει η εφημερίδα «Τα Νέα» (Ιωακειμίδης): «Ο πιο αχρείαστος πόλεμος έχει προκαλέσει τραυματικές γεωπολιτικές συνέπειες (...) Σε ευρύτερο γεωπολιτικό επίπεδο η συμφωνία Ιράν - ΗΠΑ ουσιαστικά βγάζει ασθενέστερες ΗΠΑ και Ισραήλ, δύο δηλαδή κύριους συμμάχους της χώρας μας. Οι δύο χώρες απέτυχαν στην επίτευξη όλων των στόχων (...) Η αποτυχία αυτή έδειξε τα όρια ισχύος του Ισραήλ. Και αυτό δεν μπορεί παρά να προβληματίσει την Ελλάδα, δεδομένης της σχέσης που έχει αναπτύξει και των προσδοκιών που έχει επενδύσει στο Τελ Αβίβ.

Οι χώρες του Κόλπου, με τις οποίες η Ελλάδα έχει αναπτύξει εκτεταμένες σχέσεις (...) βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο (...) καθώς ο έσχατος εγγυητής της ασφάλειάς τους, οι ΗΠΑ, έχει χάσει σε αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα (...) Η Ελλάδα θα πρέπει επομένως να ξαναδεί κάτω απ' αυτές τις νέες συνθήκες τη σχέση της με τον Κόλπο.

Μια ομάδα κρατών που σε μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται να βγαίνει "ενισχυμένη" αποτελείται από (...) Πακιστάν, Κατάρ, Αίγυπτο, Τουρκία (...) Η Τουρκία, η οποία μας ενδιαφέρει αμεσότερα, βγαίνει γενικώς πιο ενισχυμένη από τις εξελίξεις, αν και η αντιπαλότητά της με το Ισραήλ βρίσκεται σε νέο επίπεδο οξύτητας. Επομένως, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη τώρα με μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα αβεβαιότητας, με εξασθένηση των συμμάχων της μεταξύ άλλων»...

Πηγές:

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Everyone Lost the War With Iran - Foreign Policy.

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Peace Through Strength - How is that Working Out? - RUSI.

The New Middle East: Power, Perception, and Order After the Iran War - Small Wars Journal.

Can the United States and Europe still cooperate in the Middle East? - Brookings Institution.

How Will the Iran War Impact China's Economy? - CSIS.

US-Iran deal redraws the Middle East: Iran gains, rivals alarmed, Reuters, 18/06/2026.

Will the US-Iran ceasefire hold? & Iran and the new Persian Gulf equilibrium - Chatham House.

What the Iran War Taught China About Fighting the United States - CFR.

China is counting its wins from the Iran war - CNN, 20/06/2026.

Δ. Μ.