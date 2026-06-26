Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να υιοθετήσει τα δίκαια αιτήματα των ναυταθλητικών σωματείων

Στην τραγική κατάσταση που βιώνουν σήμερα τα ναυταθλητικά σωματεία, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με σοβαρά ζητήματα που απειλούν την επιβίωσή τους, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το

«Οι φωνές αγωνίας και διαμαρτυρίας των ναυταθλητικών σωματείων είναι απολύτως δικαιολογημένες. Από την άλλη, η σιγή ιχθύος τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τη βολική αντιπολίτευση δημιουργεί οργή και αγανάκτηση. Μόνο το τελευταίο διάστημα έχουν κατατεθεί από τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες μια σειρά προτάσεις που αφορούν τη δυνατότητα των σωματείων να παραμείνουν στις εστίες τους και να παράγουν έργο. Μιλάμε για εκατοντάδες ναυταθλητικά σωματεία με χιλιάδες αθλητές, νομίμως αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ναυταθλητισμού (ιστιοπλοΐα, κωπηλασία, κανόε - καγιάκ κ.ά.) και φυτώρια Ολυμπιονικών και πρωταθλητών με πολλές εγχώριες και διεθνείς διακρίσεις.

Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων τα προηγούμενα χρόνια πολλά ναυταθλητικά σωματεία βρέθηκαν αντιμέτωπα με την επιβολή εξοντωτικών προστίμων και αποζημιώσεων για χρήση του αιγιαλού. Παράλληλα, η χρόνια ομηρία και το κενό νόμου σε σχέση με την παραχώρηση χώρου παρατείνουν την αγωνία στη συντριπτική πλειοψηφία των σωματείων και τα θέτουν "υπό διωγμό", αφού αντιμετωπίζονται από το κράτος ως επιχειρήσεις και όχι ως μη κερδοσκοπικά σωματεία που είναι. Αυτό άλλωστε προκύπτει με βάση και τη νομοθετική κατεύθυνση όλων των τελευταίων κυβερνήσεων, που ενισχύει τον τουριστικό χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης και των λιμενικών υποδομών.

Ετσι, λόγω και των διαδοχικών αλλαγών στο νομικό καθεστώς διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας (μεταβιβάσεις ακινήτων μεταξύ ΚΕΔ, ΕΤΑΔ, ΟΤΑ κ.λπ.), ένας μεγάλος αριθμός παραχωρήσεων έχει λήξει τυπικά από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά. Ωστόσο τα σωματεία συνεχίζουν να λειτουργούν τις εγκαταστάσεις τους και να προσφέρουν το έργο τους υπό καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας, συχνά με "άτυπες" παρατάσεις, παρά το γεγονός ότι εκπληρώνουν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους.

Δυστυχώς, η έλλειψη μακροχρόνιου και σταθερού ορίζοντα παραχώρησης στερεί από τα σωματεία τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αναπτυξιακά προγράμματα και να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμα το αθλητικό και εκπαιδευτικό τους έργο.

Καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν έχει δώσει λύση στο πρόβλημα, που θα ανακούφιζε τα σωματεία και θα έδινε τη δυνατότητα να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Η διατήρηση αυτών των δυσβάσταχτων οφειλών, οι οποίες είτε εκκρεμούν στα δικαστήρια είτε έχουν βεβαιωθεί, απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητά τους.

Απ' ό,τι φαίνεται τα ναυταθλητικά σωματεία αντιμετωπίζονται ως ξένο σώμα στον αιγιαλό, γιατί δεν παράγουν κέρδος. Παράγουν όμως κοινωνικό έργο, προσφέροντας διέξοδο στη νεολαία, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως άτυποι αλλά αποτελεσματικοί προστάτες και θεματοφύλακες του ευαίσθητου παράκτιου μετώπου, δίνοντάς του ζωή.

Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να υιοθετήσει τα δίκαια αιτήματα των ναυταθλητικών σωματείων. Να κάνει δεκτές τις προτάσεις που κατέθεσε η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) και αφορούν τα πρόστιμα και τις παραχωρήσεις. Τα σωματεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Χρειάζεται να δοθεί μόνιμη λύση στην παραχώρηση χώρου ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν ήπιες εγκαταστάσεις που έχει ανάγκη ο ναυταθλητισμός, όπως αποδυτήρια, αποθηκευτικά στέγαστρα, ράμπες, εντευκτήρια κ.λπ.».